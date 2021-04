I suggerimenti del giorno sono dedicati ai posticipi di Serie A Torino – Napoli e Lazio Milan, alla Premier League e all’Allsvenskan

Lunedì 26 aprile, si gioca in Premier League, Serie A, Liga e Allsvenskan. I pronostici di oggi riguardano detti tornei: siamo andati ad analizzare i sei incontri. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Leicester – Crystal Palace 1 (ore 21)

Gara valida per la trentatreesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il West Bromwich e in classifica é terzo con 59 punti. A quota 58 gli ospiti, tredicesimi e reduci dalla sconfitta casalinga per 1-4 contro il Chelsea.

Torino – Napoli 2 (ore 18.30)

Posticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Nicola che viene dal pareggio esterno contro il Bologna ed in classifica occupa la sedicesima posizione, in coabitazione con il Benevento, a quota 31 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gattuso che è reduce dall’ottimo successo casalingo contro la Lazio ed in classifica occupa la quinta posizione con 63 punti, -2 da Juventus e Atalanta e -3 dalla seconda posizione del Milan

Lazio – Milan 1 (ore 20.45)

Gara di trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Inzaghi che viene dalla larga sconfitta esterna contro il Napoli ed in classifica occupa la sesta posizione con 58 punti ed una gara da recuperare contro il Torino. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pioli che viene dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo ed in classifica occupa la seconda posizione con 66 punti, +1 su Atalanta e Juventus e +3 sul Napoli. La partita d’andata, giocata a Sam Siro, si è conclusa con il successo della squadra rossonera.

Eibar – Real Sociedad 2 (ore 21)

Match valido per la trentaduesima giornata de La Liga. L’Eibar viene dalla sconfitta esterna per 4-1 contro il Granada e in classifica é ultimo con 23 punti. A quota 50 Il Real Sociedad, quarto e reduce dal successo casalingo per 2-1 contro il Celta Vigo,

Goteborg – Degefors 1 (ore 18.30)

Gara valida per la terza giornata di Allsvenskan. Il Goteborg ha 4 punti mentre il Degefors é ancora fermo a quota zero.

Elfsborg – Miallby 1 (ore 19)

Incontro valevole per la terza giornata di Allsvenskan. I padroni di casa sono ottavi con 3 punti, gli ospiti tredicesimi a quota 1.

