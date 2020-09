I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della 2° giornata di Serie A e della 5° giornata di Ligue 1

Sabato 26 settembre si giocano gli anticipi della seconda giornata di Serie A e della quinta giornata di Ligue 1. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Torino – Atalanta 2 (ore 15)

Gara valia per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021. La squadra di Giampaolo ha esordito perdendo di misura in casa della Fiorentina e vuole subito riscattare il k.o. del Franchi. La compagine orobica fa il suo esordio in campionato visto il rinvio della prima giornata, che verrà recuperata il 30 settembre, contro la Lazio

Cagliari – Lazio 2 (ore 18)

Anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di Di Francesco ha esordito pareggiando in casa del Sassuolo mentre dall’altra troviamo la compagine capitolina fa il suo esordio in questa stagione visto il rinvio del match contro l’Atalanta.

Sampdoria – Benevento 1 (ore 18)

Gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ranieri ha cominciato la stagione in malo modo perdendo nettamente in casa della Juventus. La compagine sannita fa il suo esordio stagionale dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B.

Inter – Fiorentina 1 (ore 20.45)

Gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. La formazione nerazzurra fa il suo esordio stagionale visto il rinvio del match contro il Benevento. La Viola + ha cominciato con il piede giusto la nuova stagione grazie al successo casalingo contro il Torino.

St Etienne – Rennes under 2,5 (ore 17)

Incontro valevole per la quinta giornata di Ligue 1. Il Saint Etienne viene dal pareggioper 2-2 sul campo del Nantes e in classifica é con primo con 10 punti, a pari merito proprio col Rennes,che é reduce dalla vittoria caalinga per 2-1 contro il Monaco.

Marsiglia – Metz 1 (1,62)

Incontro valevole per la quinta giornata di Ligue 1 . Il Marsiglia proviene dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Lilla e in classifica é settimo con 7 punti.A quota 3 il Metz, diciassettesimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Reims.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 settembre 2020

