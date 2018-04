Pronostici calcio: la schedina del 27 aprile 2018

I suggerimenti per le scommesse per le partite di venerdì 27 aprile 2018. Bolletta dedicata a Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Jupiler League e Superliga danese

I pronostici per venerdì 27 aprile 2018 riguardano gli anticipi di Serie B, Ligue 1 e Bundesliga e i playoff dei massimi campionati belga e danese. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Venezia-Palermo gol (ore 19)

Sfida di alta classifica nell’anticipo della trentottesima giornata del campionato di Serie B. Il Venezia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Novara ed è con 57 punti. Sei lunghezze in più per il Palermo, terzo e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Avellino.

Bari-Entella 1 (ore 21)

L’altro anticipo della trentottesima giornata del campionato di Serie B è Bari-Entella. I padroni di casa provengono dal pareggio conquistato in trasferta sul campo del Foggia e in classifica sono sesti con 57 punti. Diciassette lunghezze in meno per gli ospiti, diciassettesimi e rinfrancati dalla vittoria contro la Pro Vercelli.

Montpellier-Saint Etienne under 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la trentacinquesima giornata del massimo campionato francese. Il Montpellier proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nizza e in classifica è ottavo con 46 punti. Tre lunghezze in più per il Saint Etienne, sesto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Troyes.

Hoffenheim-Hannover over 2,5 (ore 20.30)

Incontro valevole per la trentaduesima giornata del massimo campionato tedesco. L’Hoffenheim proviene dalla schiacciante vittoria (2-5) ottenuta in trasferta sul campo del Lipsia e in classifica è quinto con 49 punti. Tredici lunghezze in meno per l’Hannover, tredicesimo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa dal Bayern Monaco.

Genk-Club Brugge gol (ore 20.30)

Match valido per i plsyoff del massimo campionato belga. Il Genk è quinto con 30 punti mentre il Club Brugge è la capolista a quota 41.

Horsens-Copenaghen 2 (ore 19)

Tra le gare in programma per i Playoff della Superliga danese c’è Horsens-Copenaghen. I padroni di casa sono sesti con 36 punti mentre gli ospiti sono quarti a quota 53.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 27 aprile 2018

Venezia-Palermo gol (1,90)

Bari-Entella 1 (1,77)

Montpellier-Saint Etienne under 2,5 (1,60)

Hoffenheim-Hannover over 2,5 (1,35)

Genk-Club Brugge gol (1,55)

Horsens-Copenaghen 2 (1,53)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 172 euro