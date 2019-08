I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì sono dedicati al ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League e alla Ligue 1

Mercoledì 28 agosto si giocano le gare di ritorno delle finali delle qualificazioni alla fase a gironi della Champions League, che prenderanno il via a metà settembre: sorteggio in programma il 29 agosto. I pronostici di oggi riguardano tre incontri relativi a questo penultimo turno preliminare della massima competizione europea. Si gioca anche in Ligue 1. Complessivamente siamo andati ad analizzare cinque partite. Nel dettaglio le scommesse del giorno.

Ajax – APOEL 2 1 (ore 21)

I ciprioti dell’Apoel sono arrivati fin qui dopo aver eliminato Sutjeska e Qarabag. Gli olandesi dell’Ajax, che sulla carta partono favoriti, hanno avuto la meglio sul blasonato Paok. All’andata è finita 0-0, ora potrebbe essere determinante il fattore campo.

Slavia Praga Cfr Cluj – under 2,5 (ore 21)

I rumeni del Cluj sono arrivati qui dopo aver eliminato Tel Aviv e Celtic. I cechi dello Slavia Praga, che sono appena entrati nel torneo, all’andata hanno vinto 1-0.

Club Brugge Lask Linz 1 (ore 21)

Gli austriaci del Linz sono arrivati qui dopo aver eliminato il Basilea. Il Club Brugge, che parte favorito, ha avuto la meglio sulla Dynamo Kiev e all’andata ha vinto 1-0.

Lilla – Saint Etienne 1 (ore 19)

Gara valida per la terza giornata del massimo campionato francese. Il Lilla proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Amiens e in classifica ha 3 punti. Una lunghezza in più per il Saint Etienne, reduce dal pareggio casalingo contro il Brest.

Nizza – Marsiglia over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la quarta giornata del campionato cadetto inglese. Il Nizza proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Nimes e in classifica ha 6 punti. Un solo punto per il Marsiglia, che nel turno precedente ha pareggiato in casa del Nantes.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 28 agosto 2019

Ajax – APOEL 2 1 (1,20)

Slavia Praga Cfr Cluj – under 2,5 (1,57)

Club Brugge Lask Linz -1 (1,70)

Lilla – Saint Etienne 1 (2.15)

Nizza – Marsiglia over 2,5 (1,95)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 134 euro