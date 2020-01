I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì 31 gennaio sono dedicate agli anticipi di Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie. Spazio amche alla Ligue 2

Venerdì 31 gennaio torna in campo la Serie B, che propone l’anticipo della ventiduesima giornata. Anticipi anche in Ligue 1, Bundesliga e Eredivisie. Si gioca la ventiduesima gurnata della Ligue 2I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Rennes – Nantes 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiduesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa provengono dal pareggio per 1-1 ottenuto in trasferta sul campo del Nizza e in classifica sono terzi con 237 punti. Cinque lunghezze in meno per gli ospiti, sesti e reduci dalla sconfitta casalinga conto il Bordeaux.

Hertha – Schalke (ore 20.30)

Gara valida per la ventesima giornata di Bundesliga. L’Hertha proviene dalla vittoria per 1-2 ottenuta in trasferta sul campo del Wolfsburg e in classifica é tredicesimo con 22 punti. Undici lunghezze in più per lo Schalke, sesto e reduce dalla pesante sconfitta per 5-0 sul campo del Bayern.

Cremonese – Pisa 1 (ore 21)

Anticipo della ventiduesima giornata di Serie B. La Cremonese proviene dal pareggio per 1-1 rimediato sul campo dell’Entella e in classifica è diciassettesima con 23 punti. Tre lunghezze in più per il Pisa, sesto e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Juve Stabia.

Alkmaar – Walwijk (ore 20)

Incontro valevole per la ventunesima giornata del massimo campionato olandese. L’Alkmaar proviene dalla vittoria per 1-2 ottenuto in trasferta sul campo dell’Heeremveen e in classifica é secondo con 44 punti, a -3 dalla capolista Ajax. A quota 11 il Walwijk, fanalino di coda del torneo, che nell’ultimo turno disputato ha perso in casa per 1-2 contro il Venlo.

Ajaccio – Chateauroux 1 (ore 20)

Gara valida per la ventiduesima giornata della Ligue 2. L’Ajaccio proviene dalla vittoria per 0-1 sul campo del Caen e in classifica é terzo con 39 punti. Undici lunghezze in meno per lo Chateauroux, dodicesimo e reduce dal pareggio casalino per 1-1 contro il Niort.

Le Havre Lens over 2,5 (ore 20)

Gara valida per la ventiduesima giornata della Ligue 2. Il Le Havre proviene dalla vittoria per 1.0 contro il Troyes e in classifica é quinto con 35 punti. Sette lunghezze in più per il Lens, secondo a quota 42, a -3 dalla capolista Lorient e reduce dal pareggio casalino per 1-1 contro il Clermont.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 24 gennaio 2020

Rennes – Nantes 1 (1,10)

Hertha – Schalke 2 (2,55)

Cremonese – Pisa 1 (1,85)

Alkmaar – Walwijk oveer 2,5 (1,37)

Ajaccio – Cheteauroux 1 (1,75)

Le Havre – Lens 1 (2,30)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 286 euro