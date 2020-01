Serie A 2019-2020, 22° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 22° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

BOLOGNA – La ventiduesima e terza giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra il 1° e il 3 febbraio. Si comincia sabato con Bologna – Brescia. I padroni di casa, che dopo la vittoria sul campo della Spal, sono undicesimi con 27 punti, attendono i lombardi, ultimi con dodici lunghezze in meno, a pari merito con Spal e Genoa, che nell’ultimo turno disputato hanno perso al Rigamonti contro il Milan. Alle 18 all’Olimpico Cagliari – Parma. I sardi sono reduci dal pareggio a San Siro contro l’Inter, e in classifica, nonostante abbiano raccolto un solo punto in cinque partite, occupano la sesta posizione, in Zona Europa, a pari merito con il Milan e proprio con i ducali , che domenica scorso hanno battuto l’Udinese. In serata, alle 20.45 si gioca Sassuolo – Roma. I neroverdi sono quindicesimi con 23 punti e reduce dal pareggio a reti inviolate a Marassi, contro la Sampdoria. Gli uomini di Fonseca vengono dal pareggio per 1-1 nel delby della Capitale e sono quarti a quota 49.

Lunch match di domenica è Juventus – Fiorentina. I bianconeri, dopo la sconfitta al San Paolo, sono primi con 51 punti, a +3 dall’Inter e a +5 dalla Lazio, che pero deve recuperare una gara. Venticinque lunghezze per i Viola, reduci dal pareggio casalinga contro il Genoa. Alle 15 si disputano tre partite. L’Hellas Verona, che dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce è non con 29 punti, ospita il Milan, entrato in zona Europa grazie a quattro vittorie di fila. L’Atalanta, quinta a quota 38 dopo lo spettacolare 0-7 di Torino, riceve il Genoa, reduce dallo 0-0 di Firenze e ultimo con ben ventitre lunghezze in meno, in compagnia di Brescia e Spal.

Gli etensi giocano all’Olimpico contro la Lazio, nel turno precedente fermata dalla Roma dopo undici pareggi di fila. Alle 18 il Torino, dopo la schiaccante sconfitta contro l’Atalanta di una settimana fa e dopo l’esclusione dalla Coppa Italia, cerca riscatto a Lecce; i granata sono dodicesimi con 27 punti, i salentini diciassettesimi a quota 16. Nel posticipo serale l’Inter, dopo tre pareggi consecutivi e con un secondo posto a -3 dalla Juventus, cerca la vittoria in casa dell’Udinese, quattordicesima con 24 punti. Chiude il programma il Monday Night Sampdoria – Napoli. I blucerchiati provengono dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e in classifica sono sedicesimi con 21 punti; sei lunghezze in più per i partenopei, freschi della vittoria casalinga contro i Campioni d’Italia.

Serie A, 22° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Sabato 1° febbraio



15.00

Bologna – Brescia

18.00

Cagliari – Parma

20.45

Sassuolo – Roma

Domenica 2 febbraio

12.30

Juventus – Fiorentina

15.00

Milan – Hellas Verona

Atalanta – Genoa

Lazio – Spal

18.00

Lecce – Torino

20.45

Udinese – Inter

Lunedì 3 febbraio

20.45

Sampdoria – Napoli