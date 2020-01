Si gioca Inter – Fiorentina per la Tim Cup mentre nella Carabeo Cup sfida tra City e United. In campo anche in Spagna con la Coppa del Re

Mercoledì 29 gennaio si è aperto con una serie di incontri. Andiamo a vedere prima i risultati delle partite già disputate quindi il programma della giornata con tutte le dirette. Partiamo dal Cile con il 3-0 del Colo Colo sul Palestino mentre in Colombia 2-1 dell’Ind. Medellin sull’Aguilas e senza reti tra Deportivo Cali e Junior. Nella Coppa Messico due gare decide ai rigori ovvero quella del Toluca sull’Atlas e del Dorados sulla Guadalajara. Passano le squadre che hanno giocato in casa. Altri due match hanno visto vincere Pachuca 3-1 su Venados e Tijuana 1-0 sull’Atletico San Luis. Per la Copa Libertadores 1-0 dell’U. de Deportes sul Carabobo mentre per i giochi olimpici sud americani maschili successo dell’Uruguay sul Perù 1-0 e del Brasile sulla Bolivia 5-3 mentre nel femminile 6-1 della Costa Rica sul Panama e 4-0 degli USA su Haiti. In India 3-2 del Punjab sul Neroca mentre nelle qualificazioni AFC Cup in Asia vincono in casa Par, PSM Makassar e Yangon United mentre fuori casa lo Svay Rieng sul Master 7. Il pomeriggio sportivo si apre con la Coppa Italia di Serie C e la suggestiva sfida Ternana – Catania. In serata spazio alla Coppa Italia con Inter – Fiorentina ma anhe la Carebeo Cup con il derby tra City e Manchester United mentre in Spagna c’è la Coppa del Re.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



08:45 Shakhtar Donetsk - FK Novi Sad 0-1



11:30 FK Vitebsk - FK Isloch Minsk 3-2



12:00 Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice 1-0



13:00



Rapid Wien - Odense BK 0-0 *

GKS Tychy '71 - GKS Bełchatów 0-0 *



14:30 SV Ried - FC Nitra



15:00 LASK - Silkeborg IF



15:30



Rapid Wien - Vojvodina

WSG Tirol - Viking FK



19:00 Kapfenberger SV 1919 - USV Allerheiligen



19:30 SV Gonsenheim - 1. FSV Mainz 05 II



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > Gennaio



17:00 Messico - Slovacchia



19:30 Spagna - Giappone



UEFA > Premier League International Cup 2019/2020 > Gruppo E



20:00 Wolverhampton Wanderers U23 - Liverpool FC U23



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 1. Giornata



01:30 Universitario de Deportes - Carabobo FC 1-0



AFC > AFC Cup 2020 > 1. Vorrunde



09:30 Paro FC - Defenders SC 2-2



AFC > AFC Cup 2020 > Playoff-Runde



09:30 PSM Makassar - Lalenok United 3-1



10:00 Yangon United - Indera SC 3-1



11:00 Master 7 FC - Svay Rieng FC 0-3



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



01:05 Talleres de Remedios de Escalada - Tristan Suárez 1-1



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



20:30 Sporting Charleroi - Club Brugge KV



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



20:00 Royal Pari - Bolívar



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00



Portuguesa - RJ - Macaé Esporte - RJ

Bangu - Volta Redonda - RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2020



20:30 Santo André - SP - Água Santa - SP



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



00:00 Sport - PE - Central - PE 1-0



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



00:00 Cruzeiro - Villa Nova - MG 1-0



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



Campinense - PB - Botafogo - PB rinv.



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



00:15 Itabaiana - SE - Confiança - SE 0-1



19:30 América - SE - Freipaulistano - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



00:00 EC Bahia - Imperatriz - MA 2-0



Cile > Primera División 2020



00:30 Colo-Colo - Palestino 3-0



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:05 Independiente Medellín - Rionegro Águilas Doradas 2-1



02:10 Deportivo Cali - Atlético Junior 0-0



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



22:00



Municipal Grecia - Jicaral

La U Universitarios - Limón FC



EAU > UAE Arabian Gulf League 2019/2020



14:15



Shabab Al Ahli Club - Hatta Club 0-0 *

Al Wahda - Al Fujairah 0-0 *



17:00 Khor Fakkan Club - Sharjah FC



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 Al-Masry Club - El Gouna



18:30 FC Masr - Pyramids FC



Francia > Coupe de France 2019/2020 > Ottavi di finale



18:30



SAS Épinal - Lille OSC

Pau FC - Paris Saint-Germain



21:05 Olympique Marseille - RC Strasbourg



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020



20:00 Entente SSG - Angers SCO II



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30 Stoccarda - 1. FC Heidenheim 1846



20:30



Holstein Kiel - SV Darmstadt 98

Dynamo Dresden - Karlsruher SC

VfL Osnabrück - SV Sandhausen



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Manchester 62 FC - College 1975 FC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Odisha FC - FC Goa



India > I-League 2019/2020



09:30 Minerva Punjab FC - NEROCA FC 3-2



Inghilterra > Premier League 2019/2020



20:45 West Ham United - Liverpool FC



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45



Gillingham FC - Shrewsbury Town

Tranmere Rovers - Sunderland AFC



Inghilterra > League Cup 2019/2020 > Semifinali



20:45 Manchester City - Manchester United



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Hapoel Ra'anana - Ironi Kiryat Shmona



19:15 Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Tel Aviv



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Quarti di finale



20:45 Inter - Fiorentina



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



16:00 Virtus Verona - Gubbio sosp.



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > Semifinali



15:00 Ternana - Catania



20:00 FeralpiSalò - Juventus II



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Semifinali



15:00 Sanremese - Folgore Caratese



15:30 Tolentino - Città di Fasano



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Quarti di finale



11:30 Hellas Verona - Frosinone 3-1



12:00 Atalanta - Roma 1-4



14:30 Fiorentina - Milan



Messico > Copa MX 2019/2020 > Ottavi di finale



02:00



Deportivo Toluca - Atlas Guadalajara 5-3

CF Pachuca - Venados FC 3-1



04:10



Dorados de Sinaloa - Deportivo Guadalajara 6-5

Club Tijuana - Atlético San Luis 1-0



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



21:15 Moreirense FC - Sporting Braga



Scozia > Premiership 2019/2020



20:45



Rangers FC - Ross County FC

St. Johnstone FC - Celtic FC



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Ottavi di finale



19:00



CD Leonesa - Valencia CF

Rayo Vallecano - Villarreal CF



21:00



CD Badajoz - Granada CF

Real Zaragoza - Real Madrid

Real Sociedad - CA Osasuna



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 CS Chebba - Espérance de Tunis 0-0 *