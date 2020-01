Ternana – Catania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ternana – Catania del 29 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, sintesi e tabellino in tempo reale del match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

TERNI – Nel pomeriggio di mercoledì 29 Gennaio, alle ore 15:00 si disputerà l’incontro Ternana – Catania, valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti nel corso della stagione e che occupano posizioni di alta classifica nei rispettivi gironi. I rosso-verdi arrivano a questa sfida dopo aver superato il Siena nel precedente turno eliminatorio con il risultato secco di 1-0. La formazione di casa, allenata da Fabio Gallo, occupa la terza posizione nel Girone C di Serie C e, nell’ultimo turno disputato, ha pareggiato fuori casa con il Monopoli con il risultato di 0-0.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, con entrambe le squadre desiderose di accedere al turno successivo. La squadra di Lucarelli, che attualmente occupa l’ottava piazza nella terza serie italiana, nell’ultimo incontro disputato del torneo, ha subito una sconfitta per 2-0 nel match esterno disputato contro la Viterbese. I rossoazzurri, invece, hanno superato il precedente turno eliminatorio della Coppa Italia grazie alla vittoria fuori casa contro il Catanzaro maturata con il risultato di 0-1 in virtù della rete realizzata da Biagianti.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Stadio Libero Liberati di Terni questo pomeriggio alle ore 15:00 per la Coppa Italia di Serie C. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare molte emozioni.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, la Ternana dovrebbe proporre un attacco a due punte con Sini e Ferrante. Sicuri assenti gli squalificati Vantaggiato e Russo ed il centrocampista Aniello Salzano, infortunato. Il Catania, al contrario, potrebbe schierare sulla trequarti il trio formato da Curcio, Mazzarani e Di Molfetta dietro all’unico terminale offensivo, Barisic. Capitan Biagianti dovrebbe partire sulla linea mediana del campo insieme a Rizzo. Assenti Curiale, infortunato, e Silvestri, squalificato.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Damian, Palumbo, Paghera; Partipilo; Sini, Ferrante. All. Gallo

Catania (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Esposito Biagianti, Rizzo; Mazzarani, Curcio, Di Molfetta; Barisic. All. Lucarelli

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro che si prospetta davvero avvincente.