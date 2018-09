Pronostici del 4 settembre: le qualificazioni ai Mondiali

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di martedì. Bolletta dedicata integralmente alle qualificazioni per i Mondiali di calcio femminile 2019

I pronostici di martedì 4 settembre riguardano la seconda fase delle qualificazioni per i Mondiali di calcio femminile che si svolgeranno nel 2019. In ciascuno dei sette Gruppi sono state inserite cinque squadre, che si affrontano in un girone all’italiana con andata e ritorno, per un totale di dieci partite. Alla fine chi si classifica al primo posto si qualifica direttamente alla fase finale del torneo. La seconda classificata, invece, accede ai play-off qualificazione soltato se è tra le migliori quattro tra le seconde classificate dei gruppi di qualificazione. In caso di parità di punti tra due o più compagini di uno stesso gruppo, le qualificazioni verranno decise sulla base di parameri prestabiliti.

Belgio-Italia over 3,5 (ore 17)

Nel Gruppo 6 il Belgio è secondo con 16 punti. Cinque lunghezze in più per l’Italia, imbattuta da sette incontri e già matematicamente qualificata.

Norvegia-Olanda 2 (ore 17)

Scontro al vertice nel Gruppo 3. La Norvegia, che non perde da sette gare, è seconda con 18 punti. Una sola lunghezza in più per la capolista Olanda, imbattuta da sette turni.

Islanda-Repubblica Ceca 1 (ore 17)

L’Islanda è terza nel Gruppo 5 con punti. Con tre lunghezze in meno c’è la Repubblica Ceca, terza.

Polonia-Svizzera 2 (ore 17)

Nel Gruppo 2 la Polonia è terza con 12 punti. La Svizzera è la capolista con ben otto lunghezze in più.

Ucraina-Ungheria 1 (ore 17)

L’Ucraina è quarta nel Gruppo 4 con soli 4 punti. L’Ungheria è terza con sei lunghezze più, ma a -6 dalla Danimarca che è seconda in classifica.

Portogallo-Romania 1 (ore 17)

Il Portogallo è seso nel Gruppo 3 con punti, distaccato di tredici lungezze dalla capolista Italia e da otto dal Belgio, secondo. La Romania è quarta a quota 5.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 4 settembre 2018

Belgio-Italia over 3,5 (1,65)

Norvegia-Olanda 2 (2,35)

Islanda-Repubblica Ceca 1 (1,35)

Polonia-Svizzera 2 (1,25)

Ucraina-Ungheria 1 (1,65)

Portogallo-Romania 1 (1,55)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 167 euro