Pronostici del 5 dicembre con Ligue 1 e Coppa Italia

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di mercoledì. Bolletta dedicata ai sedicesimi di finale della Coppa Italia e alla 13° giornata della Ligue 1

Seconda giornata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia, con i pronostici di mercoledì 5 dicembre che riguardano tre gare di questa competizione. Oltre ad altre tre partite valide per la sedicesima giornata della Ligue 1, che si gioca in turno infrasettimanale. In totale sei incontri che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Lione-Rennes 1 (ore 19)

Gara valida per la sedicesima giornata del massimo campionato francese. Il Nizza proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Lilla e in classifica ha 28 punti. Undici lunghezze in meno per il Rennes, reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Strasburgo.

Nantes-Marsiglia 2 (ore 19)

Incontro valevole per la sedicesima giornata del massimo campionato francese. Il Nantes proviene dalla sconfitta in trasferta sul campo del Saint Etienne e in classifica ha 17 punti. Nove lunghezze in meno per il Marsiglia, reduce dal pari interno contro il Reims.

Bordeaux-Saint Etienne under 2,5 (ore 19)

Match valido per la sedicesima giornata del massimo campionato francese. Il Bordeaux proviene dal pareggio casalingo contro il Paris Saint Germain e in classifica ha 18 punti. Otto lunghezze in più per il Saint Etienne, reduce dalla vittoria casalinga contro il Nantes.

Novara – Pisa 1 (ore 15)

Gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Sfida tra due squadre che militano in Serie C. Il Novara è arrivato fin qui dopo aver eliminato Perugia e Brescia mentre il Pisa ha avuto la meglio contro Cremonese e Parma.

Sassuolo-Catania over 2,5 (ore 18)

Incontro valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Il Sassuolo è ottavo in Serie A ed è arrivato fin qui dopo aver eliminato la Ternana. Il Catania è quinto nel Girone C di Serie C e in Coppa ha avuto la meglio contro Como, Foggia e Verona.

Chievo-Cagliari under 2,5 (ore 20.45)

Match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Sfida tra due squadre che in Serie A sono, rispettivamente, decima e quindicesima, separate da quattro punti. Il Chievo è arrivato fin qui dopo aver eliminato il Pescara mentre il Cagliari ha avuto la meglio contro il Palermo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 dicembre 2018

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 322 euro