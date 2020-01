I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica 5 gennaio sono dedicati agli anticipi della 19° giornata di Serie A e alla Liga spagnola

Domenica 5 gennaio si giocano quattro anticipi della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020 e la diciannovesima giornata de La Liga spagnola. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Brescia – Lazio 2 (ore 12.30)

Anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Le Rondinelle sono reduci dal pareggio esterno col Parma e in classifica occupano la terzultima posizione con 14 punti. La squadra capitolina occupa il terzo posto con 36 punti e una partita da recuperare.

Spal – Verona under 2,5 (ore 15)

Anticipo della dici0ttesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di casa è reduce da una preziosa vittoria esterna contro il Torino e in classifica occupa la penultima posizione con 12 punti. Quella ospite ha chiuso il 2019 pareggiando in rimonta in casa contro il Torino ed ha ancora una partita da disputare contro la Lazio; in classifica occupa la dodicesima posizione con 19 punti, a pari merito con il Sassuolo.

Genoa – Sassuolo 1 (ore 20,45)

Anticipo della diciottetesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di casa è reduce da una pesante sconfitta esterna contro l’Inter e in classifica occupa l’ultima posizione con 11 punti. Quella ospite cha chiuso il 2019 perdendo sul finale di gara in casa contro il Napoli e in classifica occupa la tredicesima posizione con 19 punti, a pari merito con l’Hellas Verona.

Roma – Torino 1 (ore 15)

Match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. La squadra capitolina è reduce dal largo successo esterno contro la Fiorentina ed in classifica occupa la quarta posizione con 35 punti. Non se la passa bene, invece, la squadra Granata che ha chiuso il 2019 perdendo in casa contro la SPAL ed in classifica occupa la decima posizione, insieme al Milan, con 21 punti.

Real Sociedad – Villareal 1 (ore 14)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria rimediata in trasferta sul campo dell’Osasuna e in classifica sono quinti con 31 punti. Sei lunghezze in meno per gli ospiti undicesimi, che nel turno precedente hanno vinto contro il Getafe.

Alaves – Betis 1 (ore 18)

Match valido per la diciannovesima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Barcellona e in classifica sono quindicesimi con 19 punti. Quattro lunghezze in più per gli ospiti, tredicesimi, che nel turno precedente hanno perso in casa contro l’Atletico Madrid.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 gennaio 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 276 euro