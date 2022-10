I suggerimenti del giorno mercoledì 5 ottobre 2022 sono dedicati integralmente alla terza giornata della fase a gironi di Champions League

Mercoledì 5 ottobre si giocano le gare valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Salisburgo – Dinamo Zagabria 1 (ore 18.45)

Gara valida per il Gruppo E. Il Salisburgo ha pareggiato sia in casa col Milan nella gara di esordio sia sul campo del Chelsea. La Dinamo Zagabria, invece, ha vinto a sorpresa di misura contro il Chelsea e poi ha perso a San Siro per 3-1 contro il Milan.

Benfica – Paris SG 2 (ore 21)

Gara valida per il Gruppo H. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con 6 punti: il Benfica ha vinto per 2-0 contro il Maccabi Haifa e per 2-1 contro la Juventus. I francesi hanno inflitto ai bianconeri lo stesso risultato e vinto 0-3 in Israele.

Chelsea – Milan 1 (ore 21)

Match valido per il Gruppo B. Non é partita bene l’avventura europea del Chelsea, che si ritrova ultimo nel raggruppamento con un solo punto dopo aver perso contro la Dinamo Zagabria e pareggiato per 1-1 con il Salisburgo. In Premier League viene dal successo esterno per 1-2 contro il Crystal Palace ed é quinto con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte, dieci gol fatti e altrettanti subiti. Il Milan ci riprova dopo che nella passata stagione, al suo ritorno nella competizione europea dopo sette anni di assenza, era stato eliminato nella fase a gironi. La squadra di Pioli ha pareggiato nella prima giornata per 1-1 col Salisburgo e battuto 3-1 la Dinamo Zagabria nella seconda, per un totale complessivo di 4 punti che gli valgono il primo posto nel girone. In campionato é reduce dalla vittoria al fotofinish sul campo dell’Empoli ed é terzo, a pari merito con la Lazio e a tre lunghezze dalla coppia di testa formata da Napoli e Atalanta, con 17 punti, con un cammino di cinque partite vinte, due pareggiate e una persa, sedici reti realizzate e nove incassat

Juventus – M. Haifa 1 (ore 21)

Match valido per il Gruppo H. Per la squadra di Allegri di Allegri, che nella prima giornata é uscita sconfitta per 2-1 dal campo del PSG e nella seconda ha perso in casa 1-2 contro il Benfica, la parola d’ordine é: vietato sbagliare. In campionato i bianconeri hanno ritrovato i tre punti contro il Bologna e sono settimi a quota 13 punti con un percorso di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, dodici gol fatti e cinque subiti. Di fronte ci sarà un avversario non proibitivo, il Maccabi Haifa, che é ultimo ancora a quota zero.

Real Madrid – Shakhtar 1 (ore 21)

Incontro valevole per il Gruppo Gli spagnoli, detentori della Coppa, sono in testa al gruppo a punteggio pieno. Gli ucraino sono secondi con 4 punti, frutto della vittori contro il Lipsia e del pareggio contro il Celtic.

Siviglia – Dortmund 2 (ore 21)

Incontro valevole per il Gruppo G: Il Siviglia si trova in ultima posizione con punti, frutto di un pareggio e una sconfitta. Il Dortmund, invece, é a quota 3 dopo aver vinto contro il Copenaghen e perso contro il Manchester City.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 ottobre 2022