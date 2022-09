Empoli – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Milan di Sabato 1° ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A

EMPOLI – Sabato 1° ottobre, allo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli, andrà in scena Empoli – Milan, anticipo serale dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Pioli viene dalla sconfitta casalinga di misura contro il Napoli e ora é quinta, a pari merito con la Lazio e a tre lunghezze di distanza dalla coppia di testa formata proprio dal Napoli e dall’Atalanta, con un percorso di quattro partite vinte, due pareggiate e una persa, gol fatti e subiti. Quella di Zanetti, dopo un avvio di stagione alquanto faticoso, é tornata al successo a Bologna e ora é quattordicesima, a pari merito con la Salernitana, con 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte, sei reti realizzate e sette incassate. Sono trentuno i precedenti complessivi tra le due compagini con il bilancio di diciassette vittorie per il Milan, dieci pareggi e quattro affermazioni dell’Empoli. L‘ultimo confronto, in terra toscana, risale allo scorso quando i rossoneri si imposero 2-4.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Zanetti dovrà rinunciare agli infortunati Tonelli, Destro, Baldanzi e Ebuhei ma ritrova Akpa Apro, che ha scontato il turno di squalifica. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario, davanti a lui sulle corsie laterali Stojanovic e Parisi mentre al centro della difesa troveremo Ismajli e Luperto. A centrocampo Haas, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Lammers e Satriano spazio a Bajrami.

QUI MILAN – Pioli ritrova Leao, che rientra dalla squalifica, ma dovrà fare a meno degli indisponibili Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Kjaer e Theo Hernandez; da valutare le condizioni di Rebic e Origi. Il tecnico rossonero dovrebbe rispondere col consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Ballo-Touré. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Messias, De Ketelaere e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Empoli – Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.