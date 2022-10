Elenco delle partite previste per oggi domenica 2 ottobre 2022: la Lazio ospita lo Spezia, la Juventus il Bologna. Alle 15 tre sfide salvezza

Due incontri domineranno la scena di questa domenica 2 ottobre. In Premier League grande attesa per il derby tra Machester City e United delle ore 15:00. Si tratta del 188esimo incontro con bilancio che vede 77 successi per i Red Devils contro i 53 pareggi e le 57 sconfitte. Guardiola deve rinunciare a John Stones e Kalvin Philips e spera di recuperare Aymeric Laporte. L’Arsenal intanto si è portato quattro punti sopra avendo già giocato questo turno. In grande spolvero gli avversari che sono reduci da 4 successi consecutivi. Sfida tra bomber con Haaland da una parte e Cristiano Ronaldo dall’altra anche se quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina per lascia spazio a Rashford. Il secondo incontro è Atalanta – Fiorentina, in programma alle ore 18. Il Napoli ha già risposto positivamente vincendo in casa con il Torino nell’anticipo del sabato, bene anche la Roma che ha affondato l’Inter in trasferta e il Milan nel concitato finale ha avuto la meglio dell’Empoli. La classifica dunque impone alla Dea di fare bottino pieno per conservare la vetta con la squadra di Spalletti. Di contro una Fiorentina ancora a caccia della sua vera identità proverà a fare lo scherzetto così come accadde per ben tra volte la scorsa stagione tra campionato e Coppa Italia. Se Gasperini deve ancora sciogliere diversi nodi soprattutto in attacco dove in attesa del recupero di Zapata si giocano una maglia da una parte Hojlund e Muriel e dell’altra Malinovskyi e Pasalic, Italiano con la possibilità di rivedere dal primo minuto Gonzalez mentre vista l’assenza di Sottil favorito Saponara a completare lo schema offensivo con Kouamé che dovrebbe convincere di più di Jovic.

Il programma di Serie A però parte già dalle ore 12:30 con Lazio – Spezia per centrare il terzo successo consecutivo in campionato. I liguri tuttavia vengono dal successo interno con la Doria che ha restituito morale all’ambiente. Molto interessante il tro di incontri previsto per le ore 15, tutti i chiave salvezza. Le neo promosse Lecce e Cremonese si ritrovano dopo la grande battaglia nella concitata lotta promozione della scorsa stagione. Il Sassuolo ospita la Salernitana forte del successo conquistato a Torino con i granata nell’ultimo turno mentre la squadra campana non vince da quattro turni. La Sampdoria fanalino di cosa con i grigiorossi invece affrontano un Monza che ha il morale alto dopo aver piegato la Juventus. Proprio i bianconeri chiuderanno la giornata ospitando il Bologna anch’esso con il dente avvelenato per la sconfitta al fotofinish nell’ultimo turno in casa contro l’Empoli. Nella serie cadetta chiudono la settima giornata Benevento e Ascoli. Reduci entrambe da due stop consecutive, si sono viste ridimensionare in classifica che tuttavia resta molto corta. In Italia ci sarà anche un ricco calendario in Lega Pro con i gironi A e B ma si gioca anche in Serie D oltre al campionato Primavera 1 con Bologna – Milan e Fiorentina – Verona. Per la Serie A femminile ritroviamo le italiane protagoniste della conquista dell’accesso alla fase a gironi della Women’s Champions League. Da una parte alle 12:30 la Juventus ospita il Pomigliano e dall’altra la Roma alle 14:30 ospite il Parma.

Se dei campionati sud americani parleremo in particolare nella rubrica sui risultati in tempo reale dove scopriremo cosa succederà questa notte, vogliamo invece ricordare negli altri principali campionati europei cosa si potrà seguire. Se la Premier League avrà come altre sfida solo Leeds – Aston Villa delle 17:30, in Ligue 1 sono sette gli incontri previsti a partire dalle ore 13:00 con Lorient – Lilla. Sogna anche il Lens che contro il Lione può insidiare il terzo posto. In Bundesliga sono due le gare in programma ovvero alle 15:30 Hertha – Hoffenheim mentre alle 17.30 lo Schalke ospita l’Augusta. Nella Liga si apre alle 14:00 con Espanyol – Valencia mentre il Real Madrid chiuderà alle 21:00 contro l’Osasuna in casa. La squadra di Ancelotti è chiamata a rispondere al successo del Barcellona nell’anticipo per riprendersi la vetta.

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Arsenal Sarandi – Independiente 01:30

Patronato – Atl. Tucuman 20:30

Boca Juniors – Velez Sarsfield 23:00

Talleres Cordoba – Lanus 23:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Anderlecht – Charleroi 13:30

Gent – Cercle Brugge 16:00

Kortrijk – Antwerp 18:30

St. Truiden – Eupen 21:00

BRASILE SERIE A

Athletico-PR – Juventude 00:00

Avai – Atletico GO 00:00

Flamengo – Bragantino 00:00

Goias – Fortaleza 00:00

Corinthians – Cuiaba 02:00

CROAZIA HNL

Rijeka – Hajduk Split 15:00

Sibenik – Gorica 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Midtjylland – Viborg 14:00

Silkeborg – Horsens 14:00

Brondby – Lyngby 16:00

FC Copenhagen – Aarhus 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Lorient – Lilla 13:00

AC Ajaccio – Clermont 15:00

Auxerre – Brest 15:00

Tolosa – Montpellier 15:00

Troyes – Reims 15:00

Monaco – Nantes 17:05

Lens – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern – Braunschweig 13:30

Karlsruher – Norimberga 13:30

Magdeburg – Regensburg 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Hertha – Hoffenheim 15:30

Schalke – Augusta 17:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Stoke – Watford 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City – Manchester Utd 15:00

Leeds – Aston Villa 17:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Bologna U19 – Milan U19 11:00

Fiorentina U19 – Verona U19 13:00

ITALIA SERIE A

Lazio – Spezia 12:30

Lecce – Cremonese 15:00

Sampdoria – Monza 15:00

Sassuolo – Salernitana 15:00

Atalanta – Fiorentina 18:00

Juventus – Bologna 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Juventus D – Pomigliano D 12:30

Roma D – Parma D 14:30

ITALIA SERIE B

Benevento – Ascoli 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Novara – L.R. Vicenza 14:30

Pro Patria – Pro Vercelli 14:30

Renate – Pordenone 14:30

Triestina – Virtus Verona 14:30

Arzignano – Trento 17:30

Juventus U23 – Pergolettese 17:30

Mantova – Pro Sesto 17:30

Sangiuliano City – Piacenza 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Ancona – Montevarchi 14:30

Carrarese – Gubbio 14:30

Cesena – Recanatese 14:30

Entella – Imolese 14:30

Fermana – Olbia 14:30

Fiorenzuola – Reggiana 14:30

Rimini – Alessandria 14:30

San Donato – Lucchese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Sestri Levante 15:00

Borgosesia – Sanremese 15:00

Castanese – Legnano 15:00

Castellanzese – Stresa Vergante 15:00

Chieri – Casale 15:00

Chisola – Fezzanese 15:00

Fossano – Vado 15:00

HSL Derthona – Gozzano 15:00

PDHA – Ligorna 15:00

Pinerolo – Bra 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Breno 15:00

Brusaporto – Desenzano 15:00

Caronnese – Varesina 15:00

Citta di Varese – Real Calepina 15:00

Folgore Caratese – USD Casatese 15:00

Franciacorta – Ciserano-Bergamo 15:00

Lumezzane – Alcione Milano 15:00

Ponte San Pietro – Seregno 15:00

Villa Valle – Sona 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Caldiero Terme – Villafranca 15:00

Cjarlins Muzane – Portogruaro 15:00

Dolomiti Bellunesi – Cartigliano 15:00

Este – Torviscosa 15:00

Legnago Salus – Adriese 15:00

Levico Terme – Montebelluna 15:00

Luparense – Union Clodiense 15:00

Mestre – Bolzano 15:00

Montecchio Maggiore – Campodarsego 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – G.S. Bagnolese 15:00

Correggese – Scandicci 15:00

Crema – Ravenna 15:00

Fanfulla – Sammaurese 15:00

Forlì – Corticella 15:00

Giana Erminio – Sant’Angelo 15:00

Mezzolara – Lentigione 15:00

Pistoiese – Real Forte Querceta 15:00

Salsomaggiore – Prato 15:00

United Riccione – Aglianese Calcio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghivizzano Borgo – Livorno 14:30

Citta di Castello – Ponsacco 15:00

Flaminia – Arezzo 15:00

Follonica Gavorrano – Poggibonsi 15:00

Grosseto – Trestina 15:00

Orvietana – Pianese 15:00

Sangiovannese – Tau 15:00

Seravezza Pozzi – Montespaccato 15:00

Terranuova Traiana – Ostia Mare 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

ASD Pineto Calcio – Vigor Senigallia 15:00

Avezzano – Vastese 15:00

Chieti – Cynthialbalonga 15:00

Nuova Florida – Sambenedettese 15:00

Porto D’Ascoli – AJ Fano 15:00

Roma City – Termoli 15:00

S. N. Notaresco – Montegiorgio 15:00

Trastevere Calcio – Matese 15:00

US Tolentino – Vastogirardi 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Atletico Uri – Paganese 13:30

Casertana – Sarrabus Ogliastra 14:30

Angri – SS Nola 1925 15:00

Arzachena – Lupa Frascati 15:00

Palmese 1914 – Aprilia 15:00

Portici 1906 – Ilvamaddalena 15:00

Sorrento – Tivoli Calcio 15:00

Vis Artena – Cassino 15:00

Pomezia – Real Monterotondo 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Barletta 15:00

Casarano – Nocerina 15:00

Cavese – Matera 15:00

Francavilla – Altamura 15:00

Gladiator – Puteolana 15:00

Lavello – A.C Nardò 15:00

Gravina – Afragolese 15:30

Martina Calcio – Brindisi 15:30

Molfetta Calcio – Citta di Fasano 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Lamezia Terme 15:00

Licata – Catania 15:00

Real Aversa – Cittanovese 15:00

San Luca – Mariglianese 15:00

Sancataldese – Canicatti 15:00

Santa Maria Cilento – S. Agata 15:00

USD Ragusa – Locri 1909 15:00

Vibonese – Castrovillari 15:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

BFC Daugavpils – Valmiera 17:00

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Suduva 16:55

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Viking 17:00

Ham-Kam – Jerv 17:00

Haugesund – Odd 17:00

Sandefjord – Sarpsborg 08 17:00

Kristiansund – Rosenborg 19:00

OLANDA EREDIVISIE

Sittard – FC Volendam 12:15

Excelsior – Utrecht 14:30

Nijmegen – Feyenoord 14:30

Waalwijk – Sparta Rotterdam 16:45

FC Emmen – Heerenveen 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Santa Clara 16:30

Ferreira – Arouca 19:00

Famalicao – Boavista 21:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

F. Voronezh – Torpedo Moscow 13:00

Zenit – FK Rostov 15:30

Akhmat Grozny – Din. Mosca 18:00

Nizhny Novgorod – Sp. Mosca 18:00

SERBIA SUPER LIGA

Sp. Subotica – Radnicki 1923 15:00

Mladost GAT – Stella Rossa 17:00

Partizan – Vojvodina 19:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Gorica – Maribor 15:00

Celje – Radomlje 17:30

SPAGNA LALIGA

Espanyol – Valencia 14:00

Celta Vigo – Betis 16:15

Girona – Real Sociedad 18:30

Real Madrid – Osasuna 21:00

SPAGNA LALIGA2

Alaves – Ponferradina 16:15

Leganes – Albacete 16:15

Granada – Huesca 18:30

R. Oviedo – Cartagena 18:30

UD Ibiza – Lugo 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Suwon FC – Gimcheon Sangmu 09:30

SUD COREA K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Jeju – Gangwon 07:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Sundsvall – Norrkoping 15:00

Varberg – Hacken 15:00

Kalmar – Helsingborg 17:30

Sirius – AIK Stockholm 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Sion – Winterthur 14:15

Lugano – Servette 16:30

Luzern – Young Boys 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor – Giresunspor 13:30

Sivasspor – Hatayspor 13:30

Konyaspor – Umraniyespor 16:00

Besiktas – Fenerbahce 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Dyn. Kyiv 12:00

Ch. Odessa – Oleksandriya 14:00

Zorya – Kryvbas 16:00