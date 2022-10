Le formazioni ufficiali di Empoli – Milan del 2 ottobre 2022, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023

EMPOLI – Stasera, alle ore 20.45, allo Stadio “Carlo Castellani”, va in scena Empoli – Milan, anticipo serale dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Zanetti dovrà rinunciare agli infortunati Tonelli, Baldanzi e Ebuhei ma ritrova Akpa Apro, che ha scontato il turno di squalifica. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario, davanti a lui sulle corsie laterali Stojanovic e Parisi mentre al centro della difesa troveremo De Winter e Luperto. A centrocampo Haas, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Lammers e Satriano spazio a Bajrami. Pioli ritrova Leao, che rientra dalla squalifica, ma dovrà fare a meno degli indisponibili Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Kjaer e Theo Hernandez; da valutare le condizioni di Rebic e Origi. Il tecnico rossonero dovrebbe rispondere col consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Ballo-Touré. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Messias, De Ketelaere e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

DIRETTA DELLA PARTITA

Le probabili formazioni di Empoli – Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti. (ufficiali dalle 19.45 circa)

Indisponibili: Tonelli, Destro, Baldanzi, Ebuhei

Squalificati: –

Diffidati:

Ballottaggi: Satriano 65% – Destro 35%, Grassi 65% – Haas 35%, Bajrami 60% – Pjaca 40%.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. (ufficiali dalle 19.45)

Indisponibili: Origi, Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Kjaer, Theo Hernandez

Squalificati: –

Diffidati:

Ballottaggi: Tatarusanu 55% – Mirante 45%