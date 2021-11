I suggerimenti del giorno 6 novembre sono dedicati agli anticipi della dodicesima giornata del campionato di Serie A e alla dodicesima giornata di Serie B

Sabato 6 novembre si giocano gli anticipi della dodicesima giornata di Serie A e la dodicesima giornata di Serie B. Il campionato italiano, archiviate le Coppe Europee, riparte con napoli e Milan appaiate in testa alla classifica. Nel torneo cadetto in testa alla classifica troviamo il Pisa. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 475 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Spezia – Torino 2 (ore 15)

Gara di apertura della dodicesima giornata di Serie A. Gli Aquilotti vengono dalla sconfitta esterna per 3-0 contro la Fiorentina e sono terzultimi, a pari merito con il Genoa, con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte; 12 gol fatti e 26 subiti. I granata sono dodicesimi, a pari merito col Sassuolo, a quota 14 punti con un percorso di 4 partite vinte, 2 pareggiate e 5 perse con 12 reti realizzate e 26 incassate: nel turno precedente hanno vinto facilmente in casa per 3-0 contro la Sampdoria.

Juventus – Fiorentina (ore 18)

Match valido per la dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri vengono da due sconfitte, contro Sassuolo e Verona, e sono soltanto ottavi, a pari merito con gli scaligeri ma soprattutto a -16 dalla vetta della classifica, con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte; 15 gol fatti e altrettanti subiti. Più semplice la vita in Champions League, dove, dopo aver battuto lo Zenit, é in testa al raggruppamento a punteggio pieno. I Viola hanno un punto in più e sono con un percorso di 6 partite vinte e 5 perse con 16 reti realizzate e 13 incassate: nel turno precedente hanno vinto facilmente in casa per 3-0 contro lo Spezia grazie alla tripletta di Vlahovic.

Cagliari – Atalanta (ore 20.45)

Gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa, nel turno precedente, hanno perso per 2-0 sul campo del Napoli e sono ultimi in classifica con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte; 12 gol fatti e 24 subiti. Gli orobici sono, invece, quarti, a pari merito con la Roma, a quota 19 punti con un percorso di 5 partite vinte, 4 pareggiate e 2 perse con 20 reti realizzate e 14 incassate: sono reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro la Lazio, ottenuto nei minuti di recupero grazie al gol di Zapata. In settimana, in Champions League, hanno pareggiato al Gewiss Stadium per 2-2 contro il Manchester United: in vantaggio due volte con reti di Pasalic e Zapata, si sono fatti rimontare altrettante volte da Cristiano Ronaldo; sono terzi nella classifica del raggruppamento con 5 punti, a due lunghezze dalla coppia formata da Manchester United e Villarreal e con una qualificazione tutta da conquistare.

Ascoli – Vicenza 1 (ore 14)

Gara valida per la dodicesima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Pisa e in classifica sono al tredicesimo posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte; 15 gol fatti e altrettanto subiti. Gli ospiti vengono, invece, dalla sconfitta esterna contro il Parma e sono diciassettesimi a quota 4 punti, con un percorso di 1 partita vinta, 1 pareggiata e 9 perse, con 9 reti realizzate e 22 incassate.

Cremonese – SPAL 1 (ore 16.15)

Incontro valevole per la dodicesima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dal pareggio esterna per 2-2 contro il Pordenone e in classifica sono al sesto posto, a pari merito con il Frosinone, con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte; 12 gol fatti e 10 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Perugia e sono quindicesimi, a quota 13 punti, con un percorso di 3 partite vinte, 4 pareggiate e 4 perse, con 15 reti realizzate e 10 incassate.

Benevento – Frosinone 1 (ore 18.30)

Incontro valevole per la dodicesima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta interna di misura contro il Brescia e in classifica sono al quarto posto, a pari merito con la Reggina, con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte; 17 gol fatti e 8 subiti. Gli ospiti vengono, invece, dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Crotone e sono sesti, alla pari con la Cremonese, a quota 18 punti, con un percorso di 4 partite vinte, 6 pareggiate e 1 perse, con 14 reti realizzate e 9 incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 6 novembre 2021

Spezia – Torino 2 (2.05)

Juventus – Fiorentina (1.60)

Cagliari – Atalanta 2 (1.53)

Ascoli – Vicenza 1 (2.20)

Cremonese – SPAL 1 (2.10)

Benevento – Frosinone 1 (2.05)

