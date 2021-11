Elenco delle partite previste per oggi venerdì 5 novembre 2021: si gioca in Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League e Liga

Riparte una nuova giornata per i principali campionati europei. Partiamo dall’Italia dove in Serie A la dodicesima si apre con Empoli – Genoa alle 20.45. Giornata speciale per il tecnico Andreazzoli che proprio oggi compie 68 anni e chissà che la sua squadra non gli regali un successo. Record al momento detenuto dalla squadra toscana in questa stagione è di essere l’unica a non aver mai pareggiato in 11 gare. Nei precedenti al Castellani sono 7 vittorie per la squadra di casa e altrettanti pareggi, 4 le sconfitte. Grande assente del match sarà Mattia Destro che nello scorso turno ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra. Ma Ballardini dovrà fare a meno anche di Fares, Cassata e altre pedine importanti. Possibile modulo speculare, il 4-3-1-2 con Henderson da una parte dietro Pinamonti – Di Francesco e dall’altra parte Galdames dietro Pandev e Caicedo. “Non mollano mai, nonostante qualche problema sono sempre riusciti a rientrare in gara e in alcuni casi si sono anche portati a casa il risultato” ha dichiarato il tecnico della squadra toscana parlando dell’avversario. Dall’altra parte Ballardini è fiducioso in una bella reazione del gruppo: “Ogni volta noi perdiamo uno o due giocatori per infortunio ma le difficoltà ti aiutano a crescere. La serietà e l’impegno però non sono mai mancati. Per questa partita non c’è Destro e questa è una ulteriore difficoltà ma abbiamo la forza, le energie, la serietà e l’impegno per superare anche questo”. Alle 20.30 si apre anche la 12ma di Serie B con Cosenza – Reggina. In classifica posizione decisamente differenti con i padroni di casa un punto sopra la zona calda della classifica e reduci dalla sconfitta per 3-1 a Legge mentre gli ospiti sono in 4° posizione a pari merito ma dopo 3 successi consecutivi nell’ultimo turno sono stati sconfitti in casa dal Cittadella. Si gioca anche Sampdoria – Juventus per la Serie A femminile con le bianconere in vetta con 7 successi su altrettanti incontri che non vogliono fermarsi. Calcio d’inizio alle 14.30 con diretta su Juventus TV.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

20.45

SERIE B

20.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

GLI ANTICIPI IN EUROPA

Abbiamo detto in apertura come si gioca nei principali campionati europei con i match di anticipo. In Ligue 1 alle 21 si sfidano Lens e Troyes con i padroni di casa che vorranno riscattarsi dopo la sconfitta di misura a Lione. Stesso orario per Southampton – Aston Villa nella Premier League con le due squadre un pelo sopra la zona bassa della classifica e che necessitano di punti per staccarsi da quelle posizioni. Nella Liga invece c’è l’Athletic Bilbao che ospita il Cadice che ha solo successo all’attivo e pronostico che sembrerebbe scontato. Ricordiamo che in Inghilterra c’è anche l’FA Cup con Sudbury – Colchester alle 20.55 e si gioca anche Liga Portugal così come nei secondi campionati di Germania e Spagna.

COPA LIBERTADORES WOMAN E CALCIO SUDAMERICANO

Tra i vari incontri nel resto del mondo segnaliamo per il calcio femminile la Copa Libertadores con due parti attualmente in corso di svolgimento ovvero Club Nacional de Football – Deportivo Capiata e Tomayapo – U. De Chile. In Sud America invece spicca da una parte per la Liga Profesional argentina la sfida delle ore 23 tra Defensa y Justicia e Rosario e dall’altra per la Serie A brasiliana Cuiaba – Chapechoense-SC da poco iniziata. Sempre in Brasile c’è anche la Copa Verde con Vila Nova – Aquidauanense. Si gioca anche in Cile, Messico con la Liga MX (U.N.A.M. – Santos Laguna e Atlas – Queretaro) e ancora Paraguay e Uruguay.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 5 NOVEMBRE 2021

AFC > AFC Cup 2021 > Finale

17:00 Al Muharraq – Nasaf Qarshi

Arabia Saudita > Premier League 2021/2022

15:50 Al Shabab – Al Nassr

15:55 Al Fayha – Al Hazem

Armenia > Premier League 2021/2022

15:00 Pyunik FC – FC Noah

Austria > 2. Liga 2021/2022

18:30

FC Wacker Innsbruck – SKN St. Pölten

Austria Lustenau – SV Horn

Floridsdorfer AC – SV Lafnitz

Kapfenberger SV 1919 – FC Juniors OÖ

20:25 Grazer AK – SKU Amstetten

Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022

19:00 SC Schwaz – FC Wacker Innsbruck (A)

Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

20:45 Oud-Heverlee Leuven – KV Oostende

Belgio > Eerste klasse B 2021/2022

20:00 Lommel SK – Excelsior Virton

Bielorussia > Cempionat 2021

16:00 Rukh Brest – FK Vitebsk

Brasile > Série A 2021

01:00 Cuiabá – MT – Chapecoense

Brasile > Série B 2021

01:30 CR Brasil – AL – Sampaio Corrêa – MA

21:00 CSA – AL – Remo – PA

Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021 Playoffs > Semifinali

20:00 Flamengo RJ – São Paulo FC

Bulgaria > Parva Liga 2021/2022

16:15 Lokomotiv Sofia – PFC Beroe

Cile > Primera División 2021

00:30 Ñublense – Universidad de Chile

Cile > Primera B 2021

20:00 Puerto Montt – Santiago Morning

Cipro > First Division 2021/2022

17:00 Apollon Limassol – Doxa Katokopias

19:00 PAEEK – Olympiakos Nikosia

Croazia > 1. HNL 2021/2022

18:00 Slaven Belupo – HNK Gorica

Croazia > 2. HNL 2021/2022

14:00 NK Sesvete – NK Opatija

17:00 NK Inter Zaprešić – NK Kustošija

Danimarca > Superligaen 2021/2022

19:00 Viborg FF – FC Nordsjælland

Danimarca > 1. Division 2021/2022

19:00 Esbjerg fB – Jammerbugt FC

Egitto > Premiership 2021/2022

14:00 Smouha Sporting Club – El Sharkia Lel Dokhan

16:30

Ghazl Al Mehalla – ENPPI

Future FC – Al Masry Club

19:00 Zamalek – Al Ahly SC

Estonia > Meistriliiga 2021 Abstieg

18:00 JK Tammeka – Tulevik Viljandi

Francia > Ligue 1 2021/2022

21:00 RC Lens – ESTAC Troyes

Francia > National 2021/2022

19:00

FC Bastia-Borgo – SO Cholet

FC Annecy – Le Mans FC

FC Chambly – FC Sète

Red Star FC – LB Châteauroux

FC Villefranche Beaujolais – US Avranches

Stade Laval – Stade Briochin

US Boulogne – FC Bourg-Péronnas

US Orléans – US Créteil-Lusitanos

Francia > National 2 Groupe D 2021/2022

20:00 Angoulême CFC – FC Nantes (CFA)

Galles > Premier League 2021/2022

20:45

Bala Town – Connah’s Quay Nomads

Cefn Druids – Newtown AFC

Germania > Bundesliga 2021/2022

20:30 Mainz 05 – Bor. Mönchengladbach

Germania > 2. Bundesliga 2021/2022

18:30

Holstein Kiel – Dynamo Dresden

1. FC Nürnberg – Werder Bremen

Germania > 3. Liga 2021/2022

19:00 Türkgücü München – Viktoria Köln

Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Nord

19:30 VfB Lübeck – Weiche Flensburg 08

Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022

SV Babelsberg 03 – FC Eilenburg rinv.

19:00 Hertha BSC II – 1. FC Lok Leipzig

Germania > Regionalliga West 2021/2022

19:00

Bor. Mönchengladbach II – Rot-Weiss Essen

1. FC Köln II – Wuppertaler SV

19:30

Alemannia Aachen – SV 19 Straelen

Preußen Münster – SV Lippstadt 08

Germania > Regionalliga Südwest 2021/2022

19:00

FSV Frankfurt – FC 08 Homburg

SG Sonnenhof Großaspach – Kickers Offenbach

Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022

19:30

TuRU Düsseldorf – SSVg Velbert

VfB 03 Hilden – SC Düsseldorf-West

Germania > Oberliga Westfalen 2021/2022

19:30 TSG Sprockhövel – TuS Ennepetal

Germania > Femminile Bundesliga 2021/2022

19:15 VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt

Indonesia > Liga 1 2021/2022

12:15 Persipura Jayapura – Bali United

14:45 Persija Jakarta – PS Barito Putera

Inghilterra > Premier League 2021/2022

21:00 Southampton FC – Aston Villa

Inghilterra > FA Cup 2021/2022 > 1. Giornata

20:55 AFC Sudbury – Colchester United

Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2021/2022

20:00

Brighton & Hove Albion U23 – Tottenham Hotspur U23

Derby County U23 – Blackburn Rovers U23

Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2021/2022

13:00 Southampton FC U23 – Newcastle United U23

20:00

Norwich City U23 – Nottingham Forest U23

Wolverhampton Wanderers U23 – West Bromwich Albion U23

Inghilterra > U23 Professional Development League 2021/2022

14:00 Sheffield United U23 – Swansea City U23

Inghilterra > U18 Premier League 2021/2022 North

20:00 Stoke City – Burnley FC

Iran > Persian Gulf Pro League 2021/2022

13:30

Havadar – Padideh Khorasan FC

Tractor Sazi – Paykan FC

Fajr Shahid Sepasi – Esteghlal

15:30 FC Zob Ahan – Sepahan FC

Irlanda > Premier Division 2021

20:45

St Patrick’s Athletic – Sligo Rovers

Waterford FC – Shamrock Rovers

21:00 Finn Harps – Derry City

Irlanda del Nord > Premier League 2021/2022

20:45 Larne FC – Crusaders FC

Italia > Serie A 2021/2022

20:45 Empoli – Genoa

Italia > Serie B 2021/2022

20:30 Cosenza Calcio – Reggina

Lituania > A Lyga 2021

17:00 FK Riteriai – FK Panevėžys

Lussemburgo > Nationaldivision 2021/2022

20:00 FC Rodange 91 – Progrès Niedercorn

Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

02:00 Pumas UNAM – Santos Laguna

04:00 Atlas Guadalajara – Gallos Blancos

Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

18:45 Puebla FC – Deportivo Toluca

19:15 Mazatlán FC – Deportivo Guadalajara

Moldavia > Divizia Nationala 2021/2022

12:00 FC Sfîntul Gheorghe – CSF Bălţi

16:00 FC Milsami – CS Petrocub

Montenegro > 1. CFL 2021/2022

15:00 FK Zeta – FK Podgorica

Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura

01:00 Deportivo Ocotal – Managua FC

Olanda > Eerste Divisie 2021/2022

20:00

FC Den Bosch – De Graafschap

FC Dordrecht – NAC Breda

FC Volendam – FC Emmen

AZ Alkmaar (J) – MVV

FC Utrecht (J) – FC Eindhoven

Jong PSV – TOP Oss

VVV-Venlo – Jong Ajax

Helmond Sport – Roda JC Kerkrade

Polonia > I Liga 2021/2022

18:00

Odra Opole – ŁKS Łódź

Puszcza Niepołomice – Skra Częstochowa

20:30 Arka Gdynia – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Portogallo > Segunda Liga 2021/2022

19:00 UD Vilafranquense – Estrela Amadora

Portogallo > U23 Liga Revelação 2021/2022

12:00

Sporting Braga – Rio Ave FC

Vitória Guimarães – Leixões SC

18:00 SC Farense – Portimonense SC

Romania > Liga 1 2021/2022

16:30 Chindia Târgoviște – Gaz Metan Mediaş

19:30 Argeș Pitești – FC Botoşani

Russia > U20 Premier Liga 2021/2022 Gruppe A

00:00 CSKA Moskva – Krylia Sovetov

11:00

Dinamo Moskva – FC Ural

FK Strogino Moskva – FK Nizhny Novgorod

FK Ufa – Akademiya Konopleva

12:00 Rubin Kazan – Spartak Moskva

Russia > U20 Premier Liga 2021/2022 Gruppe B

11:00 Uor-5 Egorievsk – PFC Sochi

13:00

FK Chertanovo – Akhmat Grozny

FK Krasnodar – FK Khimki

16:00 Lokomotiv Moskva – Arsenal Tula

Serbia > Super Liga 2021/2022

16:00 FK Voždovac – FK Čukarički-Stankom

18:00 FK Novi Pazar – TSC Bačka Topola

Slovenia > PrvaLiga 2021/2022

17:00 NK Radomlje – NK Celje

Spagna > Primera División 2021/2022

21:00 Athletic Bilbao – Cádiz CF

Spagna > Segunda División 2021/2022

21:00 SD Huesca – CD Leganés

Sudafrica > Premier Soccer League 2021/2022

16:30 SuperSport United – TS Galaxy

Svezia > Division 1 Södra 2021

19:00 Lunds BK – IFK Malmö

Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022

20:00 FC Schötz – FC Langenthal

Turchia > SüperLig 2021/2022

18:00

Çaykur Rizespor – Alanyaspor

Gaziantep FK – Kasımpaşa SK

Turchia > 1. Lig 2021/2022

18:00

İstanbulspor AŞ – Menemen Belediyespor

Tuzlaspor – Denizlispor

Ucraina > Premyer Liga 2021/2022

18:30 FC Oleksandriya – Metalist 1925 Kharkov

Uruguay > Primera División 2021 Clausura

01:30 Cerrito – Peñarol

Uzbekistan > Super League 2021

12:00 Lokomotiv Tashkent – So’g’diyona PFK

14:15 Navbahor Namangan – Metallurg Bekobod