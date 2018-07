Pronostici del 7 luglio con Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata alla prima giornata dei quarti di finale del Mondiale 2018 e ai massimi campionati svedese e norvegese

Seconda giornata dei quarti di finale del Mondiale 2018. I pronostici per la giornata di venerdì 7 luglio riguardano Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia, unitamente a tre partite relative all’Allsvenskan e a una dell’Eliteserien. Sei partite che siamo andate ad analizzare nel dettaglio

Svezia-Inghilterra 2 (ore 16)

Gara valida per i quarti di finale del Mondiale 2018. Dopo aver chiuso il Gruppo F al primo posto, davanti a Messico e Germania, agli ottavi gli svedesi hanno eliminato la Svizzera. Gli inglesi hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo G, dietro al Belgio mentre ci sono voluti i calci di rigore per avere la megli sulla Colombia agli ottavi. La vincente incontrerà una tra Russia e Croazia.

Russia-Croazia 2 (ore 20)

Quarti di finale del Mondiale 2018. Entrambe le squadre, dopo aver vinto il girone, sono arrivate qui dopo aver superatonegli ottavi la rispettiva avversaria ai rigori. I padroni di casa hanno avuto la meglio sulla Spagna, i Croati sulla Danimarca.

Sirius-Malmo 2 (ore 13)

Gara valida per la dodicesima giornata del massimo campionato svedese. Il Sirius proviene dalla sconfitta rimediata in casa dal Sundesvall ed è il fanalino di coda del torneo con soli 5 punti, a pari merito col Dalkurd. Dieci lunghezze in più per il Malmo, decimo e reduce dalla sconfitta rimediata in casa del Midtjylland.

Trelleborgs-AIK Stockolm2 (ore 19.30)

Incontro valevole per la dodicesima giornata del massimo campionato svedese. Il Trelleborgs proviene dal pareggio casalingo con il Lingby e in classifica è tredicesimo con 11 punti. Tredici lunghezze in più per l’AIK Stockolm, secondo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Flora.

Hacken-Sundsvall over 2,5 (ore 19.30)

Match valido per la dodicesima giornata del massimo campionato svedese. L’Hacken proviene dalla vittoria casalinga contro il Dalkurd e in classifica è nono con 15 punti. Tre lunghezze in più per il Sundsvall, sesto e reduce dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Sirius.

Rosemborg-Tromso 1 (ore 18)

Per la quindicesima giornata del massimo campionato norvegese si gioca Rosemborg-Tromso. I padroni di casa provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Sandefjord e in classifica sono secondi con 40 punti, a -4 dalla capolista Brann. Quattro lunghezze in meno per gli ospiti, quinti e reduci dalla vittoria casalinga contro l’Odd.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 7 luglio 2018

Svezia-Inghilterra 2 (1,95)

Russia-Croazia 2 (2,25)

Sirius-Malmo 2 (1,42)

Trelleborgs-AIK Stockolm 2 (1,60)

Hacken-Sundsvall over 2,5 (1,70)

Rosemborg-Tromso 1 (1,42)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 241 euro