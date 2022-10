PSG – Benfica: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita PSG – Benfica dell’11 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Champions League

PARIGI – Martedi 11 ottobre, alle ore 21 andrà in scena PSG – Benfica, incontro valevole per la quarta giornata di Champions League 2022/2023. Le due squadre comandano il gruppo H appaiate a sette punti e nella gara di andata, disputata sette giorni fa a Lisbona, le due squadre si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1 con la rete di Messi per i parigini e l’autore di Danilo Pereira che ha permesso ai portoghesi di portarsi a casa un punto.

Tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI PSG – 3-4-3 per i parigini: in porta ci sarà Donnarumma, mentre la difesa sarà composta da Sergio Ramos, Marquinhos e Danilo Pereira. Al centro del centrocampo agiranno Vitinha e Verratti con Hakimi e Bernat che stazioneranno sulle fasce. Il tridente offensivo sarà composto da Sarabia, Mbappè e Neymar.

QUI BENFICA – La squadra allenata da Schmid scenderà in campo, invece, con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vlachodimos, i due terzini saranno Bah e Grimaldo con Silva e Otamendi al centro della difesa. Florentino e Fernandez formeranno la mediana e alle spalle dell’unica punta Ramos agiranno Draxler, Joao Mario e Rafa Silva.

Le probabili formazioni di PSG – Benfica

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Sarabia, Mbappé, Neymar. Allenatore: Galtier.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Draxler, João Mario, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmid.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro PSG – Benfica sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 255 del satellite); sarà, inoltre, visibile in streaming, per i soli abbonati SKy su SkyGo, app scaricabile gratuitamente oppure su Infinity +, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.