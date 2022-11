Qatar – Ecuador: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Qatar – Ecuador del 20 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv o streaming la gara inaugurale dei Mondiali del Qatar

AL-KHOR – Domenica 20 novembre 2022, alle ore 17, presso l’Al Bayt Stadium di Al-Khor, in Qatar, prenderà il via la gara inaugurale dei Mondiali del Qatar, valida per la prima giornata del Girone A, che vedrà in campo i padroni di casa contro l’Ecuador.

Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Olanda e Senegal, sulla carta favorite per il passaggio del turno. Sarà dunque fondamentale per entrambe partire col piede giusto per cercare, per cercare nelle due gare successive di strappare il pass per gli ottavi di finale e sovvertire le previsioni della vigilia. Il Qatar partecipa per la prima volta alla fase finale di un campionato del mondo in quanto Paese ospitante. Occupa attualmente la cinquantaduesima posizione della graduatoria mondiale della FIFA: L’Ecuador é arrivato quarto nel girone di qualificazione della CONMEBOL e nella sua storia si è qualificato a quattro edizioni del campionato del mondo (2002, 2006, 2014, 2022) , raggiungendo gli ottavi di finale nel 2006; occupa il quarantaseiesimo posto della classifica mondiale FIFA: Le due rappresentative si sono incontrate soltanto in amichevole, nell’ottobre 2018, quando finì 4-3 in favore del Qatar.

Cronaca con commento in tempo reale e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: QATAR - ECUADOR Domenica 20 novembre 2022 dalle ore 16 le formazioni ufficiali, dalle ore 17 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match é stato incaricato l’italiano Daniele Orsato.

La presentazione del match

QUI QATAR – Sanchez dovrebbe affidarsi al modulo 5-3-2 con Al Sheeb in porta; davanti a lui Khoukhi, Al-Rawi e . Hassan mentre sulle fasce agiranno Ro-Ro e Amin. A centrocampo Hatem, Boudiaf e Al-Haydos. Davanti Ali e Afif.

QUI ECUADOR – Alfaro dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Dominguez tra i pali e retroguardia formata al centro da Torres e Hincapié e sulle fasce da Preciado e Etupinan. In mezzo al campo Caicedo, Gruezo e Franco. Tdente offensivo composto da Ibarra, Estrada e Plata.

Le probabili formazioni di Qatar – Ecuador

QATAR (5-3-2): Al Sheeb; Ro-Ro, Khoukhi, Al-Rawi, A. Hassan, Amin; Hatem, Boudiaf, Al-Haydos; Ali, Afif. CT: Sanchez.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Franco; Ibarra, Estrada, Plata. CT: Alfaro

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Uno tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di RaiPlay o direttamente su browser tramite il proprio PC.