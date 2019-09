Qualificazioni Europei 2021 Under 21, i risultati del 5 settembre

Si sono giocate a partire dal pomeriggio cinque incontri validi per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei under 21 del 2021. Il programma del 5 settembre si è aperto il 4-0 esterno della Bulgaria sull’Estonia con due reti per tempo. Successo agevole anche per la Georgia che sempre con lo stesso punteggio ha liquidato in casa il Liechtenstein. Una doppietta di Meister spiana la strada del successo esterno dell’Austria sull’Andorra mentre la Scozia ci mette poco meno di 30 minuti per mettere al sicuro il risultato con il San Marino anche grazie all’autorete iniziale di Tosi. Infine il Portogallo ne rifila 4 al Gibilterra con doppio vantaggio dopo appena 13 minuti di gioco. Andiamo a vedere nel dettaglio il quadro completo della giornata.

Qualificazioni Europei 2021 Under 21, i risultati delle partite giocate il 5 settembre 2019