Qualificazioni Europei 2020, i risultati del 5 settembre

Questi gli incontri ufficiali validi per le qualificazioni ai prossimi Europei 2020 giocati giovedì 5 settembre. Partiamo dalla nostra nazionale, l’Italia che ha superato per 3-1 l’Armenia in trasferta. Rimonta degli Azzurri che dopo la rete all’11’ del primok tempo di Karapetian riescono prima a trovare il pari con Belotti quindi nella ripresa il sorpasso con Pellerini. Risultato messo in cantiere dall’autorete di Airapetyan a dieci minuti dalla fine. Sempre nello stesso girone quello J vittoria per 1-0 della Finlandia sulla Grecia che inguaia la classifica di questi ultimi mentre la Bosnia a valanga sul Liechtenstein ancora a quota zero. Nel girone D roboante successo della Danimarca contro Gibilterra mentre la Svizzera ferma sull’1-1 la capolista Irlanda. Mantiene salda la vetta la Spagna che passa 2-1 in Romania mentre la Svezia cala il poker contro le Isole Far Oer. Buon successo casalingo per 2-0 della Norvegia su Malta penultima in classifica. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati con i relativi marcatori e minutaggio del gol.

Qualificazioni Europei 2020, i risultati delle partite giocate il 5 settembre 2019