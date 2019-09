Verso Euro 2020, Romania – Spagna 1-2: sintesi e tabellino

Kepa regala il successo alla Spagna. La Romania non è a scardinare il muro delle furie rosse nel finale. Verso Euro 2020, la Spagna guida il girone F a punteggio pieno ed è ormai ad un passo dalla qualificazione, mentre la Romania è quarta con 7 punti in classifica

BUCAREST – Il match tra Romania e Spagna è valido per le qualificazioni a Euro 2020. Importante scontro nel gruppo F tra la seconda e la prima.

Le Furie Rosse partono subito forte e al 6′ minuto del primo tempo Paco Alcacer si fa parare il diagonale da Tatarusanu. Un vero e proprio miracolo da parte del portiere ex Fiorentina, ma gli spagnoli al 28’minuto passano in vantaggio su calcio di rigore. Sergio Ramos non sbaglia e spiazza Tatarusanu. Altro miracolo dell’ex Fiorentina che al 37’minuto devia in angolo un altro tiro di Paco Alcacer.

Il secondo tempo si apre subito con il raddoppio della Spagna con Paco Alcacer che in una triangolazione con Jordi Alba non può sbagliare a due passi dalla porta. La Romania riapre la partita al 60’minuto con Andone che di testa supera il portiere Kepa. L’assist-man del gol l’ex Inter Puscas. La partita sembra prendere un’altra direzione al minuto 78′ con l’espulsione di Llorente che fa fallo da ultimo uomo su Puscas. La Romania tenta in tutti i modi di riacciuffare il pareggio, al 92′ minuto Puscas schiaccia di testa, ma il portierone spagnolo si oppone col piede e regala la prima vittoria nella loro storia in Romania, il primato in classifica e la quasi-qualificazione ad Euro 2020.

IL TABELLINO

Romania – Spagna 1-2 (primo tempo 0-1)

Romania (4-5-1): Tatarusanu; Benzar, Tosca, Chiriches, Nedelcearu; Stanciu (dal 61’ Hagi), Keseru (dal 55’ Andone), Deac (dal 70’ Maxim), Marin, Grigore; Puscas,

Spagna (4-3-3): Kepa, Jesus Navas, Ramos, Llorente, Jordi Alba, Saul, Sergio, Fabiàn, Rodrigo (dal 70’ Oyarzabal), Paco (dal 84’ Hermoso), Ceballos (dal 76’ Sarabia)

Arbitro: Deniz Aytekin (Germania)

Reti: 29’ S. Ramos su rigore, 47’ Paco Alcacer, 59’ Andone

Ammoniti: S. Ramos, Marin, Saul

Espulsi: Llorente

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.