Real Madrid – Barcellona 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Real Madrid – Barcellona del 1 marzo 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiseiesima giornata di Liga, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – É la sfida che paralizza la Spagna, è il match che ferma il Mondo. Questa sera, domenica 1 marzo, alle ore 21 andrà in scena il Clasico Real Madrid – Barcellona, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Liga.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO PARZIALE: REAL MADRID-BARCELLONA 0-0 PRIMO TEMPO 46' Fine primo tempo. 43' Real Madrid che aspetta il Barcellona per poi ripartire con velocità, questo il canovaccio tattico degli ultimi dieci minuti di gioco. 41' Si sta aprendo la partita del Bernabeu, squadre molto lunghe in questi ultimi minuti. Il Real Madrid non sta sfruttando gli ampi spazi lasciati dal Barcellona. 39' Altra chance per il Barcellona con Messi che, pescato da Busquets in verticale, stoppa e calcia col mancino ma Courtois respinge con i pugni. 38' Buon momento per il Barcellona che, da qualche minuto a questa parte, sembra aver alzato i ritmi ma il Real Madrid riparte sempre con pericolosità. 36' Dieci minuti più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco, fase di gioco elettrica della sfida ma mancano ancora i gol. 34' Barcellona ad un passo dal vantaggio con Arthur che entra in area di gran carriera e calcia col destro ma Courtois salva con un gran guizzo. 33' Prima mezz'ora di gioco che è andata via da qualche minuti, fatica a decollare il Clasico del Bernabeu tra Real Madrid e Barcellona. 31' Barcellona in avanti con Griezmann che appoggia per il destro in corsa di Messi ma l'argentino non colpisce benissimo, blocca Courtois. 30' Si fa vedere il Real Madrid con una conclusione dalla distanza di Kroos che si perde alta, squadre molto corte e guardinghe in questo primo tempo. 28' Match che sta andando a fiammate in questa fase. Le due squadre si temono parecchio e si vede: Real Madrid che prova a sfruttare le corsie esterne mentre il Barcellona punta sul lunghissimo possesso. 26' Lunghissimo possesso del Barcellona che prova a guadagnare metri ma chiude ogni spazio la squadra di Zidane, tatticamente perfetto il Real Madrid fino ad ora. 24' Barcellona che sta giocando in contropiede fino ad ora, pressione altissima del Real Madrid con un possesso rapido e verticale. 22' Prima grande chance per il Barcellona con Jordi Alba che appoggia per il mancino di Griezmann ma il francese spara alto da ottima posizione. 21' Match fin qui abbastanza deludente, copione molto simile all'andata. Il match del Camp Nou, giocato nel mese di dicembre, finì con un noiosissimo 0-0. 19' Ammoniti Jordi Alba e Carvajal, i due connazionali si sono beccati e Lahoz li ha subito ammoniti. 18' Non riesce ad entrare in partita il Barcellona. Il pressing famelico del Madrid sta mandando in tilt i catalani. Match molto maschio e poco spettacolare fino ad ora. 16' Sta faticando tantissimo in questa prima fase il Barcellona, i catalani non hanno quasi mai oltrepassato la metà campo. Asfissiante la pressione dei padroni di casa. 14' Solito possesso sterile da parte dei catalani che non riescono ad alzare il loro baricentro, tanti palloni riconquistati facilmente dalle Merengues. 13' Molto più fluido e pericoloso il possesso del Real Madrid che pressa con una ferocia incredibile, Barcellona che sonnecchia subendo l'incedere dei Blancos. 11' Cartellino giallo per Vinicius, primo ammonito del match. 10' Classico inizio blando da parte del Barcellona che viene dal deludente pareggio di Napoli. Le due squadre stanno viaggiando a ritmi completamente diversi fino ad ora. 8' Prima conclusione del Madrid con Benzema che, sugli sviluppi di un corner, calcia al volo col destro non trovando lo specchio della porta. 7' Sta diluviando sul Bernabeu ma il manto erboso sembra reggere bene in questo primo scorcio di Clasico. Real Madrid che fa nettamente la partita, Barcellona che aspetta. 6' Grande intensità in questi primi minuti di gioco, Barcellona che prova ad abbassare subito i ritmi con il classico possesso palla ma la pressione dei Blancos è furiosa. 4' Ritmi altissimi quelli imposti dalla squadra di casa che ha cominciato con la stessa intensità con cui aveva provato a mettere in difficoltà il Manchester City in Champions League. 2' Avvio deciso da parte del Real Madrid che sta schiacciando subito il piede sull'acceleratore mentre il Barcellona chiude ogni spazio. 1' PARTITI! E' cominciata Real Madrid-Barcellona. E' cominciato il Clasico! 20.58 I giocatori di Real Madrid e Barcellona fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco comincerà il Clasico! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.48 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Real Madrid tridente offensivo composto da Vinicius, Benzema e Isco mentre nel Barcellona trio d'attacco formato Vidal, Griezmann e Messi. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di grande calcio buonasera e benvenuti alla diretta del Clasico Real Madrid-Barcellona, incontro valido per la ventiseiesima giornata di Liga. IL TABELLINO REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Valverde, Casemiro, Kroos, Vinicius, Benzema, Isco. A disposizione: Areola, Mendy. Militao, Lucas Vazquez, Modric, Mariano Diaz, Bale. Allenatore: Zinedine Zidane BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Umtiti, Jordi Alba, De Jong, Sergio Busquets, Arthur, Vidal, Griezmann, Messi. A disposizione: Neto, Lenglet, Firpo, Rakitic, Collado, Braithwaite, Ansu Fati. Allenatore: Quique Setien RETI: AMMONIZIONI: Vinicius, Carvajal (R), Jordi Alba (B) ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Santiago Bernabeu

La presentazione del match

Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta contro il Manchester City nell’andata degli ottavi di Champions League. In campionato la squadra di Zidane viene dal k.o. esterno col Levante ed in classifica occupa la seconda posizione con 53 punti. Dall’altra parte ci sono i catalani che sono reduci dal pareggio esterno di Napoli nell’andata degli ottavi di Champions League. In campionato, invece, la squadra di Setien viene dalla roboante vittoria casalinga contro l’Eibar ed in classifica occupano la prima posizione con 55 punti, due in più dei diretti rivali.

QUI REAL MADRID – Zidane dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro il Manchester City con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Mendy e Carvajal sulle corsie esterne mentre nel mezzo Sergio Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Valverde e Kroos mezze ali mentre davanti spazio a Vinicius e Isco alle spalle dell’unica punta Benzema.

QUI BARCELLONA – Setien dovrebbe mandare in campo la sua squadra con modulo speculare: Ter Stegen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Semedo ed uno tra Firpo e Jordi Alba sulle corsie laterali mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Arthur e De Jong mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Braithwaite, Griezmann e Messi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Barcellona, valevole per la ventiseiesima giornata di Liga 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Barcellona

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy, Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Valverde, Casemiro, Kroos, Vinicius, Benzema, Isco. Allenatore: Zidane

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Sergio Busquets, Arthur, Braithwaite, Griezmann, Messi. Allenatore: Setien

STADIO: Santiago Bernabeu