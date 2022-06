Recanatese – Calcio Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Recanatese – Calcio Giugliano del 15 giugno 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la finale della Poule Scudetto di Serie D 2021/2022

POGGIBONSI – Mercoledì 15 giugno, allo Stadio “Stefano Lotti”, andrà in scena Recanatese – Calcio Giugliano, finale della Poule Scudetto di Serie D 2021/2022: calcio di inizio alle ore 17. regine dei Gironi F e G del campionato affrontarsi per il titolo di campione d’Italia in palio tre anni dopo l’ultima edizione vinta dall’Avellino nella sfida al Curi di Perugia contro il Lecco. La formazione di mister Giovanni Pagliari, oltre ad aver riportato il club marchigiano in C dopo settantaquattro anni, va così alla ricerca di un altro risultato storico dopo il primo posto nel girone B della poule scudetto davanti a San Donato Tavarnelle (2-1) e Rimini (2-2) e il successo di sabato scorso nella semifinale contro il Novara (1-0) decisa da Alessandro Sbaffo a cinque minuti dal termine. Dall’altra parte c’è il sodalizio gialloblu, già vincitore dello scudetto Serie D nella finale contro la Sanremese al termine della stagione 1997/1998, che torna tra i professionisti a quindici anni di distanza dall’ultima apparizione. I ragazzi di Giovanni Ferraro hanno avuto la meglio su Audace Cerignola (3-1) e Gelbison (1-0) nel Girone C della poule per poi battere allo scadere il Sangiuliano City Nova (2-1) nella semifinale al Breda.In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore.

Tabellino in tempo reale

Le probabili formazioni di Recanatese – Calcio Giugliano

RECANATESE: Urbetis; Meloni, Marafini, Pacciardi, Quacquarelli; Gomez, Raparo; Minicucci, Sbaffo, Senigagliesi; Defendi. Allenatore: Pagliari.

GIUGLIANO: Baietti; Boccia, Ceparano, C. Poziello, De Rosa, Ferrari, Abonckelet, Gentile, R. Poziello, Mazzei, Scaringella. Allenatore: Ferraro

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia, oppure in streaming tramite l’App “Sportitalia” attraverso computer, tablet o smartphone.

Biglietti

I biglietti, nominativi e non cedibili, per entrambi i settori (Recanatese gradinata locali, Giugliano Gradinata ospiti) potranno essere acquistati al costo di 10 euro solo presso i punti vendita delle rispettive città tramite il circuito GO2:

RECANATESE: sede Recanatese Calcio Via Aldo Moro, snc, Recanati

GIUGLIANO: Tabaccheria Aprovitola Via Primo Maggio, 2P, Giugliano in Campania

Ai minori di quattordici anni sarà consentito l’ingresso omaggio richiedendo l’accredito al botteghino con il documento di riconoscimento. La prevendita dei biglietti terminerà martedì 14 Giugno 2022 alle ore 19.