Reggiana – Cesena 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

REGGIO EMILIA – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 14.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si giocherà il big match Reggiana – Cesena, valido per la quattordicesima giornata del Girone B della Serie C. Nell’ultima partita, i padroni di casa hanno vinto della Vis Pesaro con uno 0-3 firmato Cuaz, Lanini e Zamparo. La squadra di Diana é in testa alla classifica, imbattuta, con 31 punti, frutto di 9 successi e 4 pareggi; 25 gol fatti e 6 subiti. Subito dietro troviamo gli ospiti, guidati da Viali, a quota 28 punti, con un percorso di 8 partite vinte, 4 pareggiate e 1 persa che però risale al lontano 28 settembre; 16 reti realizzate e 15 incassate, per una difesa che, al momento, é la migliore del torneo; sono reduci dalla vittoria casalinga di misura contro il Pescara, ottenuta grazie all’autogol di Nzita. Non ha mai portato troppa fortuna la trasferta a Reggio Emilia per i colori bianconeri. In sedici precedenti il Cesena ha infatti esultato solo due volte, realizzando appena nove reti. Le successive quattro sfide riservano due pareggi, entrambi per 2-2, e altrettante affermazioni della Reggiana. A dirigere il match sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Lorenzo Giuggioli di Grosseto; quarto uomo ufficiale Adalberto Fiero di Pistoia.

– Le formazioni ufficiali del match

La cronaca con commento minuto per minuto

REGGIANA - CESENA 0 -0 IN DIRETTA Primo tempo 44' 43' Punizione Reggiana, da posizione interessante: ma Contessa non vuole rischiare e non va al tiro. La recupera il Cesena, senza troppe difficoltà 42' Occasione Reggiana; grave l'errore difensivo di Favale e Rigoni che vanno in due sull'avversario e permettono a Guglielmotti di calciare in porta. Decisivo ancora una volta il portiere Nardi 41' Caturano e Ardizzone sul punto di battuta: fischia l'arbitro Feliciani, ma la palla vola alle stelle, sopra la traversa 40' Quaranta minuti sul cronometro: Bortolussi, con esperienza, ottiene una punizione da cui può nascere un'occasione da gol 39' Occasione Reggiana: Cigarini, palla in mezzo, Radrezza in area, davanti a lui un difensore, tiro a giro!!! Nardi, si tuffa e para con decisione!!! 38' La fa girare il Cesena: attenzione alla ripartenza degli emiliani, Gonnelli commette fallo su Zamparo a centrocampo. Ammonito 37' Offside Cesena: Bortolussi viene sorpreso in posizione irregolare 36' Guglielmotti, fa sbilanciare Favale che cade a terra. Tutto regolare, l'arbitro lascia giocare. Verticale per Luciani, fermato da Gonnelli: prova a ripartire il Cesena 35' Gonnelli, alza la sfera per Bortolussi: Rigoni, cambia per Ciofi. Triangolazione per Berti, numero di Contessa, che la recupera e prova a ripartire. Lo ferma la retroguardia ospite 33' La fa girare, con calma, la Reggiana: Radrezza, orizzontale per Camigliano. Verticale per Guglielmotti, che però commette fallo. Palla al Cesena 32' Il Cesena può tirare un respiro di sollievo, e può ricostruire l'azione dal basso 31' Sciaudone, verticale per Cauz. Si gioca ancora, cambio gioco per Guglielmotti: cambio gioco per Sciaudone. Calcio di punizione per un fallo commesso su Caturano 30' Occasione Reggiana. Ancora in fase offensiva gli emiliani; Guglielmotti, controlla con il sinistro e prova ad angolare con un rasoterra velenoso. Nardi si tuffa, ma non la tocca. Palla che esce di pochissimo 29' Palo Reggiana!!! 28' Corner Reggiana: Sciaudone prova a calciare in porta, Nardi con i pugni la respinge efficacemente 27' Cesena che gioca tra i fischi del tifo di casa: resta in fase offensiva, la quadra ospite. Ma la palla ora è degli avversari 26' Favale, col mancino, palla che si infrange sulla barriera 25' Punizione Cesena: Favale sul punto di battuta. Reggiana in barriera: Radrezza si sdraia a fare il coccodrillo 24' Corner Cesena: palla in mezzo, Missiroli prova a rovesciare ma c'è un rimpallo. Prova a ripartire la Reggiana, calcio di punizione per il Cesena, al limite dell'area!!! Per poco non era rigore!!! 23' Calcio di punizione per il Cesena da posizione interessante: Bortolussi in mezzo a saltare. Svetta Zamparo, e la respinge in corner: prima occasione per gli ospiti 21' Ammonito Mulé per aver rallentato la rimessa laterale degli avversari. Si tratta del primo cartellino della partita 20' Occasione Reggiana: Guglielmotti riceve un passaggio filtrante di Lanini, va al tiro. Ma Nardi non se ne preoccuopa e accompagna la sfera sul fondo 19' Corner Reggiana: Favale, tira fuori il piede e respinge in calcio d'angolo. Dalla bandierina va Cigarini: palla fra le mani del portiere Nardi 18' Radrezza, porta a spasso un avversario e prova il cross in mezzo. La riceve di nuovo, mette a sedere Rigoni ma poi perde palla. Tutto da rifare; ricomincia il Cesena 17' Guglielmotti finisce a terra, e l'arbitro concede il fallo. Radrezza, punzione già battuta nella metà campo avversaria 16' Aimo Diana dà indicazioni ai suoi, mentre costruiscono dal basso. Contessa non riesce a penetrare la fascia, ma ottiene una rimessa laterale a centrocampo 15' Corner Reggiana: Bortolussi la respinge di testa in corner, ma rischia quasi di segnare un autogol. Stanno concedendo troppo agli avversari 14' Adesso tocca ai granata costruire: la contraerea cesenate le respinge in corner. Nel frattempo anche Cauz torna in campo: Reggiana di nuovo in 11 13' Prova adesso a costruire la formazione ospite. Cambio gioco per Mulè: Missiroli, prova a servire Berti che però non riesce a crossare né andare al tiro. Sarà quindi rimessa dal fondo 12' Il gioco può riprendere 11' Offside Reggiana: Cauz finisce a terra dopo un'azione segnalata dagli assistenti di gara per fuorigioco. In campo i sanitari granata 10' Cesena che rimane con il baricentro molto alto. Attenzione però a Zamparo, che prova a sfruttare una palla inattiva calciando con grande potenza dalla distanza. Nardi la respinge in corner 9' Intervento falloso da parte di Guglielmotti sulla trequarti avversaria. Punizione per il Cesena 8' Rimessa laterale per la Reggiana, che gioca all'indietro. C'è però un grave errore difensivo, la recupera Berti che pressa alto. Si fa vedere Bortolussi, che calcia dalla distanza, ma la palla esce di molto a lato 7' Occasione Reggiana: prima grande occasione per i padroni di casa. Contessa, approfitta di un rimpallo positivo dal limite dell'area, controlla e calcia verso lo specchio. Ma la palla finisce sul fondo 6' Corner Reggiana. Radrezza dalla bandierina, mischia nel cuore dell'area. C'è la ribattuta, Contessa, va di prima!!! 5' Si gioca: Radrezza non la tiene e la recupera Radrezza. Intervento sicuro dei difensori, che regalano agli avversari il primo corner della partita 4' Offside Reggiana: prova a costruire dal basso la formazione granata. Avanti per Zamparo che sgasa sulla fascia con un suggerimento di Guglielmotti. Ma si alza la bandierina del fuorigioco 3' Rigoni, apre verso Mulè: Contessa, cerca e trova Sciaudone. Buono l'intervento difensivo di Ciofi. Ma c'è un fallo in attacco commesso da Contessa 2' Primo possesso palla per il Cesena, che la fa girare. Con calma, Gonnelli resiste al pressing di Sciaudone. Ciofi, verticale per un compagno ma la palla finisce sul fondo del campo. Sarà rimessa dal fondo per i granata 1' Partiti! Comincia il big match valido per la vetta della classifica 15:00 Il terreno di gioco è in ottime condizioni, nonostante che questa mattina a Reggio Emilia ha piovuto a lungo. Ma la pioggia non dovrebbe influire sul match 14:28 Le squadre si schierano in campo, esce dal tunnel in questo momento la Reggiana 13:55 Amici di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Reggiana - Cesena! Le squadre in questo momento si stanno riscaldando Di seguito le formazioni ufficiali del match: dalle 14.30 la cronaca con commento in tempo reale. Le formazioni ufficiali di Reggiana - Cesena REGGIANA (3-5-2): 1 Voltolini; 33 Cauz, 16 Luciani, 6 Camigliano; 3 Contessa, 8 Cigarini, 21 Radrezza, 44 Guglielmotti, 88 Sciaudone; 30 Zamparo, 94 Lanini. A disposizione: Marconi, Rossi, Rosafio, Scappini, Sorrentino, Neglia, Chiesa, Libutti, Anastasio, Cremonesi, Russo, Muroni. Allenatore: Aimo Diana CESENA (4-3-2-1): 33 Nardi; 15 Ciofi, 13 Mulè, 27 Gonnelli, 30 Favale; 25 Missiroli, 4 Rigoni, 8 Ardizzone; 9 Caturano, 14 Berti; 20 Bortolussi. A disposizione: Fabbri, Candela, Steffè, Brambilla, Zecca, Pierini, Munari, Ilari, Adamoli, Pogliano, Lepri, Tonin Allenatore: William Viali Ammonizioni: pt 21' Mulè (C), 38' Gonnelli (C) Espulsioni: // Recupero: // Stadio: Mapei

Le parole di Diana e Viali

Diana: “Le partite sono sempre tutte da preparare, poi è chiaro che a livello mentale e di motivazione (questa volta ndr.) dovrò lavorare un po’ meno. Credo che questa squadra abbia capito che tutte le partite abbiano una certa valenza. Ci siamo preparati bene, direi, sulla falsariga delle ultime settimane. C’è un buon clima senza particolari problemi sul piano atletico e fisico. Abbiamo una gran voglia di fare bene, è una partita di cartello tra prima e seconda in classifica: poi vogliamo fare una bella figura per il pubblico”.

Viali: “È giusto sottolineare le qualità della Reggiana. Incontriamo una squadra che a livello organizzativo è di altissima qualità, che ha grandi idee e un grande allenatore. Hanno lo spirito di una squadra che porta a casa i risultati, quindi non mi meraviglio che abbia fatto un percorso così netto qualitativamente. Per quanto riguarda noi, sì questo è un buon momento: andiamo a Reggio nel migliore dei modi, con lo stesso atteggiamento con cui abbiamo affrontato lunedì il Pescara. Come sempre scenderemo in campo per fare il risultato, e credo sia la stessa cosa che farà l’altra squadra”.

La presentazione del match

QUI REGGIANA – La squadra di Diana potrebbe adottare il modulo 3-5-2, con Voltolini in porta e Luciani, Rozzio e Cauz a comporre il blocco difensivo. In cabina di regia potremmo trovare dal 1′ Cigarini con Radrezza e Muroni mezz’ali; sulle fasce Guglielmotti e Contessa. Coppia d’attacco formata da Lanini e Zamparo.

QUI CESENA – Il Cesena, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo del portiere Russo, potrebbe schierare il consolidato modulo 4-3-2-1, con Nardi tra i pali e Ciofi, Mulé, Gonnelli e Favale a formare il blocco difensivo. A centrocampo Berti, Rigoni e Ardizzone; sulla trequarti potremmo trovare dal 1′ Berti e Caturano, alle spalle dell’unica punta Bortolussi.

Le probabili formazioni di Reggiana – Cesena

REGGIANA (3-5-2): Voltolini; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Muroni, Contessa; Zamparo, Lanini. Allenatore: Aimo Diana

CESENA (4-3-2-1): Benedettini; Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Missiroli, Rigoni, Ardizzone; Berti, Caturano; Bortolussi. Allenatore: William Viali

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Reggiana – Cesena, valido per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.