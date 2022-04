La partita Reggina – Benevento del 5 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B 2021/2022

REGGIO CALABRIA – Martedì 5 aprile, alle ore 19, allo Stadio “Oreste Granillo”, andrà in scena Reggina – Benevento, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B 2021/2022. Nel turno precedente i calabresi hanno pareggiato per 1-1 sul campo della Cremonese; si presentano all’appuntamento al decimo posto, a pari merito con Cittadella, Ternana e Como, con 44 punti e con un cammino di dodici vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, con ventinove gol fatti e trentasette subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato tre e perso una siglando tre reti e incassandone altrettante. I sanniti vengono dal pesante successo casalingo per 5-1 contro il Pisa e sono sesti a quota 54 punti, frutto di quindici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte; per loro cinquantadue gol fatti e trenta subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di un partita vinta e quattro pareggiate, con tre reti siglate e altrettante incassate. La gara di andata, lo scorso 27 novembre, finì 4-0 in favore del Benevento. La gara sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Mokthar e Di Giacinto. Quarto uomo Pascarella. Al Var Rapuano e Paganessi.

Tabellino

REGGINA: Turati S., Adjapong C. (dal 10′ st Lombardi C.), Amione B. (dal 39′ st Aya R.), Cortinovis A. (dal 39′ st Denis G.), Crisetig L., Di Chiara G., Folorunsho M., Galabinov A. (dal 10′ st Rivas R.), Kupisz T., Loiacono G. (dal 28′ st Bellomo N.), Menez J.. A disposizione: Micai A., Aya R., Bellomo N., Bianchi N., Cionek T., Denis G., Giraudo F., Hetemaj P., Lombardi C., Rivas R., Stavropoulos D., Tumminello M. Allenatore: Stellone R..

BENEVENTO: Paleari A., Acampora G., Barba F., Calo G. (dal 36′ st Petriccione J.), Elia S. (dal 37′ st Gyamfi B.), Forte F. (dal 36′ st Moncini G.), Improta R., Insigne R. (dal 23′ st Viviani M.), Ionita A. (dal 17′ st Tello A.), Letizia G., Vogliacco A.. A disposizione: Manfredini N., Brignola E., Farias D., Foulon D., Gyamfi B., Masciangelo E., Moncini G., Pastina C., Petriccione J., Sau M., Tello A., Viviani M. Allenatore: Caserta F..

Reti: al 21′ pt Insigne R. (Benevento), al 34′ st Forte F. (Benevento), al 45′ st Moncini G. (Benevento).

Ammonizioni: al 41′ st Di Chiara G. (Reggina), al 45′ st Folorunsho M. (Reggina) al 44′ st Petriccione J. (Benevento), al 45′ st Vogliacco A. (Benevento).

I convocati della Reggina

PORTIERI – Aglietti, Micai, Turati

DIFENSORI – Adjapong, Amione, Aya, Cionek, Di Chiara, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos, Franco

CENTROCAMPISTI – Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas

ATTACCANTI – Menez, Galabinov, Tumminello, Denis

La presentazione del match

QUI REGGINA – Stellone, che dovrà rinunciare all’infortunato Laicevic e allo squalificato Montalto, potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 3-5-2, con Micai in porta e con Cionek, Amione e Di Chiara in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Kupisz, Bianchi, Crisetig, Hetemaj e Giraudo, alle spalle della coppia d’attacco composta da Folorunsho e Menez.

QUI BENEVENTO – Caserta potrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Paleari tra i pali e con Letizia, Vogliacco, Barba e Elia in posizione arretrata. A centrocampo Acampora, Calò e Ionita. Tridente offensivo composto a Brignola, Lapadula e Tello.

Le probabili formazioni di Reggina – Benevento

REGGINA (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Kupisz, Bianchi, Crisetig, Hetemaj, Giraudo; Folorunsho, Menez. Allenatore: Stellone

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Acampora, Calò, Ionita; Brignola, Lapadula, Tello. Allenatire: Caserta

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La partita sarà a disposizione anche sulla piattaforma digitale di Sky; in streaming sull’app Sky Go e sull’app di Helbiz Live.