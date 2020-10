Reggina – Cosenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggina – Cosenza del 20 Ottobre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 21:00

REGGIO CALABRIA – Martedì sera, 20 Ottobre, alle ore 21:00 andrà in scena la partita Reggina – Cosenza, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021.

La presentazione del match

Sabato pomeriggio, presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, andrà in scena l’incontro valido per il campionato di Serie B tra la Reggina di Toscano e il Cosenza di Occhiuzzi. Fino ad ora inizio scialbo per il Cosenza con 3 pareggi nelle prime tre e leggermente meglio ha fatto la Reggina vincendone una e pareggiando le altre due. Dunque un avvio nella norma, nulla di eccezionale però. Arriva anche una grande notizia per i tifosi della Reggina, infatti la gara sarà aperta a mille tifosi. Questo sarà un motivo in più per i padroni di casa per portare a casa la vittoria. I padroni di casa che dovranno fare a meno di Rivas, Charpentier e Plizzari infortunati, mentre il C0senza non avrà problemi di disponibilità. Di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

Le probabili formazioni

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. Allenatore: Toscano.

COSENZA (3-4-3): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Bittante; Baez, Petre, Carretta. Allenatore: Occhiuzzi

STADIO: Oreste Granillo

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Reggina – Cosenza del 20 Ottobre, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. Gli utenti Dazn con un abbonamento Sky, inoltre, potranno seguire la partita in tv anche grazie all’applicazione presente sul decoder Sky Q. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.