Reggina – Frosinone: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

REGGIO CALABRIA – Giovedì 8 dicembre alle ore 15.00, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, la Reggina di Filippo Inzaghi ospita il Frosinone di Fabio Grosso nel match valido per la sedicesima giornata di Serie B 2022/23.

Gli Amaranto arrivano a questa sedicesima sfida di campionato dove si affronteranno la prima e la seconda della classe dopo un’ottima serie di partite con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, con l’ultima sfida vinta contro il Brescia per 2-0 che ha dato ancora più fiducia agli uomini di Inzaghi, che ora arrivano alla sfida contro la capolista pieni di energie positive. Ora il Frosinone infatti dista solamente tre lunghezze dai calabresi che ora vedono davanti l’opportunità di agganciare i rivali e continuare la propria strada verso la promozione nella massima serie italiana. Mister Inzaghi sicuramente vorrà fare di tutto per rincorrere questo obbiettivo e per battere l’ex compagno della nazionale campione del mondo nel 2006 si affiderà ai suoi migliori giocatori: Giovanni Fabbian, giovanissimo centrocampista classe 2003 arrivato quest’anno dall’Inter U19 e già a quota cinque gol e un assist in campionato, e Luigi Canotto, attaccante classe ’94, già a quota quattro gol e due assist e con tanta voglia di migliorare il proprio score personale.

I Canarini arrivano al big match della sedicesima giornata da prima della classe e con una serie positiva di partite senza sconfitte impressionante, con ben sei vittorie consecutive, rallentata nelle ultime due giornate da due pareggi che hanno fatto riavvicinare l’avversario di giovedì, che ora è lontano solamente più tre lunghezze. Sicuramente il Frosinone cercherà di portare avanti dunque questa serie di ottimi risultati per impedire alla squadra di Inzaghi di raggiungerlo in vetta alla classifica, e anzi cercherà di allungare sugli avversari proprio per consolidare il primato e andare in fuga solitaria verso la promozione diretta in Serie A. Per riuscire nei suoi intenti Fabio Grosso si affiderà ai suoi migliori giocatori: Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 a quota quattro gol e due assist, capocannoniere della squadra, il che dimostra quanto la squadra dell’ex campione del mondo 2006 non sia dipendente da un unico centravanti ma che riesca a far segnare molti giocatori diversi, e Luca Moro, attaccante classe 2001, che con tre gol sta facendo molto bene per quanto riguarda l’aspetto offensivo e che vorrà subito ritornare ad essere decisivo, vista l’assenza dal gol da ben quattro partite.

Cronaca della partita e tabellino

I convocati della Reggina

Portieri: Colombi, Aglietti, Ravaglia;

Difensori: Loiacono, Cionek, Dutu, Gagliolo, Liotti, Di Chiara, Bouah, Camporese, Giraudo;

Centrocampisti: Crisetig, Situm, Agostinelli, Hernani, Lombardi, Rivas, Fabbian, Ricci, Majer, Obi, Pierozzi;

Attaccanti: Cicerelli, Santander, Canotto, Gori, Galabinov, Menez.

I convocati del Frosinone

Portieri: Marciano, Loria, Turati;

Difensori: Kalaj, Frabotta, Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Ravanelli, Cottali, Bracaglia, Oyono, Monterisi;

Centrocampisti: Garritano, Haoudi, Traore, Kone, Olivieri, Lulic, Rohden, Boloca, Mazzitelli;

Attaccanti: Moro, Insigne, Ciervo, Borrelli, Caso, Mulattieri, Bocic, Matarese.

Le dichiarazioni alla vigilia di Inzaghi

“Dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo crescendo partita dopo partita e anche nelle battute di arresto non ci siamo mai scoraggiati. Non dobbiamo subire pressioni, ma cercare sempre stimoli ulteriori e crescere. Sarà una bella giornata di calcio, nel nostro stadio, con la nostra gente. È un sogno poter giocare al Granillo una partita di questo livello, prima contro seconda. Devo fare i complimenti al Frosinone, è un’ottima squadra che può giocare in diversi modi. Bravi il loro mister e il loro direttore perché stanno facendo davvero bene”.

Presentazione del match

QUI REGGINA – Mister Inzaghi farà affidamento sul suo 4-3-3. In porta Ravaglia, difesa a quattro composta da Pierozzi, Camporese, Gagliolo e Di Chiara, a centrocampo il trio formato da Hernani, Majer e Fabbian, mentre davanti nel tridente ci saranno Menez, Insigne e Canotto.

QUI FROSINONE – Anche mister Grosso si affiderà al 4-3-3. In porta troveremo Turati, davanti a lui la difesa a quattro con Monterisi, Szyminski, Ravanelli e Cotali, centrocampo composto da Boloca, Lulic e Garritano, mentre il tridente sarà formato da Mulattieri, Moro e Insigne.

Le probabili formazioni di Reggina – Frosinone

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Hernani, Majer, Fabbian; Menez, Rivas, Canotto. Allenatore: Inzaghi.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Boloca, Lulic, Garritano; Mulattieri, Moro, Insigne. Allenatore: Grosso.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Reggina – Frosinone valido per la sedicesima giornata di Serie B 2022/23 in diretta TV su Sky Sport al canale 254, con l’opzione di poterla guardare anche su SkyGo se siete fuori casa, e in streaming su DAZN, sia sulla piattaforma web che sull’app del vostro televisore, su Helbiz Live e sull’app di OneFootball.