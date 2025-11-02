Reggina-Igea Virtus 0-1: decide una rete di Cicirello

Diretta Reggina-Igea Virtus di domenica 2 novembre 2025: arriva al sedicesimo della ripresa la rete di Cicirello che condanna alla sconfitta gli amaranto

REGGIO CALABRIA – La Reggina cade in casa contro l’Igea Virtus, che conquista tre punti con un successo per 1-0 al Granillo. Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e una grande parata di De Falco su Di Grazia, la svolta arriva al 16’ della ripresa: Lagonigro commette un errore clamoroso su retropassaggio di Adejo, regalando il gol a Cicerello.

Gli amaranto provano a reagire con numerosi cambi, ma non riescono a trovare la via del pareggio. Nel finale, con la Reggina sbilanciata in avanti, Samake sfiora il raddoppio ma Adejo salva sulla linea. La partita si chiude dopo sei minuti di recupero, tra la delusione dei tifosi e una prestazione opaca della squadra di Torrisi. L’Igea Virtus si dimostra solida e cinica, sfruttando al meglio l’unica vera occasione concessa. Per la Reggina, è notte fonda.

Tabellino

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Palumbo (dal 10′ st R. Girasole), Adejo, D. Girasole, Distratto; Mungo (dal 29′ st Pellicanò), Laaribi (dal 17′ st Salandria), Porcino (dal 17′ st Barillà); Grillo, Montalto, Di Grazia (dal 22′ st Edera). A disposizione: Boschi, Salandria, R. Girasole, Gatto, Barillà, Edera, Correnti, Chirico, Pellicanò. Allenatore: Torrisi

NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): De Falco; Maggio, Maltese, Maddaloni; Cess, Balsano, Jöao Pedro (dal 41′ st Bisogno), Calafiore, Squillace (dal 29′ st Lomolino); Cicirello (dal 29′ st Ferrara), Samake. A disposizione: Testagrossa, Bisogno, Cardinale, Mirashi, Lomolino, Palme, Della Guardia, Ferrara, Di Paola. Allenatore: Marra

Reti: al 16′ st Cicirello

Ammonizioni: Calafiore, Joao Pedro, Cess, Girasole, De Falco

Recupero: 2′ pt, 6′ st

Presentazione della partita

Domenica 2 novembre 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Igea Virtus, gara valevole per la decima giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 15. Una sfida affascinante tra gli amaranto e la compagine giallorossa, rivelazione e capolista del campionato, separati in classifica da sette punti. Da una parte, la formazione amaranto reduce dalla ritrovata vittoria ottenuta sul campo della Sancataldese (0-1) dopo due sconfitte consecutive.

Dall’altro lato, invece, i giallorossi che vengono dalla seconda vittoria consecutiva strappata tra le mura amiche ai danni del Nissa (3-2) dopo il primo e unico ko stagionale arrivato con il Sambiase (1-2). Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico hanno alternato un successo a una vittoria, cercano continuità al cospetto della capolista per accorciare la classifica verso l’alto.

I giallorossi, invece, imbattuti lontano dalle mura amiche con due pareggi e altrettante vittorie, non vogliono fermarsi per consolidare la vetta e iniziare a staccare alcune delle numerose dirette concorrenti. Due vittorie per la Reggina negli ultimi due confronti tra le due compagini in Calabria: 4-1 nel 2025 e 1-0 nel 2023. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giorgio D’Agnillo della sezione di Vasto coadiuvato dagli assistenti Angelo Calce di Cassino e Giovanni Ruocco di Brescia.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it