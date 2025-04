Reggina-Nissa: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Nissa di domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 13 aprile 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Nissa, gara valida per la trentunesima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione amaranto reduce da una striscia aperta di sette vittorie con una sola sconfitta e un pareggio nelle ultime quindici uscite stagionali. Dall’altro lato, invece, i biancoscudati che vengono dal pari interno conseguito con l’Acireale (2-2) e dalla sconfitta di Ragusa (3-1) dopo otto risultati utili consecutivi.

Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico hanno totalizzato meno punti soltanto del Siracusa (30), puntano alla quarta vittoria consecutiva per tentare di accorciare sulla vetta della classifica (-4). I biancoscudati, invece, che lontano dalle mura amiche hanno raccolto un solo successo nel 2025, vanno a caccia dei tre punti per agganciare la zona play-off (-3). La sfida dell’andata si concluse in parità (1-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Giacomo Pasquetto della sezione di Crema coadiuvato dagli assistenti Edoardo Monelli di Busto Arsizio e Angelo Macchia di Moliterno.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-NISSA]

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar

Difensori: Capomaggio, Girasole, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Reggina-Nissa

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Vesprini, Capomaggio, Girasole, Ndoye; Barillà, Laaribi, Porcino; De Felice, Barranco, Grillo. Allenatore: Trocini

NISSA (4-3-3): Elezaj; Zarrillo, Bieto, Bruno, Natale; Maltese, Agnello, Rotulo; Bonanno, Diaz, Semenzin. Allenatore: Campanella

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.