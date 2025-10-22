Diretta Reggina-Nocerina di mercoledì 22 ottobre 2025: avanti di tre gol con Giannone, Simeri rischiano la rimonta nel finale

REGGIO CALABRIA – Al “Granillo” di Reggio Calabria va in scena una sfida intensa e ricca di emozioni: la Nocerina supera la Reggina 3-2 e conquista il passaggio agli ottavi di finale della Coppa Italia Serie D. Gli amaranto, sotto di tre reti, provano a riaprire il match con le reti di Chirico e Salandria, ma non basta. Per mister Polito è la seconda sconfitta consecutiva, mentre Fabiano può festeggiare una vittoria pesante in trasferta.

Tabellino

REGGINA (4-3-3): Boschi; R. Girasole, Blondett, D. Girasole (dal 33′ st Lanzillotta), Gatto; Salandria, Mungo, Correnti (dal 1′ st Barillà); Grillo (dal 1′ st Chirico), Edera (dal 38′ pt Di Grazia), Palumbo (dal 22′ st Porcino). A disposizione: Druetto, Di Grazia, Barillà, Zenuni, Lanzillotta, Laaribi, Rizzo, Porcino, Chirico. Allenatore: Polito

NOCERINA (3-5-2): Sorrentino; Russo, Troest, Morales; Fraraccio (dal 19′ Kernezo), Konate, Bezzon, Giannone (dal 26′ st Deli), Maggiore (dal 14′ st De Crescenzo); Opoola (dal 16′ st Felleca), Simeri (dal 12′ st Diop). A disposizione: Wodzicki, Tazza, Guifo, Lupi, De Crescenzo, Deli, Felleca, Kernezo, Diop. Allenatore: Fabiano

Reti: al 43′ pt Giannone, al 5′ st Simeri, al 7′ st Giannone, al 29′ st Chirico, al 48′ st Salandria

Ammonizioni: Fraraccio, Salandria, Girasole, Mungo

Recupero: 4′ pt, 5′ st

Descrizione gol: ospiti in vantaggio dal 43′ di gioco grazia a una punizione di Giannone con Boschi sorpreso nell’occasione. Raddoppio ospite al 5′ della ripresa su palla persa dalla Reggina e centrocampo e concusione vincente di Simeri a tu per tu con il portiere. Tris di Giannone due minuti più tardi con una potente conclusione con il mancino sotto la traversa. Al 29′ della ripresa accorcia Chirico freddo nel superare Sorrentino nell’uno contro uno. Nel recupero rigore concesso per fallo su Di Grazia e fallito da Barillà, respinge Sorrentino che nulla può sul tap in di Salandria

Le formazioni ufficiali di Reggina-Nocerina

REGGINA (4-3-3): Boschi; R. Girasole, Blondett, D. Girasole, Gatto; Salandria, Mungo, Correnti; Grillo, Edera, Palumbo. A disposizione: Druetto, Di Grazia, Barillà, Zenuni, Lanzillotta, Laaribi, Rizzo, Porcino, Chirico. Allenatore: Polito

NOCERINA (3-5-2): Sorrentino; Russo, Troest, Morales; Fraraccio, Konate, Bezzon, Giannone, Maggiore; Opoola, Simeri. A disposizione: Wodzicki, Tazza, Guifo, Lupi, De Crescenzo, Deli, Felleca, Kernezo, Diop. Allenatore: Fabiano

Presentazione della partita

Mercoledì 22 ottobre 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Nocerina, gara valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione amaranto reduce dalla seconda sconfitta consecutiva e dalla quarta in campionato rimediata davanti al proprio pubblico ai danni della Vigor Lamezia (0-1) dopo quella nel derby di Messina (1-0). Dall’altro lato, invece, i rossoneri che vengono dal pari interno con il Montespaccato (1-1) dopo la seconda battuta d’arresto stagionale arrivata contro il Budoni (3-2).

Uno scontro tra due formazioni protagoniste di un avvio complicato nei rispetti raggruppamenti: il club campano, che ha raccolto dodici punti nel Girone G, ha eliminato dalla Coppa Italia Serie D sia la Palmese (3-2) che la Gelbison (4-2) e se la vedrà con i calabresi, capaci di portare a casa otto punti nel Girone I e che hanno battuto Vibonese e Sambiase nei turni precedenti della competizione.

Reggina e Nocerina non si affrontano da tredici anni e ormai dai tre confronti della stagione 2011-2012: tre successi amaranto in altrettanti confronti con due vittorie casalinghe (1-0 in Coppa Italia al ‘Granillo’ e 2-1 in Calabria) e un successo esterno (0-4 in Campania). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino coadiuvato dagli assistenti Stefano Orlando di Modena e Piergiorgio Stotani di Viterbo.

Le probabili formazioni di Reggina-Nocerina

REGGINA (4-3-3): Boschi; Lanzillotta, R. Girasole, Adejo, Fomete; Laaribi, Zenuni, Salandria; Palumbo, Montalto, Grillo: Allenatore: Alfio Torrisi

NOCERINA (4-3-3): Sorrentino; Morales, De Crescenzo, Troest, Fraraccio; Deli, Bezzon, Konate; Kernezo, Felleca, Opoola. Allenatore: Francesco Fabiano

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it