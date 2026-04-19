Reggina-Paternò 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Paternò di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

REGGIO CALABRIA – Domenica 19 aprile, alle ore 15:00, allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Paternò, match valido per la trentaduesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. A distanza di quattro giorni la Reggina torna a giocare al Granillo. Dopo aver superato a fatica l’Enna, la squadra amaranto si troverà di fronte l’ultima in classifica Paternò. Vincere per continuare a sperare, dovrà fare solo questo la squadra guidata da Torrisi, dietro di tre lunghezze dal duo di testa Nissa e Savoia.

La squadra di Torrisi, arriva all’appuntamento con l’undici di Mascara non certo al massimo della brillantezza, ma quello che conta è essere cinici e portare a casa i tre punti anche a discapito del bel gioco. Non sarà certo una partita facile quella contro gli Etnei, che si presentano in riva allo Stretto non certo remissivi. Torrisi, che avrà a disposizione Domenico Girasole, ma dovrà fare i conti con le assenze degli squalificati Laaribi e Mungo e degli indisponibili Pellicanò e Sartore, in conferenza stampa alla vigilia della gara con gli Etenei, nel toccare diversi punti, ha detto: “Qualcosa, ha detto Torrisi, non ha funzionato, in qualche circostanza abbiamo sbagliato, si è peccato di superficialità…Alcune gare bisogna vincerle, abbiamo peccato dal punto di vista della sufficienza, non siamo stati cattivi sotto porta così come a Gela, mentre contro Messina e Acireale abbiamo dominato…Quello che non mi è andato giù è stato il secondo tempo di Lamezia, ma in gare dove si è pareggiato o perso, abbiamo comunque creato molto”.

Dall’altra parte troviamo il Paternò, ultimo in classifica e con nulla ormai da chiedere al campionato. Il club non vince dal 15 febbraio e arriva alla gara dopo un pareggio interno con il Milazzo. Due impegni difficili attendono la formazione rossoazzurra in questo finale di stagione: il primo sarà proprio questa domenica con la Reggina, mentre il secondo sarà l’ultima gara di campionato contro il Nissa capolista.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-PATERNÒ]

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Salandria, Fofana; Edera (dal 1′ st Di Grazia), Ragusa, Palumbo (dal 15′ st Barillà); Ferraro. A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Di Grazia, Barillà, Guida, Porcino, Chirico, Macrì. Allenatore: Torrisi

PATERNÒ (3-4-3): Lucatelli; Scalon, Brumat, Fernandez; Ferrandino, Marchetti, D’Aloia, Moriceau, Romano, Lucca, Zinnà. A disposizione: Smith, Di Maria, Cesani, Di Fazio, Di Pietro, Bari, Ursino, Ardizzone, Ababei. Allenatore: Millesi

Reti: al 26′ st Di Grazia, al 33′ st Ragusa (rigore)

Ammonizioni: Marchetti, Giuliodori, Romano

Recupero: 0′ pt

Le formazioni ufficiali di Reggina-Paternò

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Salandria, Fofana; Edera, Ragusa, Palumbo; Ferraro. A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Di Grazia, Barillà, Guida, Porcino, Chirico, Macrì. Allenatore: Torrisi

PATERNÒ (3-4-3): Lucatelli; Scalon, Brumat, Fernandez; Ferrandino, Marchetti, D’Aloia, Moriceau, Romano, Lucca, Zinnà. A disposizione: Smith, Di Maria, Cesani, Di Fazio, Di Pietro, Bari, Ursino, Ardizzone, Ababei. Allenatore: Millesi

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Luigi Pica di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Federico Monardo di Bergamo e Ruggero Marra di Torino.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina si schiera con un 4-2-3-1: tra i pali c’è Lagonigro; in difesa la linea a quattro è composta da Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole e Distratto. In mediana agiscono Salandria e Fofana, incaricati di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulla trequarti si muovono Ragusa, Di Grazia e Palumbo, a supporto dell’unica punta Ferraro, principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Torrisi.

COME ARRIVA IL PATERNÒ – Il Paternò si schiera con un 3-5-2: tra i pali c’è Lucatelli; in difesa la linea a tre è composta da Zinnà, Marchetti e Brumat. A centrocampo agiscono Ferrandino, D’Aloia, Ardizzone, Cesani e Bari, chiamati a garantire equilibrio e spinta sulle corsie laterali. In attacco la coppia formata da Ababei e Romano rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Millesi.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Salandria, Fofana; Ragusa, Di Grazia, Palumbo; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

PATERNÒ (3-5-2): Lucatelli, Zinnà, Marchetti, Brumat, Ferrandino, D’Aloia, Ardizzone, Cesani, Bari, Ababei, Romano. Allenatore: Millesi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Paternò, valida per la trentaduesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva e ne in streaming.