Coppa Italia, diretta Reggina – Teramo 1-0: risultato finale

La partita Reggina – Teramo del 30 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il secondo turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 14:00

REGGIO CALABRIA – Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, alle ore 14:00 si terrà la gara Reggina – Teramo, utile per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia 2020/2021.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

REGGINA: Guarna E. (P), Bianchi N., Delprato E., Di Chiara G., Faty R., Folorunsho M., Lafferty K., Liotti D., Denis G. (dal 33' st Mastour H.), Peli L., Stavropoulos D.. A disposizione: Bellomo N., Cionek T., Crisetig L., Denis G., Farroni A. (P), Gasparetto D., Menez J., Plizzari A. (P), Rolando G., Rossi M.



TERAMO: Valentini M. (P), Ferreira P. (dal 25' st Birligea D.), Bombagi F., Celentano L., Ilari C., Lasik R., Santoro S. (dal 25' st Mungo D.), Piacentini M., Diakite S. (dal 21' pt Soprano M.), Tentardini A., Viero F.. A disposizione: Arrigoni A., Diakite S., Di Francesco D., Ferreira P., Iotti L., Lewandowski M. (P), Pinzauti L., Santoro S., Trasciani D.



Reti: al 34' pt Lafferty K. (Reggina).



Ammonizioni: al 25' st Folorunsho M. (Reggina) al 17' pt Ilari C. (Teramo), al 10' st Viero F. (Teramo).



Le probabili formazioni delle due squadre

Da una parte, troviamo i padroni di casa che, hanno fatto il loro esordio nel campionato di Serie B contro la Salernitana. L’incontro, giocato lontano dalle mura di casa il 27 settembre, si è concluso con un pareggio per 1-1. Il Teramo, formazione abruzzese militante nel girone C di serie C, ha altresì esordito in campionato sul capo di casa contro il Palermo vincendo per 2-0. Il regolamento prevede, in caso di parità alla fine dei 90 minuti regolamentari, due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità, la lotteria dei calci di rigore. La vincente di questa sfida sfiderà il Bologna.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Oreste Granillo, impianto sportivo della città di Reggio Calabria alle ore 14:00 di mercoledì 30 settembre, per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una discreta propensione ad offendere. La Reggina è all’esordio stagionale in Coppa Italia in questa stagione. Il Teramo, invece, ha già disputato una gara di Coppa Italia battendo, nel turno precedente, il Piacenza con il risultato di 2-1.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, al Reggina dovrebbe proporre il tandem composto da Ménez e Lafferty in attacco. Crisetig troverà probabilmente spazio al centro del campo. Il Teramo del tecnico Paci, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Ilari, Bombagi e Costa Ferreira a sostegno di Pinzauti sul fronte offensivo. Infine, Santoro dovrebbe partire al centro della linea mediana.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Lafferty. Allenatore: Napoli.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Cancellotti, Diakite, Piacentini, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. Allenatore: Paci.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match Reggina – Teramo non è disponibile attraverso le consuete piattaforme TV. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti della gara in attraverso i siti che ne seguono l’andamento. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14:00, per un incontro avvincente.