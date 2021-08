La partita Reims-PSG del 29 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quarta giornata di Ligue 1

Successo del PSG, 2-0 sul Reims. La prima notizia è la presenza di Messi in panchina. Fasi di studio, squadre molto compatte e Reims piuttosto intraprendente. Al 10′ primo squillo del PSG con Mbappé che in area colpisce di punta con il destro, palla di poco a lato. Al 13′ filtrante in area di Kebbal per Touré che colpisce sul fondo da posizione defilata. Vantaggio del PSG al 15′ con Mbappé che riceve un cross con il contagiri di Di Maria dalla destra e colpo di testa vincente in anticipo sul marcatore. Al 23′ su cross dal fondo di Hakimi colpo di testa a lato di Marquinhos che si era allargato sul secondo palo. Dopo il gol il PSG sta prendendo pieno controllo del match con i padroni di casa che si limitano prevalentemente a murare i tentativi di conclusione avversari. Al 39′ cross di destro basso di Kebbal su marcatura non molto attenta di Hakimi ma ben appostato blocca sul primo palo Navas. Al 41′ apprezzabile veronica di Neymar che ha poi allargato su Diallo ma azione che non ha avuto esito. Al 41′ grande conclusione dal limite con il destro di Cassama’ e palla che scavalca Navas, accarezza l’incrocio dei pali e termina sul fondo. Al 44′ giallo per Verratti intervenuto da dietro in scivolata su Kebbal. Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra conclusione dal limite di Diallo con il portiere ad alzare sopra la traversa. Dopo 1 minuto di recupero si chiude il primo tempo con il vantaggio per 1-0 del PSG.

Si riparte con il secondo tempo, due cambi per il Reims nell’intervallo. Al 18′ annullato dal VAR il gol del pareggio al Reims con Munetsi: cross dalla destra prima colpito di testa da Touré, interviene Navas ma da due passi c’è il tap in vincente quasi sulla linea di porta che si infila. Segnalata una posizione di offside. Al 12′ inizia il riscaldamento Messi, salutato da un’ovazione del pubblico. Doppietta per Mbappé al 18′: apertura a destra di Hakimi verso il secondo palo dove è libero l’attaccante che deve solo spingerla in fondo al sacco. Il momento è storico, siamo al minuto 21: Messi dopo 21 anni scende in campo per una nuova squadra, quella del PSG. Gli lascia il campo Neymar. Allo scadere attacco sulla trequarti di Draxler che in posizione centrale allarga a sinistra su Mbappé ma la sua conclusione in area è stata ribattuta dalla difesa. Tanti calci presi da Messi, al momento fermato quasi sempre dal sistematico fallo. In pieno recupero conclusione in diagonale di Van Bergen respinto a terra da Nava e dopo ben 6 minuti di recupero si chiude la sfida tra Reims e PSG. 2-0 il risultato finale per il PSG grazie a una doppietta di Mbappé nella serata di esordio per Messi con la nuova squadra.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: STADE REIMS-PARIS SAINT-GERMAIN 0-2

SECONDO TEMPO

90′ L’arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Stade Reims – Paris Saint-Germain. Il punteggio finale è dunque di 0 a 2. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento alle nostre prossime dirette

88′ Cartellino di color giallo per Leandro Paredes

84′ Sanzionato con il giallo Hugo Ekitike, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

81′ Sul terreno di gioco per Stade Reims Hugo Ekitike

81′ Termina qui la partita di El Bilal Touré che abbandona il rettangolo di gioco

81′ In campo per Paris Saint-Germain Julian Draxler

81′ Abbandona il terreno di gioco Ángel Di María per Paris Saint-Germain

75′ Buttato nella mischia Alexis Flips

75′ Ilan Kebbal abbandona il terreno di gioco

75′ Entra in campo Presnel Kimpembe per Paris Saint-Germain

75′ Finisce qui la partita di Abdou Diallo che lascia il campo

75′ Il tecnico inserisce Leandro Paredes sul terreno di gioco

75′ Fuori dal campo Marco Verratti per Paris Saint-Germain

71′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Mitchell van Bergen

71′ Finisce la gara di Dion Lopy che lascia il rettangolo di gioco

66′ Minuti per Ander Herrera che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

66′ Abbandona il terreno di gioco Georginio Wijnaldum per Paris Saint-Germain

66′ Entra in campo Lionel Messi per Paris Saint-Germain

66′ Esce dal campo Neymar per Paris Saint-Germain

63′ Cambia il risultato, Kylian Mbappé , assist di Achraf Hakimi segna il gol

55′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Abdou Diallo

46′ Valon Berisha si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

46′ Fuori dal rettangolo di gioco Nathanaël Mbuku per Stade Reims

46′ Bradley Locko si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

46′ Termina qui la partita di Moreto Cassamá che abbandona il rettangolo di gioco

46′ Dopo l’intervallo Stade Reims e Paris Saint-Germain si trovano per il secondo tempo, andiamo a vedere come andrà a finire l’incontro

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco tra Stade Reims-Paris Saint-Germain. Non perdetevi il secondo tempo dell’incontro che seguiremo assieme

44′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Marco Verratti

15′ Marcatura per Kylian Mbappé per Paris Saint-Germain impattando la palla di testa, assist di Ángel Di María!

1′ Tutto pronto, parte l’incontro tra Stade Reims e Paris Saint-Germain!

Benvenuti alla diretta di Stade Reims – Paris Saint-Germain, squadre in campo pronte all’inizio del match

Tabellino

STADE REIMS: Predrag Rajković; Wout Faes, Yunis Abdelhamid, Andreaw Gravillon, Thomas Foket, Marshall Munetsi, Ilan Kebbal (dal 30′ st Alexis Flips), Moreto Cassamá (dal 1′ st Bradley Locko), Dion Lopy (dal 26′ st Mitchell van Bergen), Nathanaël Mbuku (dal 1′ st Valon Berisha), El Bilal Touré (dal 36′ st Hugo Ekitike). A disposizione: Yehvann Diouf, Ghislain Konan, Fodé Doucouré, Mathieu Cafaro. Allenatore: Óscar.

PARIS SAINT-GERMAIN: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Abdou Diallo (dal 30′ st Presnel Kimpembe), Thilo Kehrer, Marco Verratti (dal 30′ st Leandro Paredes), Georginio Wijnaldum (dal 21′ st Ander Herrera), Idrissa Gueye, Kylian Mbappé, Neymar (dal 21′ st Lionel Messi), Ángel Di María (dal 36′ st Julian Draxler). A disposizione: Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Arnaud Kalimuendo, Éric Ebimbe. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Reti: al 15′ pt Kylian Mbappé, al 18′ st Kylian Mbappé.

Ammonizioni: al 39′ st Hugo Ekitike (STA), al 10′ st Abdou Diallo (PAR), al 44′ pt Marco Verratti (PAR), al 43′ st Leandro Paredes (PAR).

I convocati del PSG: c’é anche Messi

Portieri: Donnarumma, Franchi, Navas

Difensori: Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Marquinhos

Centrocampisti: Bitumazala, Danilo, Diallo, Dina Ebimbe, Gueye, Herrera, Paredes, Verratti, Wijnaldum

Attaccanti: Di Maria, Draxler, Kalimuendo, Messi, Mbappé, Neymar

La presentazione del match

REIMS – Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena il posticipo della quarta giornata di Ligue 1. Allo Stade Auguste-Delaune si affronteranno infatti Reims e PSG. Gli uomini di Oscar Garcia sono ancora imbattuti in questo campionato, reduci da tre pareggi consecutivi, l’ultimo per 1-1 sul campo del Metz. I ragazzi di Pochettino, invece, hanno infilato tre vittorie in tre partite ed hanno tutte le intenzioni di arrivare alla sosta per le nazionali con il poker in cascina. Nell’ultimo turno Hakimi e compagni hanno travolto il Brest fuori casa per 4-2. Il mercato, però, impazza all’ombra di Parigi. Se da una parte questa è l’occasione utile per far esordire Leo Messi, dall’altra Mbappé sembra al passo d’addio, direzione Madrid, sponda Real. La testa di chi scenderà in campo, tuttavia, sarà soltanto sulla gara. Il Reims per sorprendere, il PSG per confermare. Ci sarà partita?

QUI REIMS – Oscar Garcia dovrebbe riproporre il 3-4-2-1. Rajkovic in porta, davanti a lui Gravilon, Faes e Abdelhamid. Foket, Cassama, Munetsi e Konan in mezzo, a sostegno dei due trequartisti: Cafaro e Touré. Kebbal unica punta.

QUI PSG – Pochettino risponde col 4-3-3. Fra i pali, dovrebbe esserci ancora Navas, ma occhio alla sorpresa Donnarumma. In difesa Hakimi, Kehrer, Marquinos e Diallo. A centrocampo Gueye, Verratti e Wijnaldum. In attacco Di Maria, Messi e Mbappé, che è stato regolarmente convocato e che dovrebbe essere utilizzato dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Reims-PSG

Reims (3-4-2-1): Rajkovic; Gravilon, Faes, Abdelhamid; Foket, Cassama, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Cafaro, Touré; Kebbal. Allenatore: Oscar Garcia

PSG (4-3-1-2): Navas; Hakimi, Kehrer, Marquinos, Diallo; Gueye, Verratti, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Di Maria. Allenatore: Pochettino

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro, previsto per questa sera alle ore 20:45, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ed in streaming mediante l’app Sky Go.