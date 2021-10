Renate – Pro Vercelli: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Renate – Pro Vercelli del 18 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la nona giornata del Girone A di Serie C

MEDA – Lunedì 18 ottobre alle ore 21:00 andrà in scena Renate–Pro Vercelli, incontro valido per la nona giornata del Girone A di Serie C. Si affrontano due compagini che ben stanno figurando nel proprio raggruppamento. Padroni di casa terzi a quota 16 punti, soltanto tre di distanza dal Padova primo. Le due vittorie consecutive contro Trento in casa ed Albinoleffe fuori hanno portato molto entusiasmo in una piazza che adesso sogna in grande. Sarà un vero e proprio scontro diretto in orbita play-off, perché la Pro Vercelli è settima con soli due punti di ritardo dal Renate. Piemontesi che però non vivono un gran momento di forma, complici le due sconfitte nelle ultime due giornate ed i soli due punti conquistati nelle ultime quattro. Questo ha rallentato un po’ il loro cammino, ma c’è stata una lunga settimana di lavoro per provare a resettare tutto ed avvicinarsi a questo big match con una testa diversa, più positiva e propositiva. Ci si aspetta una bella partita, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI RENATE – Mister Cevoli opta per il 4-3-1-2. In porta Drago, davanti a lui Anghileri, Silva, Possenti ed Esposito. A centrocampo Baldassin, Ranieri e Celeghin. In avanti Galuppini alle spalle di Rossetti e Chakir.

QUI PRO VERCELLI – Scienza risponde col 3-5-2. Tintori fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Auriletto, Masi e Macchioni. A centrocampo Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua e Iezzi. In avanti Rolando e Comi.

Le probabili formazioni di Renate – Pro Vercelli

RENATE (4-3-1-2): Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Rossetti, Chakir. Allenatore: Cevoli

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi. Allenatore: Scienza

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per lunedì 18 ottobre alle ore 21:00, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Eleven Sports. La partita non è stata infatti selezionata fra le otto sfide della settimana trasmesse su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.