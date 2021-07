Repubblica Ceca – Danimarca: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Repubblica Ceca – Danimarca del 3 luglio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i quarti di finale di Euro 2020

BAKU – Sabato 3 luglio alle ore 18 si giocherà Repubblica Ceca – Danimarca, incontro valido per i quarti di finale di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Silhavy che ha staccato il pass per questo turno eliminando l’Olanda grazie alla vittoria per 2-0. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Hjulmand che si è qualificata per i quarti di finale grazie al netto successo per 4-0 contro il Galles. Sono ventisei i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Repubblica Ceca che ha raccolto 13 vittorie contro i 2 successi della Danimarca, 11 i pareggi. Considerando solo le sfide EURO i precedenti sono sei con il bilancio favorevole alla Repubblica con 3 vittorie contro i 0 successi della Danimarca, 3 i pareggi. Nelle gare ufficiali bilancio sempre favorevole alla Nazionale ceca che ha raccolto 6 vittorie contro i 2 successi della Nazionale danese, 6 i pareggi. La vincente di questo confronto giocherà le semifinali contro una tra Ucraina ed Inghilterra. La sfida verrà diretta dall’arbitro olandese Björn Kuipers mentre i suoi assistenti saranno Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Il quarto uomo sarà Sergei Karasev mentre al VAR ci saranno Pol van Boekel, Kevin Blom, Filippo Meli e Massimiliano Irrati.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI REPUBBLICA CECA – Silhavy dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Vaclik in porta, pacchetto difensivo composto da Coufal e Boril sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Celutska e Kalas. A centrocampo Holes e Soucek in cabina di regia mentre davanti spazio a Masopust, Barak e Sevcik alle spalle di Schick.

QUI DANIMARCA – Hjulmand dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Schmeichel tra i pali, pacchetto arretrato formato da Vestergard, Christensen e Kjaer. A centrocampo Delaney e Hojbjerg in cabina di regia con Stryger Larsen e Maehle sulle corsie esterne mentre in attacco tridente offensivo composto da Braithwaite, Dolberg e Damsgaard.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca – Danimarca

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. Allenatore: Silhavy

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Allenatore: Hjulmand

STADIO: Olimpico di Baku

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Repubblica Ceca – Danimarca, valido per i quarti di finale di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Rai 1, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Repubblica Ceca – Danimarca in streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go . Un’alternativa è rappresentata da NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti. Anche la Rai proporrà la visione in streaming del match. Per poter seguire gratuitamente Repubblica Ceca-Danimarca attraverso i vostri dispositivi, basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.