Turno casalingo per Roma e Atalanta, trasferta per il Bologna, torna la Serie B. Chiudono i quarti Algeria-Nigeria e Egitto-Costa d’Avorio
Il calcio australiano tra i campionati in apertura di questo sabato 10 gennaio con due incontri. Nel primo successo di misura del WS Wanderers per 1-0 in casa del Melbourne Victory grazie alla rete di Barbarouses al 29′ di gioco su rigore. L’altra sfida da poco conclusa tra Macarthur e Sydney con il netto successo degli ospiti per 3-0: al 31′ di gioco apre le marcature Quispe Cordova quindi nella ripresa raddoppio di Campuzano al 3′ e Wood al 17′.
Nella Liga MX colpo esterno per 2-1 dello Juarez sul Mazatlan mentre l’Atlas ha superato 1-0 a domicilio il Puebla; senza reti si chiude Tijuana-Club America. Nella Liga de Expansion MX poker interno per Venados e Zacatecas Mineros rispettivamente contro Irapuato e Tlaxcala mentre Atletico La Paz e Tapatio hanno pareggiano 2-2. In corso di svolgimento oltre ad alcune amichevoli anche Napoli-Lazio per il Campionato Primavera 1 e quattro gare della Primavera 2.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A sono quattro gli anticipi della 1° giornata di ritorno: alle ore 15 si parte con Como-Bologna e Udinese-Pisa quindi alle ore 18 turno casalingo della Roma con il Sassuolo e alle 20:45 l’Atalanta ospita il Torino. Torna la Serie B con ben otto incontri, sei alle ore 15 e si gioca anche in Lega Pro.
In Inghilterra spazio alla FA Cup con gil impegni anche del Manchester City e Chelsea oltre all’interessante Tottenham-Aston Villa delle 18:45. Coppa anche in Francia mentre in Germania torna la Bundesliga e in Spagna quattro gare di Liga. Per la Coppa d’Africa gli ultimi due quarti di finale ovvero alle ore 17 Algeria-Nigeria e alle 20 Egitto-Costa d’Avorio.
AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP – PLAY OFF
Algeria – Nigeria [Qualificato] 0-2 (Finale)
Egitto [Qualificato] – Costa d’Avorio 3-2 (Finale)
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Neom SC – Al Fateh 0-1 (Finale)
Al Riyadh – Al Fayha 1-1 (Finale)
Al Okhdood – Al Ahli SC 0-1 (Finale)
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Melbourne Victory – WS Wanderers 0-1 (Finale)
Macarthur FC – Sydney FC 0-3 (Finale)
Perth Glory – Central Coast Mariners 3-0 (Finale)
FRANCIA: COPPA DI FRANCIA
Angers – Tolosa [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Bastia – Troyes [Qualificato] 0-2 (Finale)
Montreuil – Amiens [Qualificato] 2-4 (Finale)
Orleans – Monaco [Qualificato] 1-3 (Finale)
Avranches – Strasburgo [Qualificato] 0-6 (Finale)
Hauts Lyonnais – Lorient [Qualificato] 1-3 (Finale)
Istres – Laval [Qualificato] 0-2 (Finale)
Le Puy-en-Velay – Reims [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)
Sochaux – Lens Posticipata
GALLES: CYMRU PREMIER
Barry – Llanelli 20:45
Caernarfon – Connah’s Q. 20:45
Flint – Bala Town 20:45
Haverfordwest – Briton Ferry 20:45
Penybont – Cardiff Metropolitan 20:45
TNS – Colwyn Bay 20:45
GERMANIA: BUNDESLIGA
Brema – Hoffenheim Posticipata
Friburgo – Amburgo 2-1 (Finale)
Heidenheim – Colonia 2-2 (Finale)
St. Pauli – RB Lipsia Posticipata
Union Berlino – Magonza 2-2 (Finale)
Leverkusen – Stoccarda 1-4 (Finale)
GRECIA: SUPER LEAGUE
Kifisia – AEL Larissa 1-1 (Finale)
Atromitos – Olympiakos 0-2 (Finale)
Panetolikos – PAOK 0-3 (Finale)
INGHILTERRA: FA CUP
Cheltenham – Leicester [Qualificato] 0-2 (Finale)
Everton – Sunderland [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)
Macclesfield [Qualificato] – Crystal Palace 2-1 (Finale)
Wolves [Qualificato] – Shrewsbury 6-1 (Finale)
Boreham Wood – Burton [Qualificato] 0-5 (Finale)
Burnley [Qualificato] – Millwall 5-1 (Finale)
Doncaster – Southampton [Qualificato] 2-3 (Finale)
Fulham [Qualificato] – Middlesbrough 3-1 (Finale)
Ipswich [Qualificato] – Blackpool 2-1 (Finale)
Manchester City [Qualificato] – Exeter 10-1 (Finale)
Newcastle [Qualificato] – Bournemouth 4-3 (Dopo Rigori)
Salford – Swindon Posticipata
Sheffield Wed – Brentford [Qualificato] 0-2 (Finale)
Stoke [Qualificato] – Coventry 1-0 (Finale)
Bristol City [Qualificato] – Watford 5-1 (Finale)
Cambridge Utd – Birmingham [Qualificato] 2-3 (Finale)
Grimsby [Qualificato] – Weston-super-Mare 3-2 (Finale)
Tottenham – Aston Villa [Qualificato] 1-2 (Finale)
Charlton – Chelsea [Qualificato] 1-5 (Finale)
ISRAELE: LIGAT HA’AL
M. Tel Aviv – Sakhnin 1-0 (Finale)
H. Haifa – H. Tel Aviv 3-3 (Finale)
Ironi Tiberias – H. Petah Tikva 1-4 (Finale)
B. Jerusalem – Maccabi Bnei Raina 1-0 (Finale)
H. Beer Sheva – M. Haifa 0-0 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 1
Napoli U20 – Lazio U20 0-0 (Finale)
Torino U20 – Milan U20 1-0 (Finale)
ITALIA: PRIMAVERA 2
Crotone U19 – Spezia U19 0-0 (Finale)
Entella U19 – Cittadella U19 2-2 (Finale)
Pisa U19 – Cosenza U19 0-1 (Finale)
Avellino U19 – Empoli U19 0-2 (Finale)
Palermo U19 – Salernitana U19 0-2 (Finale)
AlbinoLeffe U19 – Padova U19 6-2 (Finale)
Ascoli U19 – Perugia U19 0-0 (Finale)
Bari U19 – Catanzaro U19 0-1 (Finale)
Benevento U19 – Ternana U19 1-1 (Finale)
Modena U19 – Südtirol U19 2-1 (Finale)
Monopoli U19 – Pescara U19 0-2 (Finale)
Pro Vercelli U19 – Sampdoria U19 2-1 (Finale)
Reggiana U19 – Como U19 1-1 (Finale)
Venezia U19 – Udinese U19 2-1 (Finale)
Vicenza U19 – Renate U19 0-3 (Finale)
Lecco U19 – Brescia U19 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Como – Bologna 1-1 (Finale)
Udinese – Pisa 2-2 (Finale)
Roma – Sassuolo 2-0 (Finale)
Atalanta – Torino 2-0 (Finale)
ITALIA: SERIE B
Avellino – Sampdoria 2-1 (Finale)
Carrarese – Bari 1-0 (Finale)
Entella – Monza 1-0 (Finale)
Frosinone – Catanzaro 2-0 (Finale)
Reggiana – Venezia 1-3 (Finale)
Südtirol – Spezia 2-1 (Finale)
Juve Stabia – Pescara 2-2 (Finale)
Cesena – Empoli 0-1 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE A
AlbinoLeffe – Pro Vercelli 2-1 (Finale)
Brescia – Trento 2-1 (Finale)
Giana Erminio – Renate 0-1 (Finale)
L.R. Vicenza – Ospitaletto 1-0 (Finale)
Pergolettese – Lumezzane 0-2 (Finale)
Pro Patria – Inter U23 1-2 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE B
Torres – Campobasso 2-2 (Finale)
Ravenna – Forlì 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE C – GIRONE C
Latina – Trapani 2-1 (Finale)
Crotone – Altamura 0-1 (Finale)
Sorrento – Foggia 2-1 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE B
Chievo – USD Casatese 0-0 (Finale)
ITALIA: SERIE D – GIRONE D
Sangiuliano City – Imolese 4-0 (Finale)
LIGUE PROFESSIONNELLE 1TUNISIA:
Esperance Tunis – Ben Guerdane 4-0 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA
Venados – Irapuato 4-1 (Finale)
Zacatecas Mineros – Tlaxcala 4-1 (Finale)
Atletico La Paz – Tapatio 2-2 (Finale)
MESSICO: LIGA MX – CLAUSURA
Mazatlan FC – Juarez 1-2 (Finale)
Atlas – Puebla 1-0 (Finale)
Tijuana – Club America 0-0 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Emirati arabi uniti U20 – Iraq U20 0-2 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Motagua (Hon) – Luis Angel Firpo (Sal) 1-2 (Finale)
Brisbane K. (Aus) – Holland Park Hawks (Aus) 0-3 (Finale)
Brno B (Cze) – Artis Brno B (Cze) 4-0 (Finale)
Kromeriz (Cze) – Hodonin (Cze) 1-1 (Finale)
Austria Vienna (Aut) – Donaufeld Wien (Aut) 5-1 (Finale)
Bekescsaba (Hun) – Kecskemeti (Hun) 1-0 (Finale)
Hertha Wels (Aut) – BW Linz (Aut) 2-2 (Finale)
Istra 1961 (Cro) – Opatija (Cro) 6-1 (Finale)
Liberec (Cze) – Vlasim (Cze) Rinviata
Meuselwitz (Ger) – Auerbach (Ger) Rinviata
Polonia B. (Pol) – Ostrava B (Cze) 2-5 (Finale)
Sigma Olomouc (Cze) – Piast (Pol) 2-0 (Finale)
Slaven Belupo (Cro) – Arsimi (Mkd) 5-1 (Finale)
Slovacko (Cze) – Skalica (Svk) 1-2 (Finale)
Varazdin (Cro) – Sesvete (Cro) 7-2 (Finale)
Sandecja (Pol) – Wisla II (Pol) 4-1 (Finale)
KV Mechelen (Bel) – Servette (Sui) 2-1 (Finale)
Paradiso (Sui) – Rapperswil-Jona (Sui) Rinviata
Tychy (Pol) – Goczalkowice Zdroj (Pol) 3-1 (Finale)
Unirea Slobozia (Rou) – Otelul (Rou) 0-0 (Finale)
Balcatta (Aus) – Fremantle City (Aus) 3-0 (Finale)
Bochum (Ger) – Aachen (Ger) 2-1 (Finale)
Bray (Irl) – Greystones United (Irl) 11-1 (Finale)
FC Gutersloh (Ger) – Gievenbeck (Ger) Posticipata
Hertha II (Ger) – Luckenwalde (Ger) Rinviata
Maribor (Slo) – NK Bistrica (Slo) Rinviata
Michalovce (Svk) – Kazincbarcika (Hun) 2-2 (Finale)
Polar Pinguin (Ger) – Lichtenberg (Ger) Rinviata
Schalke II (Ger) – Wattenscheid (Ger) 0-1 (Finale)
Slask (Pol) – Sleza Wroclaw (Pol) 2-2 (Finale)
Zilina (Svk) – Gornik Zabrze (Pol) 0-1 (Finale)
Farul Constanta (Rou) – Cherno More (Bul) 1-2 (Finale)
BFC Dynamo (Ger) – Rathenow (Ger) Rinviata
Chemie Leipzig (Ger) – Merseburg (Ger) Rinviata
Darmstadt (Ger) – Wehen (Ger) 2-1 (Finale)
Den Bosch (Ned) – Kozakken Boys (Ned) 4-1 (Finale)
FK Panevezys (Ltu) – Dziugas Telsiai (Ltu) 1-1 (Finale)
Hallescher (Ger) – Halberstadt (Ger) Rinviata
Kromeriz (Cze) – Povazska Bystrica (Svk) 1-0 (Finale)
LASK (Aut) – Young Boys (Sui) 3-0 (Finale)
MTK Budapest (Hun) – Kozarmisleny (Hun) 5-2 (Finale)
Nordsjaelland (Den) – Fredericia (Den) 0-0 (Finale)
Pogon Szczecin (Pol) – Swit Szczecin (Pol) 3-1 (Finale)
Rostock (Ger) – BFC Preussen (Ger) 3-1 (Finale)
Tasmania Berlin (Ger) – Babelsberg (Ger) Rinviata
Ujpest (Hun) – Kosice (Svk) 2-1 (Finale)
Vreden (Ger) – Wuppertaler (Ger) Rinviata
Arka (Pol) – Csikszereda M. Ciuc (Rou) 1-1 (Finale)
Nyiregyhaza (Hun) – Karvina (Cze) 1-5 (Finale)
Termalica B-B. (Pol) – Mura (Slo) 1-0 (Finale)
Clarholz (Ger) – Bochum II (Ger) Rinviata
Dusseldorf II (Ger) – SC St.Tonis (Ger) Rinviata
Eintracht Rheine (Ger) – Rodinghausen (Ger) Rinviata
FC Hermannstadt (Rou) – Turan (Aze) Rinviata
FC Monheim (Ger) – Colonia II (Ger) Rinviata
Ferencvaros (Hun) – Kiel (Ger) 0-2 (Finale)
Győr (Hun) – Partizan (Srb) 2-2 (Finale)
Jippo (Fin) – KuPS Akatemia (Fin) 1-0 (Finale)
Kaiserslautern (Ger) – Zurigo (Sui) 3-1 (Finale)
Liberec (Cze) – Dusseldorf (Ger) 1-3 (Finale)
Lotte (Ger) – Jeddeloh (Ger) Rinviata
Luzern (Sui) – Altach (Aut) 2-1 (Finale)
Mahlsdorf (Ger) – Altglienicke (Ger) Rinviata
Monchengladbach II (Ger) – Baumberg (Ger) Rinviata
Plock (Pol) – Rapid Bucarest (Rou) 2-1 (Finale)
Rakow (Pol) – Salzburg (Aut) 1-1 (Finale)
Sparta Praga (Cze) – Usti n. L. (Cze) 3-0 (Finale)
Univ. Craiova (Rou) – Stoccarda II (Ger) 2-3 (Finale)
Vejle (Den) – B.93 (Den) 4-0 (Finale)
Wolfsberger (Aut) – Atus Velden (Aut) 8-0 (Finale)
Excelsior Maassluis (Ned) – Jong Utrecht (Ned) Rinviata
Osnabruck (Ger) – Schalke (Ger) 0-2 (Finale)
Riteriai (Ltu) – Banga (Ltu) 2-2 (Finale)
Cobh Ramblers (Irl) – Waterford (Irl) 1-3 (Finale)
Gorica (Cro) – Koper (Slo) 1-1 (Finale)
PSG II (Fra) – Eupen (Bel) 3-2 (Finale)
Vukovar 1991 (Cro) – Primorje (Slo) 3-0 (Finale)
CSKA 1948 Sofia (Bul) – Goztepe (Tur) 1-2 (Finale)
Furth (Ger) – Regensburg (Ger) 0-2 (Finale)
Odense (Den) – Naestved (Den) 4-1 (Finale)
Rizespor (Tur) – Kisvarda (Hun) 2-1 (Finale)
Stella Rossa (Srb) – Aarau (Sui) 4-1 (Finale)
Karlsruher (Ger) – Slavia Praga (Cze) 1-1 (Finale)
Brann (Nor) – FC Copenhagen (Den) 1-1 (Finale)
Inter Bogotá (Col) – Llaneros (Col) 1-0 (Finale)
Mikkeli (Fin) – Atlantis (Fin) 4-1 (Finale)
SK Roeselare (Bel) – Patro Eisden (Bel) 0-0 (Finale)
Viimsi JK (Est) – Kalju (Est) 0-3 (Finale)
Pombal (Bra) – Sousa (Bra) 1-2 (Finale)
MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS
Team Germany – Team Japan 5-4 (Finale)
Team Mexico – Team Indonesia 14-2 (Finale)
Team France – Team Poland 9-7 (Finale)
Team Argentina – Team USA 5-8 (Finale)
Team Spain – Team Qatar 5-2 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Alkmaar – FC Volendam 1-0 (Finale)
Twente – Zwolle 1-1 (Finale)
PSV – Excelsior 5-1 (Finale)
Groningen – Breda 0-0 (Finale)
PORTOGALLO: COPPA DI LEGA
Guimaraes – Braga 2-1 (Finale)
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Cailungo – San Marino Academy U22 Posticipata
Faetano – Cosmos Posticipata
Folgore – Domagnano Posticipata
Pennarossa – Tre Fiori Posticipata
SCOZIA: PREMIERSHIP
Celtic – Dundee Utd 4-0 (Finale)
Hibernian – Motherwell 1-1 (Finale)
Livingston – Kilmarnock 1-1 (Finale)
St. Mirren – Falkirk 0-2 (Finale)
SPAGNA: LALIGA
Oviedo – Betis 1-1 (Finale)
Villarreal – Alaves 3-1 (Finale)
Girona – Osasuna 1-0 (Finale)
Valencia – Elche 1-1 (Finale)
SPAGNA: LALIGA2
Mirandes – Almeria 2-2 (Finale)
Real Sociedad B – Albacete 0-0 (Finale)
Andorra – Cultural Leonesa 1-1 (Finale)
Burgos CF – Eibar 1-0 (Finale)
Las Palmas – La Coruna 1-1 (Finale)
Racing Santander – Saragozza 2-3 (Finale)
TURCHIA: SUPERCOPPA
Galatasaray – Fenerbahce [Vincitore] 0-2 (Finale)