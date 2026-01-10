Turno casalingo per Roma e Atalanta, trasferta per il Bologna, torna la Serie B. Chiudono i quarti Algeria-Nigeria e Egitto-Costa d’Avorio

Il calcio australiano tra i campionati in apertura di questo sabato 10 gennaio con due incontri. Nel primo successo di misura del WS Wanderers per 1-0 in casa del Melbourne Victory grazie alla rete di Barbarouses al 29′ di gioco su rigore. L’altra sfida da poco conclusa tra Macarthur e Sydney con il netto successo degli ospiti per 3-0: al 31′ di gioco apre le marcature Quispe Cordova quindi nella ripresa raddoppio di Campuzano al 3′ e Wood al 17′.

Nella Liga MX colpo esterno per 2-1 dello Juarez sul Mazatlan mentre l’Atlas ha superato 1-0 a domicilio il Puebla; senza reti si chiude Tijuana-Club America. Nella Liga de Expansion MX poker interno per Venados e Zacatecas Mineros rispettivamente contro Irapuato e Tlaxcala mentre Atletico La Paz e Tapatio hanno pareggiano 2-2. In corso di svolgimento oltre ad alcune amichevoli anche Napoli-Lazio per il Campionato Primavera 1 e quattro gare della Primavera 2.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie A sono quattro gli anticipi della 1° giornata di ritorno: alle ore 15 si parte con Como-Bologna e Udinese-Pisa quindi alle ore 18 turno casalingo della Roma con il Sassuolo e alle 20:45 l’Atalanta ospita il Torino. Torna la Serie B con ben otto incontri, sei alle ore 15 e si gioca anche in Lega Pro.

In Inghilterra spazio alla FA Cup con gil impegni anche del Manchester City e Chelsea oltre all’interessante Tottenham-Aston Villa delle 18:45. Coppa anche in Francia mentre in Germania torna la Bundesliga e in Spagna quattro gare di Liga. Per la Coppa d’Africa gli ultimi due quarti di finale ovvero alle ore 17 Algeria-Nigeria e alle 20 Egitto-Costa d’Avorio.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 10 GENNAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

AFRICA: AFRICAN NATIONS CUP – PLAY OFF

Algeria – Nigeria [Qualificato] 0-2 (Finale)

Egitto [Qualificato] – Costa d’Avorio 3-2 (Finale)

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Neom SC – Al Fateh 0-1 (Finale)

Al Riyadh – Al Fayha 1-1 (Finale)

Al Okhdood – Al Ahli SC 0-1 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Melbourne Victory – WS Wanderers 0-1 (Finale)

Macarthur FC – Sydney FC 0-3 (Finale)

Perth Glory – Central Coast Mariners 3-0 (Finale)

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Angers – Tolosa [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Bastia – Troyes [Qualificato] 0-2 (Finale)

Montreuil – Amiens [Qualificato] 2-4 (Finale)

Orleans – Monaco [Qualificato] 1-3 (Finale)

Avranches – Strasburgo [Qualificato] 0-6 (Finale)

Hauts Lyonnais – Lorient [Qualificato] 1-3 (Finale)

Istres – Laval [Qualificato] 0-2 (Finale)

Le Puy-en-Velay – Reims [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Sochaux – Lens Posticipata

GALLES: CYMRU PREMIER

Barry – Llanelli 20:45

Caernarfon – Connah’s Q. 20:45

Flint – Bala Town 20:45

Haverfordwest – Briton Ferry 20:45

Penybont – Cardiff Metropolitan 20:45

TNS – Colwyn Bay 20:45

GERMANIA: BUNDESLIGA

Brema – Hoffenheim Posticipata

Friburgo – Amburgo 2-1 (Finale)

Heidenheim – Colonia 2-2 (Finale)

St. Pauli – RB Lipsia Posticipata

Union Berlino – Magonza 2-2 (Finale)

Leverkusen – Stoccarda 1-4 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Kifisia – AEL Larissa 1-1 (Finale)

Atromitos – Olympiakos 0-2 (Finale)

Panetolikos – PAOK 0-3 (Finale)

INGHILTERRA: FA CUP

Cheltenham – Leicester [Qualificato] 0-2 (Finale)

Everton – Sunderland [Qualificato] 1-2 (Dopo Rigori)

Macclesfield [Qualificato] – Crystal Palace 2-1 (Finale)

Wolves [Qualificato] – Shrewsbury 6-1 (Finale)

Boreham Wood – Burton [Qualificato] 0-5 (Finale)

Burnley [Qualificato] – Millwall 5-1 (Finale)

Doncaster – Southampton [Qualificato] 2-3 (Finale)

Fulham [Qualificato] – Middlesbrough 3-1 (Finale)

Ipswich [Qualificato] – Blackpool 2-1 (Finale)

Manchester City [Qualificato] – Exeter 10-1 (Finale)

Newcastle [Qualificato] – Bournemouth 4-3 (Dopo Rigori)

Salford – Swindon Posticipata

Sheffield Wed – Brentford [Qualificato] 0-2 (Finale)

Stoke [Qualificato] – Coventry 1-0 (Finale)

Bristol City [Qualificato] – Watford 5-1 (Finale)

Cambridge Utd – Birmingham [Qualificato] 2-3 (Finale)

Grimsby [Qualificato] – Weston-super-Mare 3-2 (Finale)

Tottenham – Aston Villa [Qualificato] 1-2 (Finale)

Charlton – Chelsea [Qualificato] 1-5 (Finale)

ISRAELE: LIGAT HA’AL

M. Tel Aviv – Sakhnin 1-0 (Finale)

H. Haifa – H. Tel Aviv 3-3 (Finale)

Ironi Tiberias – H. Petah Tikva 1-4 (Finale)

B. Jerusalem – Maccabi Bnei Raina 1-0 (Finale)

H. Beer Sheva – M. Haifa 0-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Napoli U20 – Lazio U20 0-0 (Finale)

Torino U20 – Milan U20 1-0 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Spezia U19 0-0 (Finale)

Entella U19 – Cittadella U19 2-2 (Finale)

Pisa U19 – Cosenza U19 0-1 (Finale)

Avellino U19 – Empoli U19 0-2 (Finale)

Palermo U19 – Salernitana U19 0-2 (Finale)

AlbinoLeffe U19 – Padova U19 6-2 (Finale)

Ascoli U19 – Perugia U19 0-0 (Finale)

Bari U19 – Catanzaro U19 0-1 (Finale)

Benevento U19 – Ternana U19 1-1 (Finale)

Modena U19 – Südtirol U19 2-1 (Finale)

Monopoli U19 – Pescara U19 0-2 (Finale)

Pro Vercelli U19 – Sampdoria U19 2-1 (Finale)

Reggiana U19 – Como U19 1-1 (Finale)

Venezia U19 – Udinese U19 2-1 (Finale)

Vicenza U19 – Renate U19 0-3 (Finale)

Lecco U19 – Brescia U19 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Como – Bologna 1-1 (Finale)

Udinese – Pisa 2-2 (Finale)

Roma – Sassuolo 2-0 (Finale)

Atalanta – Torino 2-0 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Avellino – Sampdoria 2-1 (Finale)

Carrarese – Bari 1-0 (Finale)

Entella – Monza 1-0 (Finale)

Frosinone – Catanzaro 2-0 (Finale)

Reggiana – Venezia 1-3 (Finale)

Südtirol – Spezia 2-1 (Finale)

Juve Stabia – Pescara 2-2 (Finale)

Cesena – Empoli 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Pro Vercelli 2-1 (Finale)

Brescia – Trento 2-1 (Finale)

Giana Erminio – Renate 0-1 (Finale)

L.R. Vicenza – Ospitaletto 1-0 (Finale)

Pergolettese – Lumezzane 0-2 (Finale)

Pro Patria – Inter U23 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Torres – Campobasso 2-2 (Finale)

Ravenna – Forlì 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Latina – Trapani 2-1 (Finale)

Crotone – Altamura 0-1 (Finale)

Sorrento – Foggia 2-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Chievo – USD Casatese 0-0 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Sangiuliano City – Imolese 4-0 (Finale)

LIGUE PROFESSIONNELLE 1TUNISIA:

Esperance Tunis – Ben Guerdane 4-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Venados – Irapuato 4-1 (Finale)

Zacatecas Mineros – Tlaxcala 4-1 (Finale)

Atletico La Paz – Tapatio 2-2 (Finale)

MESSICO: LIGA MX – CLAUSURA

Mazatlan FC – Juarez 1-2 (Finale)

Atlas – Puebla 1-0 (Finale)

Tijuana – Club America 0-0 (Finale)

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Emirati arabi uniti U20 – Iraq U20 0-2 (Finale)

MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Motagua (Hon) – Luis Angel Firpo (Sal) 1-2 (Finale)

Brisbane K. (Aus) – Holland Park Hawks (Aus) 0-3 (Finale)

Brno B (Cze) – Artis Brno B (Cze) 4-0 (Finale)

Kromeriz (Cze) – Hodonin (Cze) 1-1 (Finale)

Austria Vienna (Aut) – Donaufeld Wien (Aut) 5-1 (Finale)

Bekescsaba (Hun) – Kecskemeti (Hun) 1-0 (Finale)

Hertha Wels (Aut) – BW Linz (Aut) 2-2 (Finale)

Istra 1961 (Cro) – Opatija (Cro) 6-1 (Finale)

Liberec (Cze) – Vlasim (Cze) Rinviata

Meuselwitz (Ger) – Auerbach (Ger) Rinviata

Polonia B. (Pol) – Ostrava B (Cze) 2-5 (Finale)

Sigma Olomouc (Cze) – Piast (Pol) 2-0 (Finale)

Slaven Belupo (Cro) – Arsimi (Mkd) 5-1 (Finale)

Slovacko (Cze) – Skalica (Svk) 1-2 (Finale)

Varazdin (Cro) – Sesvete (Cro) 7-2 (Finale)

Sandecja (Pol) – Wisla II (Pol) 4-1 (Finale)

KV Mechelen (Bel) – Servette (Sui) 2-1 (Finale)

Paradiso (Sui) – Rapperswil-Jona (Sui) Rinviata

Tychy (Pol) – Goczalkowice Zdroj (Pol) 3-1 (Finale)

Unirea Slobozia (Rou) – Otelul (Rou) 0-0 (Finale)

Balcatta (Aus) – Fremantle City (Aus) 3-0 (Finale)

Bochum (Ger) – Aachen (Ger) 2-1 (Finale)

Bray (Irl) – Greystones United (Irl) 11-1 (Finale)

FC Gutersloh (Ger) – Gievenbeck (Ger) Posticipata

Hertha II (Ger) – Luckenwalde (Ger) Rinviata

Maribor (Slo) – NK Bistrica (Slo) Rinviata

Michalovce (Svk) – Kazincbarcika (Hun) 2-2 (Finale)

Polar Pinguin (Ger) – Lichtenberg (Ger) Rinviata

Schalke II (Ger) – Wattenscheid (Ger) 0-1 (Finale)

Slask (Pol) – Sleza Wroclaw (Pol) 2-2 (Finale)

Zilina (Svk) – Gornik Zabrze (Pol) 0-1 (Finale)

Farul Constanta (Rou) – Cherno More (Bul) 1-2 (Finale)

BFC Dynamo (Ger) – Rathenow (Ger) Rinviata

Chemie Leipzig (Ger) – Merseburg (Ger) Rinviata

Darmstadt (Ger) – Wehen (Ger) 2-1 (Finale)

Den Bosch (Ned) – Kozakken Boys (Ned) 4-1 (Finale)

FK Panevezys (Ltu) – Dziugas Telsiai (Ltu) 1-1 (Finale)

Hallescher (Ger) – Halberstadt (Ger) Rinviata

Kromeriz (Cze) – Povazska Bystrica (Svk) 1-0 (Finale)

LASK (Aut) – Young Boys (Sui) 3-0 (Finale)

MTK Budapest (Hun) – Kozarmisleny (Hun) 5-2 (Finale)

Nordsjaelland (Den) – Fredericia (Den) 0-0 (Finale)

Pogon Szczecin (Pol) – Swit Szczecin (Pol) 3-1 (Finale)

Rostock (Ger) – BFC Preussen (Ger) 3-1 (Finale)

Tasmania Berlin (Ger) – Babelsberg (Ger) Rinviata

Ujpest (Hun) – Kosice (Svk) 2-1 (Finale)

Vreden (Ger) – Wuppertaler (Ger) Rinviata

Arka (Pol) – Csikszereda M. Ciuc (Rou) 1-1 (Finale)

Nyiregyhaza (Hun) – Karvina (Cze) 1-5 (Finale)

Termalica B-B. (Pol) – Mura (Slo) 1-0 (Finale)

Clarholz (Ger) – Bochum II (Ger) Rinviata

Dusseldorf II (Ger) – SC St.Tonis (Ger) Rinviata

Eintracht Rheine (Ger) – Rodinghausen (Ger) Rinviata

FC Hermannstadt (Rou) – Turan (Aze) Rinviata

FC Monheim (Ger) – Colonia II (Ger) Rinviata

Ferencvaros (Hun) – Kiel (Ger) 0-2 (Finale)

Győr (Hun) – Partizan (Srb) 2-2 (Finale)

Jippo (Fin) – KuPS Akatemia (Fin) 1-0 (Finale)

Kaiserslautern (Ger) – Zurigo (Sui) 3-1 (Finale)

Liberec (Cze) – Dusseldorf (Ger) 1-3 (Finale)

Lotte (Ger) – Jeddeloh (Ger) Rinviata

Luzern (Sui) – Altach (Aut) 2-1 (Finale)

Mahlsdorf (Ger) – Altglienicke (Ger) Rinviata

Monchengladbach II (Ger) – Baumberg (Ger) Rinviata

Plock (Pol) – Rapid Bucarest (Rou) 2-1 (Finale)

Rakow (Pol) – Salzburg (Aut) 1-1 (Finale)

Sparta Praga (Cze) – Usti n. L. (Cze) 3-0 (Finale)

Univ. Craiova (Rou) – Stoccarda II (Ger) 2-3 (Finale)

Vejle (Den) – B.93 (Den) 4-0 (Finale)

Wolfsberger (Aut) – Atus Velden (Aut) 8-0 (Finale)

Excelsior Maassluis (Ned) – Jong Utrecht (Ned) Rinviata

Osnabruck (Ger) – Schalke (Ger) 0-2 (Finale)

Riteriai (Ltu) – Banga (Ltu) 2-2 (Finale)

Cobh Ramblers (Irl) – Waterford (Irl) 1-3 (Finale)

Gorica (Cro) – Koper (Slo) 1-1 (Finale)

PSG II (Fra) – Eupen (Bel) 3-2 (Finale)

Vukovar 1991 (Cro) – Primorje (Slo) 3-0 (Finale)

CSKA 1948 Sofia (Bul) – Goztepe (Tur) 1-2 (Finale)

Furth (Ger) – Regensburg (Ger) 0-2 (Finale)

Odense (Den) – Naestved (Den) 4-1 (Finale)

Rizespor (Tur) – Kisvarda (Hun) 2-1 (Finale)

Stella Rossa (Srb) – Aarau (Sui) 4-1 (Finale)

Karlsruher (Ger) – Slavia Praga (Cze) 1-1 (Finale)

Brann (Nor) – FC Copenhagen (Den) 1-1 (Finale)

Inter Bogotá (Col) – Llaneros (Col) 1-0 (Finale)

Mikkeli (Fin) – Atlantis (Fin) 4-1 (Finale)

SK Roeselare (Bel) – Patro Eisden (Bel) 0-0 (Finale)

Viimsi JK (Est) – Kalju (Est) 0-3 (Finale)

Inter Bogotá (Col) – Llaneros (Col) 1-0 (Finale)

Pombal (Bra) – Sousa (Bra) 1-2 (Finale)

MONDO: KINGS WORLD CUP NATIONS

Team Germany – Team Japan 5-4 (Finale)

Team Mexico – Team Indonesia 14-2 (Finale)

Team France – Team Poland 9-7 (Finale)

Team Argentina – Team USA 5-8 (Finale)

Team Spain – Team Qatar 5-2 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Alkmaar – FC Volendam 1-0 (Finale)

Twente – Zwolle 1-1 (Finale)

PSV – Excelsior 5-1 (Finale)

Groningen – Breda 0-0 (Finale)

PORTOGALLO: COPPA DI LEGA

Guimaraes – Braga 2-1 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – San Marino Academy U22 Posticipata

Faetano – Cosmos Posticipata

Folgore – Domagnano Posticipata

Pennarossa – Tre Fiori Posticipata

SCOZIA: PREMIERSHIP

Celtic – Dundee Utd 4-0 (Finale)

Hibernian – Motherwell 1-1 (Finale)

Livingston – Kilmarnock 1-1 (Finale)

St. Mirren – Falkirk 0-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Oviedo – Betis 1-1 (Finale)

Villarreal – Alaves 3-1 (Finale)

Girona – Osasuna 1-0 (Finale)

Valencia – Elche 1-1 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

Mirandes – Almeria 2-2 (Finale)

Real Sociedad B – Albacete 0-0 (Finale)

Andorra – Cultural Leonesa 1-1 (Finale)

Burgos CF – Eibar 1-0 (Finale)

Las Palmas – La Coruna 1-1 (Finale)

Racing Santander – Saragozza 2-3 (Finale)

TURCHIA: SUPERCOPPA

Galatasaray – Fenerbahce [Vincitore] 0-2 (Finale)