Si gioca in Bielorussia, Burundi, Nicaragua, Tagikistan e Taiwan. L’11 aprile 2020 spazio anche diverse amichevoli per club

Sabato 11 aprile 2020 si gioca in diverse nazioni. Partiamo dalla Mulan Football League Women in Taiwan dove arriva il successo di Taichung Blue – Kaohsiung per 5-1 mentre pareggio per 1-1 tra New Taipei e Taoyuan e per 2-2 tra Taipei Bear e Hualien. In Bielorrussia si è concluso il primo incontro del giorno 1-1 tra Slutsk e Vitebsk: vantaggio degli ospiti dal 31′ con Nicolaescu e pareggio nella ripresa di Gafar. Nel pomeriggio attesi altri due incontri per la Vysshaya Liga. C’è anche la Liga Reserve che ha già dato i suoi responsi con le vittorie esterne di Isloch Minsk2 e Soligorsk mentre il Minks2 supera in casa il Bate2. In Burundi si gioca sia in Primus League che in Coupe du President oltre che National League B mentre in serata sono attesi tre incontri della Liga Primera Under20 in Nicaragua. Tra i risultati in tempo reale anche quelli della Vysshaya Liga in Tagikstan con i successi di Faizkand e Kuktosh mentre il terzo match al via dalle ore 15.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

FIFA > Amichevoli 2020 > Aprile







Zambia - Guinea non disputa

Namibia - Tanzania non disputa



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Aprile



18:00



Francia - Argentina non disputa

Algeria - Messico non disputa

Portogallo - Inghilterra non disputa

Brasile - Giappone non disputa



FIFA > U23 (F) Amichevoli 2020 > Aprile



12:00 Germania - Svezia non disputa



UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo G



Serbia - Kazakhstan rinv.



UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo I



Germania - Irlanda rinv.



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo A







Olanda - Islanda non disputa

Scozia - Romania non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo C







Spagna - Serbia non disputa

Svizzera - Svezia non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo D







Finlandia - Austria non disputa

Russia - Croazia non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo F







Belgio - Polonia non disputa

Ungheria - Slovacchia non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo G







Norvegia - Repubblica Ceca non disputa

Inghilterra - Irlanda non disputa



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020







Al Hilal - Al Fateh rinv.

Al Ittihad - Al Ahli SFC rinv.

Al Shabab - Al Taawoun rinv.

Abha Club - Al Nassr rinv.



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B







Gimnasia de Mendoza - Chacarita Juniors rinv.

Brown de Adrogué - Riestra rinv.

Tigre - Sarmiento de Junín rinv.

Defensores de Belgrano - Villa Dálmine rinv.

Quilmes - Almagro rinv.

Atlético Rafaela - San Martín de Tucumán rinv.

All Boys - Instituto de Córdoba rinv.

Gimnasia de Jujuy - Ramón Santamarina rinv.



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A







Mitre de Santiago del Estero - Guillermo Brown de Puerto Madryn rinv.

Alvarado - Nueva Chicago rinv.

Belgrano de Córdoba - Estudiantes de Río Cuarto rinv.

Estudiantes de Caseros - Ferro Carril Oeste rinv.

San Martín de San Juan - Atlanta rinv.

Agropecuario - Independiente Rivadavia rinv.

Barracas Central - Platense rinv.

Deportivo Morón - Temperley rinv.



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura







Colegiales de Munro - Flandria rinv.

Los Andes - San Telmo rinv.

Justo José de Urquiza - Armenio rinv.

San Miguel - Tristan Suárez rinv.

Comunicaciones - Sacachispas rinv.

Villa San Carlos - Almirante Brown de Isidro Casanova rinv.

Acassuso - Fénix rinv.

Argentino de Quilmes - UAI Urquiza rinv.

Defensores Unidos de Zárate - Talleres de Remedios de Escalada rinv.



Australia > A-League 2019/2020







Western Sydney Wanderers - Melbourne Victory rinv.

Adelaide United - Sydney FC rinv.



Bielorussia > Cempionat 2020



13:00 FK Slutsk - FK Vitebsk 1-1



15:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - Energetik-BGU Minsk 1-0 *



17:00 FK Gorodeya - Dinamo Minsk



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



Blooming - Real Potosí rinv.



Cina > Super League 2020







Henan Jianye - Wuhan Zall FC rinv.

Chongqing Lifan - Shandong Luneng rinv.

Shijiazhuang Ever Bright - Hebei China Fortune FC rinv.



Cipro > First Division 2020 Playoff



Omonia Nikosia - AEL Limassol rinv.



Cipro > First Division 2020 Abstieg



Paphos FC - Doxa Katokopias FC rinv.



Colombia > Primera B 2020 Apertura







Real San Andrés - Tigres FC rinv.

Bogotá FC - Real Cartagena rinv.

Fortaleza FC - Boca Juniors de Cali rinv.

Leones FC - Orsomarso SC rinv.

Atlético Huila - Deportes Quindío rinv.

Cortuluá - Unión Magdalena rinv.

Atlético FC - Llaneros FC rinv.

Barranquilla FC - Valledupar FC Real rinv.



Croazia > 1. HNL 2019/2020







HNK Gorica - Dinamo Zagabria rinv.

Lokomotiva Zagreb - Hajduk Split rinv.

Slaven Belupo - HNK Rijeka rinv.

NK Varaždin ŠN - NK Istra 1961 rinv.

NK Inter Zaprešić - NK Osijek rinv.



Francia > Ligue 1 2019/2020







AS Saint-Étienne - Stade Rennes rinv.

FC Metz - Lille OSC rinv.

FC Nantes - Olympique Lyon rinv.

Girondins Bordeaux - Amiens SC rinv.

OGC Nice - RC Strasbourg rinv.

Olympique Marseille - Dijon FCO rinv.

Nîmes Olympique - Montpellier HSC rinv.

Angers SCO - Paris Saint-Germain rinv.

Stade Brest - AS Monaco rinv.

Stade Reims - Toulouse FC rinv.



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020







ASM Belfort - SC Schiltigheim rinv.

SC Bastia - AF Bobigny rinv.

FCSR Haguenau - Olympique Saint-Quentin rinv.

JA Drancy - US Lusitanos rinv.

Lille OSC (CFA) - IC Croix rinv.

FC Mulhouse - Stade Reims (CFA) rinv.

Sainte-Geneviève-des-Bois - SAS Épinal rinv.

CS Sedan - RC Lens (CFA) rinv.



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020







C' Chartres Football - FC Rouen rinv.

EA Guingamp (CFA) - US Fleury-Mérogis rinv.

USM Oissel - FC Mantois rinv.

AS Poissy - US Saint-Malo rinv.

Entente SSG - US Granvillaise rinv.

Stade Briochin - Angers SCO II rinv.

AS Vitré - FC Gobelins rinv.

FC Lorient (CFA) - Vannes OC rinv.



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020







Angoulême CFC - Trélissac FC rinv.

Bergerac Foot - SO Romorantin rinv.

Blois Foot 41 - FC Sète rinv.

Vendée Les Herbiers - Montpellier HSC (CFA) rinv.

FC Nantes (CFA) - Andrézieux rinv.

St-Pryvé St-Hilaire - US Colomiers rinv.

AS Saint-Étienne (CFA) - FC Chamalières rinv.

Stade Bordelais - Bourges Foot rinv.



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020







FC Annecy - FC Martigues rinv.

Hyères FC - RC Grasse rinv.

Olympique Lyon (CFA) - Louhans-Cuiseaux rinv.

Marignane Gignac - Jura Sud rinv.

US Endoume - Moulins Yzeure Foot rinv.

Olympique Marseille (CFA) - AS Saint-Priest rinv.

AS Monaco (CFA) - Monts d'Or Azergues Foot rinv.

Nîmes Olympique (CFA) - Fréjus-St. Raphaël FC rinv.



Galles > Premier League 2020 Championship



Caernarfon Town - Barry Town United rinv.



Galles > Premier League 2020 Relegation







Airbus UK - Cardiff Metropolitan rinv.

Cefn Druids - Carmarthen Town rinv.



Germania > Bundesliga 2019/2020







Paderborn - Borussia Dortmund rinv.

Colonia - RB Leipzig rinv.

Friburgo - Bayer Leverkusen rinv.

Wolfsburg - Eintracht Francoforte rinv.

Schalke 04 - Werder Bremen rinv.

Mainz 05 - Hoffenheim rinv.

Bayern Monaco - Fortuna Düsseldorf rinv.

Hertha Berlino - Augsburg rinv.

Bor. Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin rinv.



Germania > 3. Liga 2019/2020







SG Sonnenhof Großaspach - FSV Zwickau rinv.

FC Ingolstadt 04 - Eintracht Braunschweig rinv.

Chemnitzer FC - Preußen Münster rinv.

Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern rinv.

KFC Uerdingen 05 - MSV Duisburg rinv.

Hansa Rostock - FC Carl Zeiss Jena rinv.

Viktoria Köln - TSV 1860 München rinv.

Hallescher FC - 1. FC Magdeburg rinv.

Bayern München II - SV Meppen rinv.

SpVgg Unterhaching - Waldhof Mannheim rinv.



Germania > Regionalliga West 2019/2020







SV Rödinghausen - Rot-Weiß Oberhausen rinv.

Fortuna Düsseldorf II - SG Wattenscheid 09 non disputa

Rot-Weiss Essen - SV Bergisch Gladbach 09 rinv.

Sportfreunde Lotte - Fortuna Köln rinv.

Wuppertaler SV - Bor. Mönchengladbach II rinv.

Alemannia Aachen - SC Verl rinv.

TuS Haltern - FC Schalke 04 II rinv.

Borussia Dortmund II - Bonner SC rinv.

VfB Homberg - SV Lippstadt 08 rinv.



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



1. FSV Mainz 05 - Bayern München rinv.



Giappone > J1 League 2020







Shimizu S-Pulse - Vegalta Sendai rinv.

Nagoya Grampus - Gamba Osaka rinv.



Giappone > Japan Football League 2020







FC Osaka - Iwaki SC rinv.

MIO Biwako Shiga - Maruyasu Okazaki rinv.

Nara Club - Tegevajaro Miyazaki rinv.



Indonesia > Liga 1 2020







TIRA-Persikabo - Madura United FC rinv.

Persik Kediri - Persipura Jayapura rinv.

Persebaya Surabaya - Arema Cronus FC rinv.



Inghilterra > Premier League 2019/2020







Burnley FC - Sheffield United rinv.

Leicester City - Crystal Palace rinv.

Manchester United - AFC Bournemouth rinv.

Norwich City - Brighton & Hove Albion rinv.

Southampton FC - Manchester City rinv.

Tottenham Hotspur - Everton FC rinv.



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



Manchester United - Liverpool FC rinv.



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020







Esteghlal - Nassaji Mazandaran rinv.

Naft Masjed Soleyman - Persepolis rinv.

Sepahan FC - Sanat Naft FC rinv.

Shahr Khodro FC - Tractor Sazi rinv.



Israele > Ligat ha'Al 2020 Playoff







Maccabi Haifa - Hapoel Haifa rinv.

Beitar Jerusalem - Maccabi Tel Aviv rinv.

Hapoel Be'er Sheva - Hapoel Tel Aviv rinv.



Israele > Ligat ha'Al 2020 Relegation







Hapoel Hadera FC - Hapoel Kfar Saba rinv.

Maccabi Netanya - Bnei Yehuda Tel Aviv rinv.

FC Ashdod - Sektzia Nes Tziona rinv.

Hapoel Ra'anana - Ironi Kiryat Shmona rinv.



Italia > Serie A 2019/2020







Torino - Brescia rinv.

Fiorentina - Cagliari rinv.

Verona - Inter rinv.

Milan - Juventus rinv.

Lecce - Lazio rinv.

Genoa - Napoli rinv.

Roma - Parma rinv.

Atalanta - Sampdoria rinv.

Bologna - Sassuolo rinv.

SPAL - Udinese rinv.



Italia > Serie C Girone A 2019/2020







AlbinoLeffe - Giana Erminio rinv.

Arezzo - Pistoiese rinv.

Juventus II - Como rinv.

Monza - Olbia rinv.

Pergolettese - Pontedera rinv.

Pianese - Novara rinv.

Aurora Pro Patria - Renate rinv.

Robur Siena - Alessandria rinv.



Italia > Serie C Girone B 2019/2020







Cesena - FeralpiSalò rinv.

Fermana FC - Fano rinv.

Vicenza - Südtirol rinv.

Calcio Padova - Gubbio rinv.

Piacenza - Reggiana rinv.

Ravenna Calcio - Rimini rinv.

Sambenedettese - Imolese rinv.

Triestina - Carpi rinv.

Virtus Verona - Arzignano rinv.

Vis Pesaro - Modena rinv.



Italia > Serie C Girone C 2019/2020







Avellino - Viterbese rinv.

Bari - Rende rinv.

Bisceglie - Cavese rinv.

Catania - Rieti rinv.

Paganese - Casertana rinv.

AZ Picerno - Potenza rinv.

Reggina - Teramo rinv.

Ternana - Catanzaro rinv.

Vibonese - ASD Sicula Leonzio rinv.

Virtus Francavilla - Monopoli rinv.



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020







Bologna - Inter rinv.

Empoli - Atalanta rinv.

Genoa - Roma rinv.

Lazio - Cagliari rinv.

Napoli - Chievo Verona rinv.

Pescara - Fiorentina rinv.

Sassuolo - Juventus rinv.

Torino - Sampdoria rinv.



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020







F91 Dudelange - CS FOLA Esch rinv.

Victoria Rosport - FC Rodange 91 rinv.

RFCU Luxemburg - US Mondorf rinv.

US Hostert - Blue Boys Muhlenbach rinv.

Union Titus Pétange - Etzella Ettelbruck rinv.

Jeunesse Esch - UNA Strassen rinv.

Progrès Niedercorn - FC Differdange 03 rinv.



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020







Mouloudia Oujda - Olympique de Khouribga rinv.

Ittihad Tanger - FAR de Rabat rinv.

Youssoufia Berrechid - Renaissance de Berkane rinv.

FUS de Rabat - Raja Casablanca rinv.

Hassania US Agadir - Olympique de Safi rinv.

Difaâ d'el Jadida - CR Khemis Zemamra rinv.

Rapide Oued Zem - Moghreb de Tétouan rinv.

Wydad AC - Raja Beni Mellal rinv.



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura







Atlético San Luis - Atlas Guadalajara rinv.

Monarcas Morelia - UANL Tigres rinv.



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura







Mineros de Zacatecas - Cimarrones de Sonora rinv.

Venados FC - Correcaminos UAT rinv.



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020







Atlético Saltillo - Club Tepatitlán rinv.

Cimarrones de Sonora II - Tecos Fútbol Club rinv.

Leones Negros II - Alacranes de Durango rinv.

Tuzos de la UAZ - Coras de Nayarit rinv.



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020







Excelsior '31 - Jong Almere City FC non disputa

FC Lisse - AFC Ajax Zaterdag non disputa

ODIN '59 - Harkemase Boys non disputa

SteDoCo - HSV Hoek non disputa

BVV Barendrecht - VVOG Harderwijk non disputa

Sparta Nijkerk - Ter Leede non disputa

DVS'33 - VV Sint Bavo non disputa

VV GOES - ONS Sneek non disputa



Polonia > I Liga 2019/2020







Warta Poznań - Sandecja Nowy Sącz rinv.

Odra Opole - Chrobry Głogów rinv.

GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec rinv.

Radomiak Radom - Chojniczanka Chojnice rinv.

GKS Bełchatów - FKS Stal Mielec rinv.

OKS Stomil Olsztyn - Wigry Suwałki rinv.

GKS Tychy '71 - Podbeskidzie Bielsko-Biała rinv.

Puszcza Niepołomice - Olimpia Grudziądz rinv.

Miedź Legnica - Termalica Bruk-Bet Nieciecza rinv.



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020







FC Porto - Boavista rinv.

Portimonense SC - CS Marítimo rinv.

Vitória Setúbal - Rio Ave FC rinv.

SL Benfica - CD Santa Clara rinv.

Sporting Braga - Vitória Guimarães rinv.



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020







Académica de Coimbra - UD Vilafranquense rinv.

Académico de Viseu - UD Oliveirense rinv.

CD Cova Piedade - FC Porto B rinv.

GD Chaves - SC Farense rinv.

CD Feirense - Sporting Covilhã rinv.

Leixões SC - GD Estoril rinv.

CD Mafra - SL Benfica B rinv.

CD Nacional - Casa Pia rinv.

FC Penafiel - Varzim SC rinv.



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020







Al Rayyan - Al Arabi rinv.

Al Gharafa - Al Duhail SC rinv.



Romania > Liga 1 2019/2020 Championship







Astra Giurgiu - CFR Cluj rinv.

Gaz Metan Mediaş - CS Universitatea Craiova rinv.

Steaua Bucureşti - FC Botoşani rinv.



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation







Sepsi OSK - FC Viitorul Constanța rinv.

FC Hermannstadt - Academica Clinceni rinv.

Chindia Târgoviște - FC Politehnica Iași rinv.

Dinamo Bucureşti - FC Voluntari rinv.



Scozia > Championship 2019/2020







Ayr United - Alloa Athletic rinv.

Dundee FC - Greenock Morton FC rinv.

Dunfermline Athletic - Arbroath FC rinv.

Inverness CT - Dundee United rinv.

Queen Of The South - Partick Thistle rinv.



Scozia > League One 2019/2020







Airdrieonians - Montrose FC rinv.

East Fife FC - Forfar Athletic rinv.

Falkirk FC - Clyde FC rinv.

Peterhead FC - Stranraer FC rinv.

Raith Rovers - Dumbarton FC rinv.



Scozia > FA Cup 2019/2020 > Semifinali







Celtic FC - Aberdeen FC rinv.

Heart of Midlothian - Hibernian FC rinv.



Serbia > Super Liga 2019/2020







FK Čukarički-Stankom - FK Mačva Šabac rinv.

Crvena Zvezda - Proleter Novi Sad rinv.

FK Voždovac - Radnik Surdulica rinv.

FK Javor - FK Inđija rinv.

Mladost Lučani - FK Rad Beograd rinv.

Radnički Niš - TSC Bačka Topola rinv.

Spartak Subotica - FK Napredak rinv.

Vojvodina - Partizan rinv.



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020







NK Triglav - NK Aluminij rinv.

NK Maribor - Rudar Velenje rinv.

NK Domžale - Olimpija Ljubljana rinv.

NK Bravo - NŠ Mura rinv.

NK Celje - NK Tabor Sežana rinv.



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020







Black Leopards - SuperSport United rinv.

Polokwane City FC - Highlands Park rinv.

Mamelodi Sundowns - Golden Arrows rinv.

Kaizer Chiefs - Stellenbosch FC rinv.

AmaZulu FC - Bloemfontein Celtic rinv.



USA > USL Championship 2020







Atlanta United 2 - North Carolina FC rinv.

Austin Bold - Tulsa Roughnecks rinv.

Charlotte Independence - Charleston Battery rinv.

Colorado Springs Switchbacks - Orange County SC rinv.

Louisville City FC - Birmingham Legion rinv.

New Mexico United - Los Angeles Galaxy II rinv.

New York RB II - Saint Louis FC rinv.

OKC Energy FC - Rio Grande Valley FC rinv.

Phoenix Rising - San Diego Loyal rinv.

San Antonio FC - Tacoma Defiance rinv.

Sporting Kansas City II - Pittsburgh Riverhounds rinv.

Miami FC - Tampa Bay Rowdies rinv.