Restano le nazionali a tenere banco in particolare quelle femminili con tre partite dei mondiali dal primo pomeriggio

Mercoledì 12 giugno con nuove partite da seguire. In particolare saranno le nazionali le protagoniste con le amichevoli ma soprattuto con il Mondiale Femminile e ben tre match dalle 15 in programma: Nigeria – Corea del Sud e a seguire Germania – Spagna e Francia – Norvegia. Cogliamo l’occasione per ricordare che in questa manifestazione è impegnata anche l’Italia nel girone con Australia (sconfitta all’esordio 2-1), Brasile e Giamaica. La vedremo in campo il 14 giugno alle 18 contro la Giamaica e il 18 alle 21 contro il Brasile. Prima di vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale delle partite in programma sguardo a chi ha già giocato. In Canada successo casalingo del Cavalry, 2-1 su Forge mentre in Cile finisce senza reti tra U. Catolica e U Espagnola.

