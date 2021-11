In Sud America successo esterno dell’Argentina sull’Uruguay, vittoria casalinga per USA e Canada. Derby Pescara – Teramo tra gli anticipi della Serie C

Sabato 13 novembre all’insegna delle Nazionali e le gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Si è partito presto già dalla mezzanotte con Uruguay – Argentina, gara decisa dopo 7 minuti da Di Maria su assist di Dybala. Quindi spazio all’area del Nord e Centro America con il colpo esterno per 3-2 del Panama sull’Honduras e il pareggio per 1-1 tra El Salvador e Giamaica. Abbiamo seguito più da vicino il successo casalingo degli USA sul Messico: succede tutto nella ripresa con le reti di Pulisic al 29′ e McKennie al 40′ mentre a 1 minuto dalla fine doppio giallo per Robinson. Nell’altro incontro successo di misura del Canada sulla Costa Rica con rete di David al 12esimo della ripresa. Nella Copa Libertadores donne vittoria esterna dopo i calci di rigore del Santa Fa sull’Avai Kindermann dopo il 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Nella Primera A in Colombia 1-0 dei Jaguares de Cordoba contro il Deportivo Cali grazie a una rete di Renteria al 90simo, un minuto dopo il doppio giallo combinato a Valencia. Nella FFA Cup in Australia due colpi esterni ovvero quello del Central Coast Mariners in casa del Blacktown e del Macarthur in casa del Newcastle Olympic. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi ricordiamo che dal pomeriggio spazio alle altre nazionali per l’area Africa ed Europa con gli incontri di Belgio, Francia e Olanda in primo piano mentre in Italia spazio a 6 incontri di Lega Pro dove spicca il derby tra Pescara e Teramo ma da seguire anche la gara interna del Siena con l’Olbia e la trasferta dell’Ancona-Matelica a Carrara. C’è anche la Serie A femminile con diversi incontri interessanti da Juventus – Lazio a Napoli – Sassuolo fino a Roma – Fiorentina.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 NOVEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo D



15:00 Bosnia-Herzegovina - Finlandia



20:45 Francia - Kazakhstan



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo E



20:45



Belgio - Estonia

Galles - Bielorussia



FIFA > Mondiale QF Europa 2021/2022 > Gruppo G



18:00



Norvegia - Lettonia

Turchia - Gibilterra



20:45 Montenegro - Olanda



FIFA > Mondiale QF Sudamerica 2020-2021



00:00 Uruguay - Argentina 0-1



FIFA > Mondiale QF Concacaf 2020-2022 > 3. Giornata



02:05 Honduras - Panama 2-3



03:00 El Salvador - Giamaica 1-1



03:05 Canada - Costa Rica 1-0



03:10 USA - Messico 2-0



FIFA > Amichevoli 2021 > Novembre



11:30 Bangladesh - Maldive



17:00 Sierra Leone - Isole Comore



FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche



12:00 Galatasaray - Bursaspor



13:00 NK Tabor Sežana - Unione Venezia



15:00



Empoli - Perugia

Udinese - FC Koper



FIFA > U19 Amichevoli 2021 > Novembre



16:00



Georgia - Danimarca

Slovacchia - Norvegia



FIFA > U18 Amichevoli 2021 > Novembre



11:00



Italia - Francia

Austria - Repubblica Ceca



13:00 Olanda - Portogallo



18:30 Belgio - Inghilterra



FIFA > U17 Amichevoli 2021 > Novembre



11:00 Repubblica Ceca - Polonia



13:00 Olanda - Messico



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 1



13:00 Inghilterra - Svizzera



18:30 Svezia - Andorra



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 2



13:00 Germania - Russia



14:00 Grecia - Isole Faer Oer



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 4



11:00 Olanda - Cipro



18:40 Israele - Moldavia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 6



13:30



Irlanda - Bosnia-Herzegovina

Bulgaria - Montenegro



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 7



12:00 Francia - Macedonia del Nord



14:00 Serbia - Albania



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 8



18:00



Spagna - Azerbaijan

Belgio - Lussemburgo



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 9



11:00 Romania - San Marino



15:00 Turchia - Lettonia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 11



11:00 Scozia - Gibilterra



12:00 Croazia - Armenia



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 11



18:00



Portogallo - Galles

Ucraina - Kazakhstan



Belgio > U18 Elite 2021/2022



14:00



Royal Antwerp FC - KAA Gent

Standard Liège - KV Mechelen

Oud-Heverlee Leuven - Sporting Charleroi



14:15 KVC Westerlo - Sint-Truidense VV



15:00 RSC Anderlecht - Club Brugge KV



Brasile > Série A 2021



21:00 Atlético Goianiense - Santos FC



Brasile > Série B 2021



01:30 CSA - AL - Confiança - SE 0-0



20:00 Guarani - SP - Avaí - SC



Brasile > Série C 2021 Playoffs > Finale



21:15 Tombense - MG - Ituano - SP



Brasile > Série D 2021 > Finale



20:00 Aparecidense - GO - Campinense - PB



Canada > Premier League 2021



20:00 FC Edmonton - Forge FC



Cile > Primera División 2021



16:30 Ñublense - Unión Española



19:30 La Serena - Universidad Católica



Cile > Primera B 2021



19:30 Cobreloa - Rangers



22:00



San Marcos - Santa Cruz

Copiapó - Universidad de Concepción

Iquique - Puerto Montt

Fernández Vial - Coquimbo Unido

Santiago Morning - Deportes Temuco

Unión San Felipe - Magallanes



Colombia > Primera A 2021 Clausura



02:00 Jaguares de Córdoba - Deportivo Cali 1-0



Colombia > Primera B 2021 Clausura Playoffs > Gruppo A



22:00 Real Cartagena - Leones FC



Colombia > Primera B 2021 Clausura Playoffs > Gruppo B



20:00 Fortaleza FC - Unión Magdalena



Croazia > Nogometni Kup 2021/2022 > Ottavi di finale



14:00 NK Oriolik - HNK Rijeka



El Salvador > Primera División 2021/2022 Apertura



Chalatenango - Jocoro FC rinv.



22:00 Atlético Marte - Alianza



Francia > Femminile Division 1 2021/2022



14:30



AS Saint-Étienne - FC Fleury 91

EA Guingamp - ASJ Soyaux

Montpellier HSC - GPSO 92 Issy

Stade Reims - Dijon FCO



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2021/2022



15:00



FC Istres - OGC Nice

AC Ajaccio - AS Béziers



Germania > 3. Liga 2021/2022



14:00 FSV Zwickau - TSV Havelse



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd



14:00 Atlas Delmenhorst - Lüneburger SK Hansa



15:00



SSV Jeddeloh II - VfB Oldenburg

FC Oberneuland - Werder Bremen II



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



13:00 VfB Auerbach - Optik Rathenow



Germania > Regionalliga West 2021/2022



Fortuna Düsseldorf II - SC Wiedenbrück rinv.



14:00



Rot Weiss Ahlen - FC Wegberg-Beeck

SV Rödinghausen - Bonner SC

FC Schalke 04 II - SV Lippstadt 08

Preußen Münster - Rot-Weiß Oberhausen

VfB Homberg - KFC Uerdingen 05

Wuppertaler SV - Alemannia Aachen

SV 19 Straelen - Bor. Mönchengladbach II

Rot-Weiss Essen - Sportfreunde Lotte



Germania > Regionalliga Südwest 2021/2022



14:00



1. FSV Mainz 05 II - Bahlinger SC

Hessen Kassel - VfR Aalen

Rot-Weiß Koblenz - TSV Steinbach Haiger

SV 07 Elversberg - FSV Frankfurt

1899 Hoffenheim II - FC Gießen

TSV Schott Mainz - FK Pirmasens



Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022



18:00 SC Union Nettetal - Sportfreunde Niederwenigern



Germania > Femminile Bundesliga 2021/2022



14:00 Bayern München - VfL Wolfsburg



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2021/2022



11:00 Borussia Bocholt - VfL Wolfsburg II



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



15:00 Karlsruher SC - SpVgg Unterhaching



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022



11:00 Hansa Rostock - Energie Cottbus



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



11:00 FSV Frankfurt - TSV 1860 München



Giappone > J2 League 2021



06:00



Albirex Niigata - Ehime FC 2-0

Renofa Yamaguchi - Giravanz Kitakyushu 0-1

V-Varen Nagasaki - Tochigi SC 3-0



08:00 FC Ryūkyū - JEF United Chiba 2-2



Giappone > Japan Football League 2021



05:00



FC Osaka - Honda Lock 2-0

Tokyo Musashino City FC - Kochi United 2-0



10:00 Suzuka Point Getters - Veertien Mie



Grecia > Super League 2 2021/2022 North



14:00



AO Kavala - Anagennisi Karditsa

Niki Volou FC - Veria FC

PAOK Saloniki II - Panserraikos



Grecia > Super League 2 2021/2022 South



14:00



AE Karaiskakis - AE Kifisias

APS Zakynthos - AO Egaleo

OFI Ierapetra - Kallithea GS



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



17:00 Cobán Imperial - Deportivo Guastatoya



Inghilterra > League Two 2021/2022



Swindon Town - Crawley Town rinv.



13:00 Port Vale FC - Bradford City



14:00 Carlisle United - Barrow AFC



16:00



Bristol Rovers - Northampton Town

Exeter City - Oldham Athletic

Stevenage FC - Mansfield Town

Walsall FC - Harrogate Town

Forest Green Rovers - Colchester United

Rochdale AFC - Leyton Orient

Scunthorpe United - Salford City

Tranmere Rovers - Sutton United



Inghilterra > National League 2021/2022



16:00



Aldershot Town - Grimsby Town

Altrincham FC - Boreham Wood

Chesterfield FC - Weymouth FC

King's Lynn - Wrexham AFC

Maidenhead United - Dagenham & Redbridge

Notts County - Solihull Moors

Southend United - Woking FC

Torquay United - Dover Athletic

Wealdstone FC - Barnet FC

Yeovil Town - Eastleigh FC



18:20 Stockport County - Bromley FC



Inghilterra > National League North 2021/2022



16:00



AFC Fylde - Brackley Town

Bradford Park Avenue - Spennymoor Town

Chester FC - Darlington FC

Chorley FC - Leamington FC

Curzon Ashton - York City

Gateshead FC - Alfreton Town

Southport FC - Boston United

Gloucester City - Farsley Celtic

Guiseley AFC - Hereford FC

Kettering Town - Blyth Spartans

Kidderminster Harriers - AFC Telford United



Inghilterra > National League South 2021/2022



16:00



Chelmsford City - Hemel Hempstead Town

Chippenham Town - Billericay Town

Concord Rangers - Eastbourne Borough

Dartford FC - Oxford City

Dulwich Hamlet - Bath City FC

Hampton & Richmond Borough - Braintree Town

Havant & Waterlooville - Maidstone United

Hungerford Town - Ebbsfleet United

Slough Town - Dorking Wanderers

Welling United FC - Tonbridge Angels



Irlanda > Premier Division 2021



20:30 Longford Town - Waterford FC



Irlanda del Nord > Premier League 2021/2022



16:00



Coleraine FC - Dungannon Swifts

Crusaders FC - Linfield FC

Glentoran Belfast - Ballymena United

Larne FC - Glenavon FC

Portadown FC - Carrick Rangers

Warrenpoint Town - Cliftonville FC



Italia > Serie C Girone A 2021/2022



14:30 Mantova - Pro Sesto



Italia > Serie C Girone B 2021/2022



14:30



ACN Siena 1904 - Olbia

Viterbese - Pontedera



15:00 Carrarese - Ancona



17:30



Gubbio - Lucchese

Pescara - Teramo



Italia > Serie D Girone C 2021/2022



14:30 ASD Cjarlins Muzane - Clodiense



Italia > Serie D Girone D 2021/2022



14:30 Prato - Sammaurese Calcio



Italia > Serie D Girone G 2021/2022



15:30 ASD Carbonia Calcio - Torres



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura



01:00 Club León - Atlético San Luis 0-0



03:00 Mazatlán FC - Deportivo Toluca 0-1



19:00



Atlas Guadalajara - CF Pachuca

Pumas UNAM - Puebla FC



Norvegia > Femminile Toppserien 2021



13:00



Arna-Bjørnar - Kolbotn IL

Klepp IL - Vålerenga IF

LSK Kvinner - IL Sandviken

Rosenborg BK Kvinner - Lyn Oslo

Stabæk FK - Avaldsnes IL



Olanda > Eerste Divisie 2021/2022



16:00 FC Eindhoven - FC Dordrecht



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2021/2022







VV GOES - Sparta Nijkerk rinv.

BVV Barendrecht - SteDoCo rinv.

Sportlust '46 - ODIN '59 rinv.

VV Sint Bavo - HSV Hoek rinv.



14:30



AFC Ajax Zaterdag - FC Lisse

VV Staphorst - VVOG Harderwijk

Excelsior '31 - Harkemase Boys

DVS'33 - ACV Assen



15:00 Ter Leede - VV DOVO Veenendaal



Olanda > U18 Divisie 2 2021/2022



14:30 FC Groningen - NAC Breda



Polonia > I Liga 2021/2022







Korona Kielce - GKS Tychy '71 rinv.

Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów rinv.



18:00 ŁKS Łódź - GKS Katowice



20:30 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Widzew Łódź



Portogallo > Segunda Liga 2021/2022



12:00 SC Farense - CD Trofense 0-0 *



Russia > 1. Division 2021/2022



05:00 SKA-Khabarovsk - FK Kamaz 1-0



09:00 FK Tom Tomsk - Veles Moskva 1-0



12:00



Olimp-Dolgoprudny - FK Krasnodar 2 0-0 *

Spartak Moskva 2 - Kuban Krasnodar 0-0 *

Tekstilshchik Ivanovo - Torpedo Moskva 0-1 *

Volgar Astrakhan - Rotor Volgograd 1-0 *



13:00 Metallurg Lipetsk - FK Neftekhimik



14:00



Alania Vladikavkaz - Enisey Krasnoyarsk

Fakel Voronezh - FK Orenburg



16:00 Baltika Kaliningrad - Akron Tolyatti



Scozia > Championship 2021/2022



16:00



Arbroath FC - Queen Of The South

Ayr United - Partick Thistle

Hamilton Academical - Raith Rovers

Inverness CT - Dunfermline Athletic

Greenock Morton FC - Kilmarnock FC



Scozia > League One 2021/2022



16:00



Alloa Athletic - Montrose FC

Cove Rangers - Peterhead FC

Dumbarton FC - Falkirk FC

East Fife FC - Airdrieonians FC

Queen’s Park FC - Clyde FC



Spagna > Segunda División 2021/2022



16:00 Real Valladolid - CF Fuenlabrada



18:15



CD Mirandés - SD Huesca

SD Eibar - AD Alcorcón



20:30 UD Las Palmas - Real Zaragoza



Spagna > Femminile Primera División 2021/2022



12:00



Atlético Madrid - Real Sociedad

FC Barcelona - Levante UD



13:00 Madrid CFF - Sporting de Huelva



19:00 Real Betis - Real Madrid



Svezia > Division 1 Norra 2021



15:00 Sollentuna FK - Örebro Syrianska IF



16:00



Sandvikens IF - Karlstad Fotboll

Täby FK - Gefle IF



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Assyriska Turabdin IK - Oskarshamns AIK

Qviding FIF - Österlen FF

Skövde AIK - Åtvidabergs FF

Torns IF - Utsiktens BK



15:00 Lindome GIF - Lunds BK



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021



11:00 IFK Norrköping - IK Sirius



14:00



Örebro SK - IK Frej

Ängby IF - Hammarby IF

Djurgårdens IF - Degerfors IF



15:00 AIK Solna - Vasalunds IF



15:30 FC Djursholm - IFK Lidingö FK



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021



13:00 Trelleborgs FF - IFK Göteborg



14:00



Jönköpings Södra IF - Malmö FF

BK Häcken - Ängelholms FF

Kalmar FF - Örgryte IS

IF Elfsborg - Åtvidabergs FF

Halmstads BK - Mjällby AIF

Helsingborgs IF - GAIS Göteborg



Svizzera > Promotion League 2021/2022



15:00 FC Sion II - SC YF/Juventus Zürich



15:30 FC Basel II - SC Cham



16:00 FC Biel/Bienne - FC Black Stars Basel



16:30 BSC Young Boys II - Stade Nyonnais



17:00 Etoile Carouge FC - SC Brühl



18:30 FC Zürich II - FC Breitenrain Bern



Svizzera > Prima Liga Group 1 2021/2022



15:30 Martigny Sports - US Terre Sainte



17:00 FC Meyrin - FC Thun II



17:30



CS Chênois - FC Monthey

FC La Chaux-de-Fonds - FC Echallens



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022



16:00



FC Wohlen - SR Delémont

FC Köniz - FC Münsingen

FC Solothurn - FC Langenthal

FC Bassecourt - Zug 94



17:00 SC Buochs - FC Schötz



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2021/2022



16:00



FC Gossau - FC Paradiso

FC Baden - FC Wettswil-Bonstetten

FC Thalwil - FC Freienbach

FC Linth 04 - FC Winterthur II

FC Tuggen - FC Uzwil



Svizzera > Femminile Women's Super League 2021/2022



15:00 FC St. Gallen - FC Luzern



16:00



FC Zürich Frauen - Grasshopper Club Zürich

FC Yverdon Féminin - Lugano Femminile



Uruguay > Primera División 2021 Clausura



13:45 Liverpool - Montevideo City Torque



20:30 Deportivo Maldonado - Nacional