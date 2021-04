In campo Dortmund – City e Liverpool – Real Madrid per decidere le altre due semifinaliste, due recuperi in C. Successo casalingo dell’Adelaide United in A-League, pareggio tra Santos e San Lorenzo nella Copa Libertadores

Mercoledì 14 aprile in campo la Champions League con il ritorno dei quarti di finale. Dopo il passaggio del turno per PSG e Chelsea questa sera scopriremo le altre due semifinaliste della competizione: nella prima sfida il City affronta il trasferta il Borussia Dortumund forte del 2-1 dell’andata mentre il Liverpool dovrà rimontare il 3-1 dell’andata a Madrid. In Italia invece spazio ai recuperi Olbia – Como e Palermo – Foggia per la Serie C mentre nel Campionato Primavera 2 si è già concluso Benevento – Frosinone sul 2-2, in corso di svolgimento due partite di Coppa Italia Primavera. Prima di andare a vedere tutti i risultati in tempo reale del giorno spazio a chi è già sceso in campo.

Partiamo dall’Australia dove in A-League c’è stato il 3-1 dell’Adelaide United sul Macarthur: nel primo tempo le reti di Juric e Derbyshire quindi un rigore di Goodwin e Halloran danno il successo alla squadra di casa. In Brasile per il Campeonato Paulista 2-1 del Ferroviaria sul Corinthians e senza reti tra Santo Andre e Sao Bento mentre nella Coppa del Brasile 1-0 del Cianorte sul Santa Cruz e vittoria dopo i calci di rigore del Remo sul CSA. Passiamo alla Copa Sudamericana dove arriva il successo per 4-1 del Penarol sul Cerro Largo: dopo 4 minuti vantaggio di Alvarez quindi Estol trova il pari ma prima della fine del tempo arrivano le reti di Torres e Alvarez. Nella ripresa un’autorete di Ferreira fissa il punteggio. Nella Copa Libertadores invece 2-2 tra Santos e San Lorenzo: il punteggio si sblocca al 22′ con Leonardo quindi gli ospiti, in 10 inizio ripresa per il rosso a Rojas, subiscono il raddoppio di Para ma hanno la forza di reagire prima con Di Santo quindi con Romero.

In Colombia per la Primera A finisce 1-1 tra Patriotas e Once Caldas mentre in Ecuador sempre pareggio ma 2-2 tra Olmedo e Deportivo Cuenca. Nella J1 League colpi esterni per Tokushima e G-Osaka mentre in Perù 3-1 casalingo dello Sporting Cristal sul Deportivo Municipal. In Polonia 4-o esterno del Radomiak Radom sul Puszcza mentre nella 1. Lig turca 2-2 tra Menemenspor e Samsunspor.

UEFA > Champions League 2020/2021 > Quarti di finale



21:00



Borussia Dortmund - Manchester City

Liverpool FC - Real Madrid



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > 3. Giornata



02:30 Santos FC - San Lorenzo 2-2



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Preliminari



02:30 Peñarol - Cerro Largo 4-1



CONCACAF > CONCACAF Champions League 2021 > Ottavi di finale



00:00 Atlanta United FC - LD Alajuelense 1-0



02:00 Portland Timbers - Marathón 5-0



04:00 Cruz Azul - Arcahaie FC 8-0



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo B



17:00 Pakhtakor Tashkent - Tractor Sazi



20:00 Sharjah FC - Al Quwa Al Jawiya



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo D



20:00



Al Wehdat - Al Nassr

Al Sadd - Foolad FC



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo E



16:30 Persepolis - Al Wahda



19:00 FC Goa - Al Rayyan



Beijing Guoan - Brisbane Roar / Kaya FC-Iloilo rinv.

Cerezo Osaka - Melbourne City / Shan United rinv.

Daegu FC - Chiangrai United rinv.



AFC > AFC Cup 2021 > 2. Vorrunde



16:00 Bengaluru FC - Nepal Army Club



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



00:15 San Martín de Tucumán - Chacarita Juniors 0-1



Argentina > Copa Argentina 2020 > Sedicesimi di finale



Tigre - Independiente rinv.



Armenia > Premier League 2020/2021



12:30 FK Van - Pyunik FC 0-3



14:30 FC Alashkert - FC Urartu



Australia > A-League 2020/2021



11:35 Adelaide United - Macarthur FC 3-1



Australia > NPL New South Wales 2021



11:30 Sydney Olympic - Wollongong Wolves 0-1



Austria > 2. Liga 2020/2021



FC Liefering - Austria Wien (A) rinv.



18:30 Grazer AK - FC Juniors OÖ



20:30 Rapid Wien (A) - FC Blau Weiß Linz



Brasile > Copa do Brasil 2021 > 2. Giornata



00:00 Cianorte - PR - Santa Cruz - PE 1-0



02:30 CSA - AL - Remo - PA 5-6



Brasile > Campeonato Paulista 2021



01:00



Santo André - SP - São Bento - SP 0-0

Ferroviária - SP - Corinthians SP 2-1



Brasile > Campeonato Mineiro 2021



21:00 Boa Esporte - MG - Tombense - MG



Brasile > Campeonato Pernambucano 2021



20:00



Vera Cruz - PE - Salgueiro - PE

Central - PE - Afogados da Ingazeira - PE



Colombia > Primera A 2021 Apertura



03:00 Patriotas FC - Once Caldas 1-1



Corea del Sud > Coppa 2021 > 3. Giornata



12:00



Pocheon FC - Yangju Citizen 0-2

Daejeon Hana Citizen - Suwon Bluewings 1-2

Incheon United - FC Anyang 0-3

Gimhae FC - Bucheon FC 1995 4-3

Gimcheon Sangmu - Jeju United 1-0

Seongnam FC - Busan IPark 1-0

Ansan Greeners - Chungnam Asan FC 0-1

Cheongju FC - Gangwon FC 1-2

Gyeongnam FC - FC Mokpo 3-1

Busan Transportation Corporation - Gwangju FC 5-3

Suwon FC - Jeonnam Dragons 4-5



12:30 FC Seoul - Seoul E-Land FC 0-1



Croazia > Nogometni Kup 2020/2021 > Semifinali



18:00 NK Istra 1961 - HNK Rijeka



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa



00:00 Olmedo - Deportivo Cuenca 2-2



19:15 Delfín SC - Macará



21:30 LDU Quito - Manta



Ecuador > Serie B 2021



22:00



Independiente Juniors - Gualaceo SC

Chacaritas FC - Atlético Santo Domingo

Liga de Portoviejo - Atlético Porteño



Egitto > Premiership 2020/2021



21:30 Pyramids FC - Misr lel-Maqasah SC



Francia > Ligue 2 2020/2021



19:00 Clermont Foot - Amiens SC



Francia > National 2020/2021



18:45



US Concarneau - Red Star FC

Le Mans FC - US Créteil-Lusitanos rinv.



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



18:30 VfL Osnabrück - Jahn Regensburg



Holstein Kiel - Hannover 96 rinv.



Germania > Regionalliga West 2020/2021



Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt 08 rinv.



18:00 Wuppertaler SV - Bor. Mönchengladbach II



19:30



Fortuna Köln - Rot Weiss Ahlen

SV 19 Straelen - 1. FC Köln II



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



19:00 SG Sonnenhof Großaspach - Bayern Alzenau



Giappone > J1 League 2021



11:00 Cerezo Osaka - Tokushima Vortis 1-2



12:00



Sagan Tosu - Gamba Osaka 0-1

Kawasaki Frontale - Avispa Fukuoka 3-1



12:30 Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima 1-0



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Interzona



19:00 Cobán Imperial - Iztapa



20:00 Achuapa - Xelaju MC



21:00 Sanarate - Antigua GFC



Inghilterra > National League South 2020/2021



Havant & Waterlooville - Bath City non disputa



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



16:00



NSÍ Runavík - B36 Tórshavn

TB Tvøroyri - 07 Vestur



19:30 EB/Streymur - B68 Toftir



20:00



HB Tórshavn - ÍF Fuglafjørður

Víkingur - KÍ Klaksvík



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



15:00 Olbia - Como 2-0 *



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



15:00 Palermo - Foggia 0-0 *



Ternana - Trapani non disputa



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



GS Arconatese 1926 - Bra

Gozzano - Saluzzo

Casale - PDHAE

Castellanzese - Chieri

Vado - Sestri Levante

Folgore Caratese - Imperia

Fossano Calcio - Caronnese

Legnano - Derthona

Sanremese - Citta di Varese

Lavagnese - Borgosesia



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



15:00



US Breno - Seregno

AC Crema - Brusaporto

AC Fanfulla 1874 - US Scanzorosciate

NibionnOggiono - Real Calepina

Pontisola - USD Casatese

Sona - Virtus Bergamo

SS Tritium 1908 - AC Calvina Sport

Caravaggio - Villa d'Almè

Vis Nova Giussano - Franciacorta



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



AC Belluno - Manzanese

Este - Caldiero Terme

Gsd Ambrosiana - US Adriese

APC Chions - ASD Campodarsego

ASD Cjarlins Muzane - ASD Cartigliano

Porto Tolle - Virtus Bolzano

Union Feltre - Montebelluna

Trento Calcio 1921 - Luparense

Arzignano - San Giorgio-Sedico

Clodiense - AC Mestre



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



ASD Sasso Marconi 1924 - Bagnolese rinv.



15:00



Rimini - Livorno

Sammaurese Calcio - Fiorenzuola

Mezzolara - Prato

Correggese - Aglianese Calcio

Ghivizzano Borgo - Seravezza

Lentigione Calcio - Marignanese

Real Forte Querceta - Forlì

Progresso - Corticella



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



15:00



ASD Cannara - AC Città di Castello

Follonica Gavorrano - Robur Siena

Grassina - AC Sangiovannese

Badesse Calcio - Ostia Mare

Montespaccato - Virtus Flaminia

Montevarchi - Foligno

San Donato Tavarnelle - UC Sinalunghese

Scandicci - ASD Trastevere

Trestina - Pianese



Real Giulianova - Olympia Agnonese rinv.

Vastogirardi - Campobasso rinv.



15:00



CynthiAlbalonga - ASD Pineto Calcio

Porto Sant'Elpidio - Aprilia

US Recanatese - Montegiorgio Calcio

Rieti - Atletico Terme Fiuggi

SN Notaresco - Castelnuovo Vomano

Tolentino - GSD Castelfidardo

Vastese Calcio - Matese



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



15:00



Arzachena - Latina

ASG Nocerina - Monterosi FC

Giugliano - Cassino Calcio 1924

Gladiator - Savoia

Formia - ASD Vis Artena

Sassari Latte Dolce - ASD Carbonia Calcio

Muravera - Afragolese

Team Nuova Florida - Lanusei Calcio

ASD SS Nola 1925 - Torres



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



15:00



Team Altamura - FBC Gravina

Audace Cerignola - Puteolana Internapoli

US Bitonto - Sorrento

Fidelis Andria - Città di Fasano

FC Francavilla - Casarano

Lavello - Brindisi

Sporting Fulgor Molfetta - Aversa Normanna

Portici 1906 - AZ Picerno

Taranto FC - ACD Nardò



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



15:00



Messina - Dattilo

Acireale - Gelbison

Biancavilla - US Castrovillari

Calcio Cittanovese - FC Messina

Licata - Rotonda

Marina di Ragusa - Roccella

Rende - ASD San Luca

Città Di S. Agata - Paternó

ASD Troina - Santa Maria Cilento



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



15:00



Crotone - Cosenza Calcio

US Cremonese - Pordenone Calcio



11:30 Benevento Calcio - Frosinone 2-2



14:00 Napoli - Spezia 2-2



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2020/2021 > Semifinali



13:00 Lazio - Hellas Verona 3-2 dts



15:00 Fiorentina - Genoa



Kazakhstan > Premier Liga 2021



11:00 FK Ordabasy - FK Astana 1-4



12:00 Kaspiy Aktau - FK Kairat 1-1



13:00 Tobyl Kostanay - Kaysar Kyzylorda 1-0



14:00 FK Atyrau - Zhetysu Taldykorgan 2-2



16:00 FK Arys - FK Taraz 0-0 *



Kuwait > Premier League 2020/2021 Championship



21:00



Al Salmiya SC - Kazma SC

Al Fahaheel - Qadsia SC



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



19:30



CS FOLA Esch - F91 Dudelange

Swift Hesperange - UNA Strassen

US Mondorf - Jeunesse Esch



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



13:00



FK Pelister - Sileks Kratovo 3-2

KF Shkupi - FK Belasica 0-1

KF Shkëndija 79 - Akademija Pandev 1-0

Makedonija GP - FK Borec 2-1

FC Struga - FK Rabotnički 1-1

Vardar Skopje - FK Renova 1-1



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura



00:00 Coyotes de Tlaxcala - Mineros de Zacatecas 2-1



02:05 TM Fútbol Club - Dorados de Sinaloa 0-0



04:05 Cimarrones de Sonora - Correcaminos UAT 2-0



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



17:00 FC Juárez - UANL Tigres



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



19:30 FC Juárez - UANL Tigres



Abia Warriors - Enyimba Aba rinv.

Dakkada FC - Akwa United rinv.

Enugu Rangers - Rivers United rinv.

Heartland FC - Katsina United rinv.

Kano Pillars - Adamawa United rinv.

Kwara United - Plateau United rinv.

Lobi Stars - Ifeanyi Uba rinv.

Sunshine Stars - Jigawa Golden Stars rinv.

Warri Wolves - MFM FC rinv.

Wikki Tourists - Nasarawa United rinv.



Peru > Primera División 2021 Fase 1



01:00 Sporting Cristal - Deportivo Municipal 3-1



20:15 Academia Cantolao - Cienciano



Polonia > I Liga 2020/2021



13:00 Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom 0-4



Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Korona Kielce rinv.



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > Semifinali



17:30 KS Cracovia - Raków Częstochowa



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Platzierungsrunde



09:00 FK Ufa - FK Tambov 6-0



10:00 FC Ural - Dinamo Moskva 1-0



11:00 Akademiya Konopleva - Arsenal Tula 0-6



12:00 Uor-5 Egorievsk - FK Chertanovo 5-5



14:00 Rotor Volgograd - FK Khimki 3-3



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Finale



11:00



CSKA Moskva - Akhmat Grozny 8-1

Rubin Kazan - FK Krasnodar 0-3

Zenit St. Petersburg - PFC Sochi 3-1



12:00 Lokomotiv Moskva - FK Rostov 2-0



16:30 FK Strogino Moskva - Spartak Moskva



Slovacchia > Slovensky Pohar 2020/2021 > Quarti di finale



13:30 Dukla Banská Bystrica - DAC Dunajská Streda 3-2



15:30 Slovan Bratislava - FC Petržalka 3-0 *



Spagna > Segunda División 2020/2021



19:00 Rayo Vallecano - CD Mirandés



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda División



17:00 San Fernando CD - Linares Deportivo



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



TS Galaxy - Orlando Pirates rinv.



Svizzera > Promotion League 2020/2021



19:30 SC Cham - FC Basel II



FC Bavois - AC Bellinzona rinv.



20:00 Etoile Carouge FC - FC Sion II



Tunisia > Ligue 1 2020/2021



14:30



US Tataouine - Espérance de Tunis 1-3 *

US Monastir - Étoile du Sahel 2-1 *

Club Sportif Sfaxien - Olympique Béja 0-0 *



Turchia > 1. Lig 2020/2021



12:30 Menemen Belediyespor - Samsunspor 2-2



15:00 Adanaspor - Akhisar Belediyespor 2-1 *



18:00 Balıkesirspor - İstanbulspor AŞ



Ungheria > Magyar Kupa 2020/2021 > Semifinali



17:30 Kisvárda FC - Újpest FC