Spicca la sfida tra Milan e Bologna, turno interno per Roma e Atalanta, trasferta per la Lazio. Successo per River Plate e Sarmiento Junin in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di domenica 14 settembre. Partiamo dal Torneo Betano argentino dove il River Plate ha vinto 2-1 in trasferta con l’Estudiantes: dopo 6 minuti Giuliano Galoppo sblocca il punteggio, raddoppio di Fernandez al 13′ quindi l’espulsione di Martinez Quarta al 39′ e nella ripresa accorcia nel recupero Nunez. Con una rete per tempo il Sarmiento Junin ha battuto l’Aldosivi 2-0 con Godoy al 39′ e Morales al 14′. In Brasile nella Serie A Betano una rete di Matheuzinho al 28′ della ripresa ha deciso Fluminense-Corinthians.
In Bolivia l’Aurora supera 2-1 The Strongest mentre in Cile l’U. Catolica passa 1-0 in casa del Limache. In Colombia di misura l’Once Caldas sull’Envigado e il Bucaramanga sull’Atletico Nacional. In Costa Rica senza reti tra Herediano e Sporting San José mentre l’Alajuelense supera 2-0 la Liberia. In Ecuador tris casalingo per l’Orense sul Mushuc Runa e in Paraguay poker esterno de la Libertad sullo Sporting Luqueno. Tanti gol nella sfida in Perù tra A. Lima e Deportivo Garcilaso conclusa 3-4 e in Venezuela due 1-0 casalinghi ovvero dello Zamora sul Rayo Zuliano e del Puerto Cabello su La Guaira.
Nella MLS in USA colpo esterno per Columbus Crew, St. Louis City, New York City, Los Angeles e Minnesota mentre nella Canadian Premier League pareggiano 1-1 Pacific e Vancouver. Passiamo al Messico dove nella Liga MX ci sono due vittorie esterne del Cruz Azul sul Pachuca 1-0 e del Guadalajara sul Club America 2-1 mentre il Tolca a domicilio piega 3-1 il Puebla e due pareggi, quello per 2-2 tra Atlas e Santos Laguna e senza reti tra Tigres e Leon.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 12:30 con Roma-Torino quindi alle ore 15 sia Atalanta-Lecce che Pisa-Udinese mentre alle ore 18 Sassuolo-Lazio e alle 20:45 Milan-Bologna. Si giocano anche tre incontri in Serie B e serie minori. In Europa spicca il derby di Manchester della Premier League in programma alle ore 17:30 e nella Liga il Barcellona alle ore 21 ospita il Valencia.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 SETTEMBRE 2025
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
AF Elbasani - Din. Tirana 19:00
Teuta - Vora 19:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Riyadh - Al Najma 17:35
Damac - Neom SC 17:50
Al Nassr FC - Al Kholood 20:00
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Estudiantes - River Plate 1-2 (Finale)
Sarmiento Junin - Aldosivi 2-0 (Finale)
Gimnasia L.P. - Union Santa Fe 20:00
Instituto - Argentinos Jrs 20:00
Rosario - Boca Juniors 22:30
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Ried - Hartberg 14:30
SK Rapid - Tirol 14:30
Sturm Graz - Austria Vienna 17:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Anversa - Gent 13:30
Cercle Brugge - Charleroi 16:00
Anderlecht - Genk 18:30
St. Truiden - Westerlo 19:15
BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA
Molodechno - Isloch 15:00
FC Minsk - Din. Minsk 19:15
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Aurora - The Strongest 2-1 (Finale)
Academia del Balompie - Wilstermann 21:00
GV San Jose - Always Ready 23:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Fluminense - Corinthians 0-1 (Finale)
Bragantino - Sport Recife 16:00
Atletico-MG - Santos 21:00
Juventude - Flamengo 21:00
Sao Paulo - Botafogo RJ 22:30
BULGARIA: PARVA LIGA
Lok. Plovdiv - Ludogorets 17:00
Lok. Sofia - Levski 19:30
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Pacific FC - Vancouver FC 1-1 (Finale)
York Utd - Atl. Ottawa 20:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Limache - U. Catolica 0-1 (Finale)
CILE: SUPERCOPPA
Colo Colo - U. De Chile 20:00
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Once Caldas - Envigado 1-0 (Finale)
Atl. Nacional - Bucaramanga 0-1 (Finale)
Santa Fe - U. Magdalena 21:00
Dep. Cali - Pasto 23:10
CROAZIA: HNL
Osijek - Vukovar 1991 17:00
Din. Zagabria - Gorica 19:15
DANIMARCA: 1ST DIVISION
Hillerod - Esbjerg 14:00
Aalborg - Middelfart 15:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Viborg - Aarhus 14:00
Nordsjaelland - Midtjylland 16:00
Silkeborg - Odense 18:00
ECUADOR: LIGA PRO
Orense - Mushuc Runa 3-1 (Finale)
El Nacional - Macara 18:45
Tecnico U. - Dep. Cuenca 21:00
EGITTO: PREMIER LEAGUE
El Gaish - Modern Sport 16:00
Enppi - Al Ahly 19:00
Kahrabaa Ismailia - Wadi Degla 19:00
FRANCIA: LIGUE 1
Lilla - Tolosa 15:00
Brest - Paris FC 17:15
Metz - Angers 17:15
PSG - Lens 17:15
Strasburgo - Le Havre 17:15
Rennes - Lione 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Elversberg - Dresda 13:30
Furth - Kaiserslautern 13:30
Munster - Dusseldorf 13:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
St. Pauli - Augusta 15:30
Monchengladbach - Brema 17:30
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
RB Lipsia D - Bayern D 14:00
Wolfsburg D - Jena D 16:00
Hoffenheim D - Eintracht Frankfurt D 18:30
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Southampton - Portsmouth 13:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Burnley - Liverpool 15:00
Manchester City - Manchester Utd 17:30
IRLANDA: FAI CUP
St. Patricks - Galway 19:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Hapoel Jerusalem - H. Beer Sheva 19:15
ITALIA: PRIMAVERA 1
Cagliari U20 - Milan U20 0-2 (*)
Cremonese U20 - Lazio U20 0-2 (*)
Lecce U20 - Monza U20 13:00
ITALIA: PRIMAVERA 2
Crotone U19 - Palermo U19 1-1 (*)
ITALIA: SERIE A
Roma - Torino 0-0 (*)
Atalanta - Lecce 15:00
Pisa - Udinese 15:00
Sassuolo - Lazio 18:00
Milan - Bologna 20:45
ITALIA: SERIE A CUP WOMEN
Fiorentina D - Genoa D 0-0 (*)
Inter D - Como D 0-0 (*)
Milan D - Ternana D 15:00
Roma D - Sassuolo D 15:00
ITALIA: SERIE B
Entella - Mantova 15:00
Südtirol - Palermo 17:15
Empoli - Spezia 19:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Inter U23 - Lecco 15:00
Trento - AlbinoLeffe 15:00
Pro Patria - Novara 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Juventus U23 - Arezzo 1-0 (*)
Bra - Torres 15:00
Perugia - Ascoli 15:00
Vis Pesaro - Livorno 17:30
Ternana - Carpi 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Atalanta U23 - Altamura 15:00
Cosenza - Catania 15:00
Trapani - Casertana 17:30
Salernitana - Sorrento 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Asti - Vado 15:00
Cairese - Lavagnese 15:00
Celle Varazze - Club Milano 15:00
Derthona FbC - Sestri Levante 15:00
NovaRomentin - Gozzano 15:00
Saluzzo - Imperia 15:00
Sanremese - Ligorna 15:00
Varese FC - Chisola 15:00
AS Biellese - Valenzana 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Brusaporto - Real Calepina 15:00
Castellanzese - Caldiero Terme 15:00
Pavia - Milan U23 15:00
Scanzorosciate - Sondrio 15:00
USD Casatese - Chievo 15:00
Varesina - Oltrepo 15:00
Villa Valle - Folgore Caratese 15:00
Vogherese - Breno 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Cjarlins Muzane - Calvi Noale 15:00
FC Obermais - Mestre 15:00
Legnago Salus - Adriese 15:00
San Luigi - Conegliano 15:00
Treviso - Vigasio 15:00
Union Clodiense - Bassano 15:00
Luparense - Portogruaro 17:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Cittadella Vis Modena - Piacenza 15:00
Crema - Tuttocuoio 15:00
Desenzano - Pro Palazzolo 15:00
Pro Sesto - Lentigione 15:00
Rovato Vertovese - Pistoiese 15:00
Trevigliese - SCD Progresso 15:00
Tropical Coriano - Correggese 15:00
Sasso Marconi - Sant'Angelo 16:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Camaiore - Prato 15:00
Cannara - Seravezza Pozzi 15:00
Grosseto - Foligno 15:00
Montevarchi - San Donato 15:00
Orvietana - Siena 15:00
Poggibonsi - Follonica Gavorrano 15:00
Scandicci - Terranuova Traiana 15:00
Tau - Vivi Altotevere 15:00
Trestina - Ghiviborgo 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Fossombrone - Unipomezia 15:00
L'Aquila - San Marino Calcio 15:00
Notaresco Calcio - Atletico Ascoli 15:00
Ostiamare - Maceratese 15:00
Sammaurese - Recanatese 15:00
Sora - Chieti 15:00
Teramo - Castelfidardo 15:00
Termoli - Ancona 15:00
Vigor Senigallia - Giulianova 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Ischia - Budoni 1-2 (*)
Atl. Lodigiani - Sarrabus Ogliastra 15:00
Flaminia - Cassino 15:00
Latte Dolce - Real Monterotondo 15:00
Monastir - Montespaccato 15:00
Olbia - Valmontone 15:00
Scafatese - Nocerina 15:00
Anzio Calcio 1924 - Albalonga 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Afragolese - Sarnese 15:00
Ferrandina - Acerrana 15:00
Pompei - Francavilla 15:00
Barletta - Fidelis Andria 16:00
Gravina - Citta di Fasano 16:00
Manfredonia - Virtus Francavilla 16:00
Paganese - Heraclea 16:00
Real Normanna - SS Nola 1925 16:00
Martina Calcio - A.C Nardò 18:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
AS Acireale - Savoia 15:00
Milazzo - Igea Virtus 15:00
Paternò - Gelbison 15:00
Reggina - Nissa 15:00
Sambiase - Castrumfavara 15:00
Gela - USD Ragusa 15:30
Athletic Palermo - Vigor Lamezia 16:00
Enna - Vibonese 16:00
Sancataldese - ACR Messina 16:00
MAROCCO: BOTOLA PRO
Difaa El Jadidi - COD Meknes 19:00
Maghreb Fez - Renaissance Zemamra 21:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Alebrijes Oaxaca - Atlante 0-3 (Finale)
Atl. Morelia - Dorados 2-1 (Finale)
Cancun - Venados 1-0 (Finale)
Leones Negros - Atletico La Paz 20:00
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Pachuca2 - Cruz Azul 0-1 (Finale)
Atlas - Santos Laguna 2-2 (Finale)
Tigres - Leon 0-0 (Finale)
Toluca - Puebla 3-1 (Finale)
Club America - Guadalajara 1-2 (Finale)
MONDO: FIFA INTERCONTINENTAL CUP
Pyramids - Auckland City 20:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Bryne - Tromsø 14:30
HamKam - Strömsgodset 17:00
KFUM Oslo - Viking 17:00
Sarpsborg 08 - Sandefjord 17:00
Haugesund - Rosenborg 19:15
OLANDA: EREDIVISIE
Excelsior - Sparta Rotterdam 0-0 (*)
Heracles - Alkmaar 14:30
Utrecht - Groningen 14:30
Telstar - Sittard 16:45
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Sp. Luqueno - Libertad 1-4 (Finale)
Nacional Asuncion - Olimpia Asuncion 20:30
POLONIA: EKSTRAKLASA
Motor Lublin - Termalica B-B. 1-0 (*)
Legia - Radomiak Radom 14:45
Widzew Lodz - Arka 17:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Estrela - Guimaraes 16:30
Arouca - Casa Pia 19:00
Braga - Gil Vicente 21:30
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Jablonec - Pardubice 13:00
Bohemians - Slovacko 15:30
Hradec Kralove - Sparta Praga 18:00
SPAGNA: LALIGA
Celta Vigo - Girona 14:00
Levante - Betis 16:15
Osasuna - Vallecano 18:30
Barcellona - Valencia 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Andorra - Cordoba 14:00
Racing Santander - Cultural Leonesa 16:15
Castellon - Ceuta 18:30
Gijon - Burgos CF 18:30
Granada - Leganes 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Winterthur - Sion 14:00
Grasshoppers - Lausanne 16:30
Luzern - Young Boys 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Kayserispor - Goztepe 16:00
Fenerbahce - Trabzonspor 18:00
Gaziantep - Kocaelispor 18:00