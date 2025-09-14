Spicca la sfida tra Milan e Bologna, turno interno per Roma e Atalanta, trasferta per la Lazio. Successo per River Plate e Sarmiento Junin in Argentina

Calcio argentino in apertura del programma di domenica 14 settembre. Partiamo dal Torneo Betano argentino dove il River Plate ha vinto 2-1 in trasferta con l’Estudiantes: dopo 6 minuti Giuliano Galoppo sblocca il punteggio, raddoppio di Fernandez al 13′ quindi l’espulsione di Martinez Quarta al 39′ e nella ripresa accorcia nel recupero Nunez. Con una rete per tempo il Sarmiento Junin ha battuto l’Aldosivi 2-0 con Godoy al 39′ e Morales al 14′. In Brasile nella Serie A Betano una rete di Matheuzinho al 28′ della ripresa ha deciso Fluminense-Corinthians.

In Bolivia l’Aurora supera 2-1 The Strongest mentre in Cile l’U. Catolica passa 1-0 in casa del Limache. In Colombia di misura l’Once Caldas sull’Envigado e il Bucaramanga sull’Atletico Nacional. In Costa Rica senza reti tra Herediano e Sporting San José mentre l’Alajuelense supera 2-0 la Liberia. In Ecuador tris casalingo per l’Orense sul Mushuc Runa e in Paraguay poker esterno de la Libertad sullo Sporting Luqueno. Tanti gol nella sfida in Perù tra A. Lima e Deportivo Garcilaso conclusa 3-4 e in Venezuela due 1-0 casalinghi ovvero dello Zamora sul Rayo Zuliano e del Puerto Cabello su La Guaira.

Nella MLS in USA colpo esterno per Columbus Crew, St. Louis City, New York City, Los Angeles e Minnesota mentre nella Canadian Premier League pareggiano 1-1 Pacific e Vancouver. Passiamo al Messico dove nella Liga MX ci sono due vittorie esterne del Cruz Azul sul Pachuca 1-0 e del Guadalajara sul Club America 2-1 mentre il Tolca a domicilio piega 3-1 il Puebla e due pareggi, quello per 2-2 tra Atlas e Santos Laguna e senza reti tra Tigres e Leon.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. In Serie A si parte alle 12:30 con Roma-Torino quindi alle ore 15 sia Atalanta-Lecce che Pisa-Udinese mentre alle ore 18 Sassuolo-Lazio e alle 20:45 Milan-Bologna. Si giocano anche tre incontri in Serie B e serie minori. In Europa spicca il derby di Manchester della Premier League in programma alle ore 17:30 e nella Liga il Barcellona alle ore 21 ospita il Valencia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 14 SETTEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani - Din. Tirana 19:00

Teuta - Vora 19:00



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Riyadh - Al Najma 17:35

Damac - Neom SC 17:50

Al Nassr FC - Al Kholood 20:00



ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA

Estudiantes - River Plate 1-2 (Finale)

Sarmiento Junin - Aldosivi 2-0 (Finale)

Gimnasia L.P. - Union Santa Fe 20:00

Instituto - Argentinos Jrs 20:00

Rosario - Boca Juniors 22:30



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Ried - Hartberg 14:30

SK Rapid - Tirol 14:30

Sturm Graz - Austria Vienna 17:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Anversa - Gent 13:30

Cercle Brugge - Charleroi 16:00

Anderlecht - Genk 18:30

St. Truiden - Westerlo 19:15



BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

Molodechno - Isloch 15:00

FC Minsk - Din. Minsk 19:15



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Aurora - The Strongest 2-1 (Finale)

Academia del Balompie - Wilstermann 21:00

GV San Jose - Always Ready 23:15



BRASILE: SERIE A BETANO

Fluminense - Corinthians 0-1 (Finale)

Bragantino - Sport Recife 16:00

Atletico-MG - Santos 21:00

Juventude - Flamengo 21:00

Sao Paulo - Botafogo RJ 22:30



BULGARIA: PARVA LIGA

Lok. Plovdiv - Ludogorets 17:00

Lok. Sofia - Levski 19:30



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Pacific FC - Vancouver FC 1-1 (Finale)

York Utd - Atl. Ottawa 20:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

Limache - U. Catolica 0-1 (Finale)



CILE: SUPERCOPPA

Colo Colo - U. De Chile 20:00



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Once Caldas - Envigado 1-0 (Finale)

Atl. Nacional - Bucaramanga 0-1 (Finale)

Santa Fe - U. Magdalena 21:00

Dep. Cali - Pasto 23:10



CROAZIA: HNL

Osijek - Vukovar 1991 17:00

Din. Zagabria - Gorica 19:15



DANIMARCA: 1ST DIVISION

Hillerod - Esbjerg 14:00

Aalborg - Middelfart 15:00



DANIMARCA: SUPERLIGA

Viborg - Aarhus 14:00

Nordsjaelland - Midtjylland 16:00

Silkeborg - Odense 18:00



ECUADOR: LIGA PRO

Orense - Mushuc Runa 3-1 (Finale)

El Nacional - Macara 18:45

Tecnico U. - Dep. Cuenca 21:00



EGITTO: PREMIER LEAGUE

El Gaish - Modern Sport 16:00

Enppi - Al Ahly 19:00

Kahrabaa Ismailia - Wadi Degla 19:00



FRANCIA: LIGUE 1

Lilla - Tolosa 15:00

Brest - Paris FC 17:15

Metz - Angers 17:15

PSG - Lens 17:15

Strasburgo - Le Havre 17:15

Rennes - Lione 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Elversberg - Dresda 13:30

Furth - Kaiserslautern 13:30

Munster - Dusseldorf 13:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

St. Pauli - Augusta 15:30

Monchengladbach - Brema 17:30



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

RB Lipsia D - Bayern D 14:00

Wolfsburg D - Jena D 16:00

Hoffenheim D - Eintracht Frankfurt D 18:30



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Southampton - Portsmouth 13:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Burnley - Liverpool 15:00

Manchester City - Manchester Utd 17:30



IRLANDA: FAI CUP

St. Patricks - Galway 19:00



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Hapoel Jerusalem - H. Beer Sheva 19:15



ITALIA: PRIMAVERA 1

Cagliari U20 - Milan U20 0-2 (*)

Cremonese U20 - Lazio U20 0-2 (*)

Lecce U20 - Monza U20 13:00



ITALIA: PRIMAVERA 2

Crotone U19 - Palermo U19 1-1 (*)



ITALIA: SERIE A

Roma - Torino 0-0 (*)

Atalanta - Lecce 15:00

Pisa - Udinese 15:00

Sassuolo - Lazio 18:00

Milan - Bologna 20:45



ITALIA: SERIE A CUP WOMEN

Fiorentina D - Genoa D 0-0 (*)

Inter D - Como D 0-0 (*)

Milan D - Ternana D 15:00

Roma D - Sassuolo D 15:00



ITALIA: SERIE B

Entella - Mantova 15:00

Südtirol - Palermo 17:15

Empoli - Spezia 19:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Inter U23 - Lecco 15:00

Trento - AlbinoLeffe 15:00

Pro Patria - Novara 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Juventus U23 - Arezzo 1-0 (*)

Bra - Torres 15:00

Perugia - Ascoli 15:00

Vis Pesaro - Livorno 17:30

Ternana - Carpi 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Atalanta U23 - Altamura 15:00

Cosenza - Catania 15:00

Trapani - Casertana 17:30

Salernitana - Sorrento 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Asti - Vado 15:00

Cairese - Lavagnese 15:00

Celle Varazze - Club Milano 15:00

Derthona FbC - Sestri Levante 15:00

NovaRomentin - Gozzano 15:00

Saluzzo - Imperia 15:00

Sanremese - Ligorna 15:00

Varese FC - Chisola 15:00

AS Biellese - Valenzana 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Brusaporto - Real Calepina 15:00

Castellanzese - Caldiero Terme 15:00

Pavia - Milan U23 15:00

Scanzorosciate - Sondrio 15:00

USD Casatese - Chievo 15:00

Varesina - Oltrepo 15:00

Villa Valle - Folgore Caratese 15:00

Vogherese - Breno 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Cjarlins Muzane - Calvi Noale 15:00

FC Obermais - Mestre 15:00

Legnago Salus - Adriese 15:00

San Luigi - Conegliano 15:00

Treviso - Vigasio 15:00

Union Clodiense - Bassano 15:00

Luparense - Portogruaro 17:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Piacenza 15:00

Crema - Tuttocuoio 15:00

Desenzano - Pro Palazzolo 15:00

Pro Sesto - Lentigione 15:00

Rovato Vertovese - Pistoiese 15:00

Trevigliese - SCD Progresso 15:00

Tropical Coriano - Correggese 15:00

Sasso Marconi - Sant'Angelo 16:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Camaiore - Prato 15:00

Cannara - Seravezza Pozzi 15:00

Grosseto - Foligno 15:00

Montevarchi - San Donato 15:00

Orvietana - Siena 15:00

Poggibonsi - Follonica Gavorrano 15:00

Scandicci - Terranuova Traiana 15:00

Tau - Vivi Altotevere 15:00

Trestina - Ghiviborgo 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Fossombrone - Unipomezia 15:00

L'Aquila - San Marino Calcio 15:00

Notaresco Calcio - Atletico Ascoli 15:00

Ostiamare - Maceratese 15:00

Sammaurese - Recanatese 15:00

Sora - Chieti 15:00

Teramo - Castelfidardo 15:00

Termoli - Ancona 15:00

Vigor Senigallia - Giulianova 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Ischia - Budoni 1-2 (*)

Atl. Lodigiani - Sarrabus Ogliastra 15:00

Flaminia - Cassino 15:00

Latte Dolce - Real Monterotondo 15:00

Monastir - Montespaccato 15:00

Olbia - Valmontone 15:00

Scafatese - Nocerina 15:00

Anzio Calcio 1924 - Albalonga 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Afragolese - Sarnese 15:00

Ferrandina - Acerrana 15:00

Pompei - Francavilla 15:00

Barletta - Fidelis Andria 16:00

Gravina - Citta di Fasano 16:00

Manfredonia - Virtus Francavilla 16:00

Paganese - Heraclea 16:00

Real Normanna - SS Nola 1925 16:00

Martina Calcio - A.C Nardò 18:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Savoia 15:00

Milazzo - Igea Virtus 15:00

Paternò - Gelbison 15:00

Reggina - Nissa 15:00

Sambiase - Castrumfavara 15:00

Gela - USD Ragusa 15:30

Athletic Palermo - Vigor Lamezia 16:00

Enna - Vibonese 16:00

Sancataldese - ACR Messina 16:00



MAROCCO: BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi - COD Meknes 19:00

Maghreb Fez - Renaissance Zemamra 21:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Alebrijes Oaxaca - Atlante 0-3 (Finale)

Atl. Morelia - Dorados 2-1 (Finale)

Cancun - Venados 1-0 (Finale)

Leones Negros - Atletico La Paz 20:00



MESSICO: LIGA MX - APERTURA

Pachuca2 - Cruz Azul 0-1 (Finale)

Atlas - Santos Laguna 2-2 (Finale)

Tigres - Leon 0-0 (Finale)

Toluca - Puebla 3-1 (Finale)

Club America - Guadalajara 1-2 (Finale)



MONDO: FIFA INTERCONTINENTAL CUP

Pyramids - Auckland City 20:00



NORVEGIA: ELITESERIEN

Bryne - Tromsø 14:30

HamKam - Strömsgodset 17:00

KFUM Oslo - Viking 17:00

Sarpsborg 08 - Sandefjord 17:00

Haugesund - Rosenborg 19:15



OLANDA: EREDIVISIE

Excelsior - Sparta Rotterdam 0-0 (*)

Heracles - Alkmaar 14:30

Utrecht - Groningen 14:30

Telstar - Sittard 16:45



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Sp. Luqueno - Libertad 1-4 (Finale)

Nacional Asuncion - Olimpia Asuncion 20:30



POLONIA: EKSTRAKLASA

Motor Lublin - Termalica B-B. 1-0 (*)

Legia - Radomiak Radom 14:45

Widzew Lodz - Arka 17:30



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estrela - Guimaraes 16:30

Arouca - Casa Pia 19:00

Braga - Gil Vicente 21:30



REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Jablonec - Pardubice 13:00

Bohemians - Slovacko 15:30

Hradec Kralove - Sparta Praga 18:00



SPAGNA: LALIGA

Celta Vigo - Girona 14:00

Levante - Betis 16:15

Osasuna - Vallecano 18:30

Barcellona - Valencia 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Andorra - Cordoba 14:00

Racing Santander - Cultural Leonesa 16:15

Castellon - Ceuta 18:30

Gijon - Burgos CF 18:30

Granada - Leganes 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Winterthur - Sion 14:00

Grasshoppers - Lausanne 16:30

Luzern - Young Boys 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Kayserispor - Goztepe 16:00

Fenerbahce - Trabzonspor 18:00

Gaziantep - Kocaelispor 18:00

