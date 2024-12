In Premier League derby di Manchester, in Serie A Roma a Como, il Milan ospita il Genoa. Successo del Racing Club in Argentina

Il programma di questa domenica 15 dicembre si è già aperto nella notte. Nel Torneo Betano in Argentina successo di misura del Racing Club sul River Plate per la 27esima giornata. Decisiva una rete di Salas dopo 35 minuti. In Bolivia troviamo il pareggio per 1-1 tra Blooming e Guabira mentre in Nicaragua da una parte il pari tra Esteli e Ferretti per 1-1 e dell’altra il successo ai rigori del Diriangen sul Managua.

Nella A-League pareggio a suon di gol tra Melbourne City e Auckland (1-1) per l’ottava giornata: dopo 18 minuti Memeti sblocca il risultato quindi nella ripresa primo pareggio di May all’ottavo, nuovo vantaggio della squadra di casa su autorete di Pijnaker al 34′ ma in pieno recupero nuovo pari con Moreno da parte degli ospiti. Si sono giocate due amichevoli tra nazionali. Nella prima pareggio per 1-1 tra Papua Nuova Guinea e Figi e nel seconda vittoria de Vanuatu per 3-1 sulla squadra Under 23 delle Isole Salomone.

In campo il campionato Primavera con Lazio-Bologna e Milan-Juventus, entrambe al via della ore 11 mentre nella Super Lig si sta giocando Hatayspor-Goztepe. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti da seguire. Partiamo dall’Italia dove in Serie A si gioca il lunch match Lecce-Monza alle 12:30 quindi alle 15 c’è sia Fiorentina-Bologna che Parma-Verona mentre alle ore 18 la Roma è in trasferta a Como e alle 20:45 spazio a Milan-Juventus. Si gioca anche in Serie B a partite della ore 15 e nelle serie minori. In Europa spicca alle ore 17:30 il derby di Manchester tra City e United mentre in Bundesliga troviamo alle 19:30 RB Lipsia-Francoforte. PSG-Lione in primo piano per la Ligue 1 alle 20:45 mentre nella Liga c’è Barcellona-Leganese alle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 DICEMBRE 2024

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Mamelodi (Rsa) - Raja Casablanca (Mar) 14:00

Djoliba (Mli) - Sagrada (Ang) 17:00



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Black Bulls (Moz) - Enyimba (Nga) 14:00

CD Lunda Sul (Ang) - Stellenbosch (Rsa) 14:00

Orapa United (Bot) - Jaraaf (Sen) 14:00

Simba (Tan) - CS Sfaxien (Tun) 14:00

Bravos do Maquis (Ang) - Constantine (Alg) 17:00

Zamalek (Egy) - Al Masry (Egy) 17:00

Berkane (Mar) - Stade Malien (Mli) 20:00

USM Alger (Alg) - ASEC Mimosas (Ivo) 20:00



ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Skenderbeu - Bylis 16:30

Teuta - Egnatia 16:30



ARGENTINA TORNEO BETANO

Racing Club - River Plate 1-0 (Finale)

Defensa y Justicia - Union Santa Fe 21:00

Platense - Gimnasia L.P. 21:00

Talleres Cordoba - Newells Old Boys 23:30

Velez Sarsfield - Huracan 23:30



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah - West Armenia 14:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City - Auckland FC 2-2 (Finale)



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Zira - Turan 13:00

Neftci Baku - Kapaz 15:30



BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge - Genk 13:30

Royale Union SG - Westerlo 16:00

St. Truiden - Anderlecht 18:30

Gent - Cercle Brugge 19:15



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Blooming - Guabira 1-1 (Finale)



COLOMBIA COPA COLOMBIA

America De Cali - Atl. Nacional 23:00



CROAZIA HNL

Varazdin - Osijek 15:00

Hajduk Split - Rijeka 17:45



DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

FC Copenhagen - Kolding 16:00

Brondby - Aarhus 19:00



FRANCIA LIGUE 1

Montpellier - Nizza 15:00

Brest - Nantes 17:00

Le Havre - Strasburgo 17:00

Rennes - Angers 17:00

PSG - Lione 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Elversberg 13:30

Colonia - Norimberga 13:30

Furth - Hannover 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Heidenheim - Stoccarda 15:30

Dortmund - Hoffenheim 17:30

RB Lipsia - Francoforte 19:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Bayern D - Potsdam D 14:00

Hoffenheim D - SGS Essen D 18:30



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Cavalier - Chapelton 22:00



GRECIA SUPER LEAGUE

Aris - Panserraikos 14:30

Levadiakos - Panathinaikos 17:00

Panetolikos - PAOK 18:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA - PLAY OFFS

OlimpiaQualificato - Olancho 3-0 (Finale)



INDIA I-LEAGUE

Namdhari - Real Kashmir 1-0 (Finale)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Watford - West Brom 15:00

Norwich - Burnley 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton - Crystal Palace 15:00

Manchester City - Manchester Utd 17:30

Chelsea - Brentford 20:00

Southampton - Tottenham 20:00



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. - Gol Gohar 15:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

Ironi Tiberias - M. Haifa 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U20 - Bologna U20 2-0 (Finale)

Milan U20 - Juventus U20 1-2 (Finale)

Sassuolo U20 - Fiorentina U20 13:00

Verona U20 - Cesena U20 15:00



ITALIA SERIE A

Lecce - Monza 1-0 (*)

Bologna - Fiorentina 15:00

Parma - Verona 15:00

Como - Roma 18:00

Milan - Genoa 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Inter D - Sassuolo D 0-0 (*)

Sampdoria D - Como D 0-1 (*)

Fiorentina D - Juventus D 15:30



ITALIA SERIE B

Brescia - Carrarese 15:00

Cittadella - Cremonese 15:00

Palermo - Catanzaro 15:00

Salernitana - Juve Stabia 17:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Pro Patria - Pergolettese 15:00

AlbinoLeffe - Virtus Verona 17:30

Caldiero Terme - Union Clodiense 17:30

FeralpiSalò - Arzignano 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Pontedera - Perugia 15:00

Ternana - Entella 15:00

Torres - Lucchese 15:00

Vis Pesaro - Milan U23 15:00

Arezzo - Pianese 17:30

Gubbio - Spal 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Monopoli - Taranto 15:00

Foggia - Picerno 19:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Albenga - Ligorna 14:30

Bra - Borgaro 14:30

Cairese - Citta di Varese 14:30

Chieri - Fossano 14:30

Chisola - Asti 14:30

Derthona FbC - Oltrepo 14:30

Gozzano - Sanremese 14:30

NovaRomentin - Saluzzo 14:30

Vogherese - Imperia 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Pro Palazzolo 14:30

Chievo - Arconatese 14:30

Club Milano - Crema 14:30

Desenzano - USD Casatese 14:30

Folgore Caratese - Castellanzese 14:30

Ospitaletto - Ciliverghe Mazzano 14:30

Pro Sesto - Vigasio 14:30

Sangiuliano City - Fanfulla 14:30

Sant'Angelo - Magenta 14:30

Varesina - Sondrio 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Campodarsego - Bassano 14:30

Caravaggio - Real Calepina 14:30

Chions - Brusaporto 14:30

Ciserano-Bergamo - Portogruaro 14:30

Cjarlins Muzane - Este 14:30

Dolomiti Bellunesi - Calvi Noale 14:30

Mestre - Lavis 14:30

Montecchio Maggiore - Luparense 14:30

Treviso - Brian Lignano 14:30

Villa Valle - Adriese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - Sasso Marconi 14:30

Corticella - Pistoiese 14:30

Fiorenzuola - Tuttocuoio 14:30

Forlì - San Marino Calcio 14:30

Lentigione - Ravenna 14:30

SCD Progresso - Prato 14:30

Tau - Piacenza 14:30

United Riccione - Sammaurese 14:30

Zenith Prato - Imolese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Fezzanese - Orvietana 14:30

Figline - Terranuova Traiana 14:30

Follonica Gavorrano - Poggibonsi 14:30

Fulgens Foligno - Livorno 14:30

Grosseto - Ghiviborgo 14:30

Ostia Mare - Siena 14:30

San Donato - Montevarchi 14:30

Sangiovannese - Flaminia 14:30

Trestina - Seravezza Pozzi 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Termoli 14:30

Avezzano - Isernia 14:30

Castelfidardo - Ancona 14:30

Fossombrone - Vigor Senigallia 14:30

L'Aquila - Sora 14:30

Recanatese - Civitanovese 14:30

Roma City - Chieti 14:30

S. N. Notaresco - Teramo 14:30

Sambenedettese - Fermana 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Paganese - Ilvamaddalena 14:00

Cassino - Puteolana 14:30

Olbia - Atletico Uri 14:30

Real Monterotondo - Guidonia 14:30

Sarrabus Ogliastra - Gelbison 14:30

Savoia - Sarnese 14:30

Terracina - Cynthialbalonga 14:30

Trastevere Calcio - Anzio Calcio 1924 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Angri - Nocerina 14:30

Matera - ASD Ugento 14:30

Palmese 1914 - Ischia 14:30

Virtus Francavilla - A.C Nardò 14:30

Casarano - Gravina 15:00

Citta di Fasano - Francavilla 15:00

Martina Calcio - Fidelis Andria 15:30

Acerrana - Costa D'Amalfi 16:00

Brindisi - Manfredonia 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Castrumfavara - Reggina Posticipata

Igea Virtus - USD Ragusa 14:30

Locri 1909 - Enna 14:30

Nissa - Akragas 14:30

Pompei - Licata 14:30

Sambiase - Paternò 14:30

Sancataldese - AS Acireale 14:30

Scafatese - S. Agata 14:30

Vibonese - Siracusa 14:30



MALTA PREMIER LEAGUE - FIRST STAGE - PLAY OUT

Marsaxlokk - Naxxar 13:30

Gzira - Balzan 16:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Maghreb Fez - Safi 16:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Papua Nuova Guinea - Figi 1-1 (Finale)

Kuwait - Libano 16:00

Costa d'Avorio - Guinea 18:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA - VINCITORI

EsteliQualificato - Ferretti 1-1 (Finale)

DiriangenQualificato - Managua FC 2-1 (Dopo Rigori)



OLANDA EREDIVISIE

Utrecht - G.A. Eagles 1-1 (*)

Nijmegen - Sparta Rotterdam 14:30

Twente - Groningen 14:30

Ajax - Almere City 16:45

Breda - Alkmaar 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca - Santa Clara 16:30

AVS - Benfica 19:00

Estoril - Casa Pia 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Sparta Praga - Jablonec 13:00

Mlada Boleslav - Sigma Olomouc 15:30

Teplice - Slavia Praga 15:30

Plzen - Ceske Budejovice 18:30



ROMANIA SUPERLIGA

Unirea Slobozia - CFR Cluj 15:00

Farul Constanta - FCSB 19:45



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Folgore - La Fiorita 15:00

Murata - Tre Penne 15:00

Tre Fiori - Cailungo 15:00

San Giovanni - Libertas 18:00

Juvenes/Dogana - Cosmos 18:30



SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock - Hearts 16:00



SERBIA SUPER LIGA

Napredak - Radnicki Nis 13:00

Cukaricki - OFK Belgrado 14:00

Novi Pazar - Stella Rossa 15:00

TSC - Vojvodina 16:30



SLOVACCHIA NIKE LIGA

Komarno - Banska Bystrica 15:30

Skalica - Zilina 15:30



SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid - Getafe 14:00

Alaves - Ath. Bilbao 16:15

Real Sociedad - Las Palmas 18:30

Villarreal - Betis 18:30

Barcellona - Leganes 21:00



SPAGNA LALIGA2

Gijon - Racing Club Ferrol 14:00

Burgos CF - Malaga 16:15

Racing Santander - Huesca 18:30

Tenerife - La Coruna 21:00



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Polokwane - Marumo Gallants 14:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys - Servette 14:15

Lugano - Lausanne 16:30

Zurigo - St. Gallen 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane - Etoile Sahel 14:00

Monastir - US Tataouine 14:00

Olympique Beja - Soliman 14:00

Club Africain - Metlaoui 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Hatayspor - Goztepe 1-1 (*)

Antalyaspor - Kayserispor 14:00

Fenerbahce - Basaksehir 17:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets - Kolos Kovalivka 0-1 (Intervallo)

Rukh Lviv - Obolon 14:30

Polissya Zhytomyr - Shakhtar 17:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Ujpest - Kecskemeti 13:00

Nyiregyhaza - Ferencvaros 15:30