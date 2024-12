Elenco delle partite previste per oggi, domenica 15 dicembre 2024: Bologna, Fiorentina, Roma e Milan protagoniste di giornata, spazio ad un big match di Premier, si decide la corsa al titolo in Argentina

Calcio italiano ed europeo ancora in forte evidenza quest’oggi domenica 15 dicembre. Sono tante le gare che vedranno come al solito protagoniste le squadre di club, soprattutto in massima serie italiana e inglese. Qui, in particolare, ci soffermeremo sul mai banale Derby di Manchester, tutto ciò senza tralasciare la Serie B, la Serie C, i tornei minori del nostro Paese e gli altri top campionati del Vecchio Continente.

Indice

Partiamo dunque per ordine di importanza dalla Serie A, dove, in attesa dell’ultimo posticipo di domani, saranno di scena altre cinque gare valide per il 16esimo turno.

Il Lecce per continuare a galleggiare sopra la zona rossa, gara da ultima spiaggia per Nesta e il Monza

Andando in ordine cronologico, c’è innanzitutto alle 12.30 il lunch match del Via del Mare tra Lecce e Monza. Uno scontro delicatissimo in ottica salvezza. Nonostante la sonora sconfitta incassata nell’ultimo turno a Roma, a star leggermente meglio sembrano proprio i salentini che, grazie ai quattro punti raccolti nelle prime due uscite della nuova gestione Giampaolo, sono riusciti a riprendersi da un periodo nero in termini di risultati e a rilanciarsi in classifica a +1 sulla terz’ultima piazza del Verona.

Gara da ultima spiaggia invece per il Monza e per il suo allenatore Nesta dopo la seconda sconfitta consecutiva di una settimana fa contro l’Udinese, costata la penultima posizione in graduatoria con tre punti da recuperare sui padroni di casa. Due i possibili scenari: aggancio in caso di vittoria o cambio di guida tecnica qualora arrivasse un’altra sconfitta. Tertium non datur.

Solito collaudato undici in campo dunque per Nesta, che dovrà fare ancora a meno di capitan Pessina in mezzo al campo. In mediana ok allora al tandem Bianco-Bondo. Unico dubbio sulla trequarti, dove Mota e Caprari (in vantaggio il primo) si contendono una maglia per affiancare Maldini e Djuric. Defezioni anche per mister Giampaolo Giampaolo, ancora senza gli infortunati Gaspar e Gallo. A centrocampo potrebbero esserci Coulibaly, Helgason e Rafia, mentre davanti sarà nuovamente Dorgu a supportare Krstovic assieme a uno tra Rebic e Pierotti.

Alle 15 sono invece in palinsesto due incontri: quello del Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina e quello del Tardini tra Parma ed Hellas Verona.

Derby dell’Appennino con vista sulla parte alta della classifica

Per quanto riguarda la prima gara, ribattezzata per ovvi motivi geografici anche Derby dell’Appennino, sarà la prima da ex contro il suo recente passato per l’allenatore dei felsinei Vincenzo Italiano. Messe alle spalle le fatiche di Champions col Benfica, la squadra rossoblù tornerà a concentrarsi sul campionato dove ha fin qui ottenuto lo stesso numero di punti dello scorso anno, 22, tenendo sempre conto della sfida contro il Milan da recuperare nel 2025. Un bottino sostanzioso che consente agli emiliani di guardare con fiducia ad un piazzamento utile per la qualificazione alle coppe europee.

La volontà è sicuramente quella di continuare a tenere il piede forte sull’acceleratore, ma di fronte ci sarà una squadra, la Fiorentina, tra le più in forma del campionato e sempre più su in classifica. Non era mai accaduto prima d’ora che la Viola vincesse otto partite consecutive nell’era dei tre punti a vittoria. Un percorso straordinario che ha l’ha condotta pian piano a scalare posizioni, fino ad arrivare a ridosso del vertice.

I toscani ora però non vogliono smettere di sognare e per questo motivo mister Palladino dovrebbe ancora una volta affidarsi ai suoi uomini migliori. Riecco dunque Kean dal 1’ in avanti, sostenuto alle spalle da Colpani, Beltran e Sottil. Solo panchina per Gudmundsson. Dall’altra parte pure Vincenzo Italiano punterà sui giocatori più in forma. Castro e Ndoye guideranno l’attacco insieme a Odgaard e Dominguez. Possibile riconferma per Pobega al fianco di Freuler al centro del campo.

Sfida salvezza tutta gialloblù al Tardini

Passando all’altra gara citata, ci saranno punti in palio vitali per le due formazioni gialloblù in un altro match che si annuncia decisivo in chiave salvezza. E’ proprio in questo tipo di gare che infatti si prova a tracciare quel percorso che si spera che a fine anno porti alla permanenza nella categoria ed entrambe le compagini, a tal riguardo, sembra non vogliano lasciare nulla al caso. I ‘Crociati’, dopo aver battuto la Lazio due settimane fa, avranno per la prima volta in stagione hanno la chance di ottenere due successi casalinghi consecutivi. Piccolo filotto che permetterebbe di vedere aumentato il gap di +3 sulla zona rossa e di vivere i prossimi match senza particolari patemi.

Momento terribile di forma e risultati invece per il il club scaligero che, nonostante i quattro k.o di fila e il crollo in classifica, ha deciso di confermare almeno per il momento il proprio tecnico Paolo Zanetti. Ora però non saranno più ammessi margini di errore: anche un pareggio potrebbe essere fatale per l’ex Empoli. Tutto porta a pensare pertanto che l’allenatore dei veneti si giocherà le residue possibilità di restare in panchina, schierando la miglior formazione possibile. Sponda emiliana, mister Pecchia dovrà dalla sua rinunciare all’infortunato Balogh: al suo posto Leoni nel ruolo di centrale al fianco di Delprato. A destra potrebbe tornare Coulibaly, mentre in zona trequarti solo conferme per Man, Cancellieri e Mihaila a supporto di Bonny.

I giallorossi per rilanciarsi in classifica, obiettivo ritorno al successo per il Como

Alle 18 è quindi in programma al Sinigaglia Como-Roma. Ritrovata la fiducia grazie alle due nette affermazioni di fila in campionato con il Lecce e in Europa League con il Braga, i giallorossi vanno a caccia di ulteriori tre punti per distanziarsi ancora di più dalla zona pericolante della classifica. La cura Ranieri sembra finalmente portare i propri effetti, ma adesso è già tempo di fare lo step successivo. L’imperativo sarà infatti quello di infrangere il tabù trasferte, un dato molto preoccupante visto che finora in stagione i capitolini non hanno praticamente ottenuto nemmeno un successo lontano dall’Olimpico.

L’occasione sarà tuttavia di quelle assai favorevoli. Di fronte ci sarà infatti una squadra in crisi e sempre più invischiata nei bassifondi, il Como, che addirittura non vince da fine settembre. Statistiche arricchite in negativo da una delle difese tra le più battute della Serie A, con ben 28 reti al passivo. L’allenatore dei lariani Cesc Fàbregas potrebbe pertanto rivedere qualcosa nel suo abituale undici. Ballottaggi aperti in difesa e in mediana, con Strefezza, Nico Paz e Fadera unici sicuri del posto sulla trequarti alle spalle dell’ex Belotti. 3-4-2-1, dall’altro lato, per mister Ranieri. Dybala potrebbe riposare e concedere spazio a Pellegrini dal primo minuto, mentre El Shaarawy si contenderà una maglia con Celik nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Confermato Saelemaekers a sostegno di Dovbyk, dopo il gol al Lecce.

Il Milan per ricucire lo strappo dalle posizioni di vertice, il Genoa per estendere la striscia di imbattibilità

Il denso programma di giornata verrà infine chiuso alle 20.45 dalla sfida di San Siro tra Milan e Genoa. Operazione riscatto per il ‘Diavolo’ dopo la brutta sconfitta per 1-2 dello scorso turno per mano dell’Atalanta, che pare aver momentaneamente chiuso le porte per la corsa Scudetto. Se infatti le cose in Champions stanno andando piuttosto bene con l’affermazione sullo Stella Rossa che ha avvicinato gli ottavi di finale, diametralmente opposto è il discorso da fare per il campionato. Sono troppe infatti le lunghezze di distacco dalla vetta, 12 per la precisione in attesa del recupero col Bologna. Un gap che costringe ora a fare i conti con la realtà. Da ora in poi sarà di fatto vietato sbagliare specialmente contro le piccole: quelle davanti corrono forte ed è per questo che pure il quarto e il quinto posto non paiono ad oggi del tutto scontati.

Attenzione però perché la gara di stasera potrebbe nascondere più di un’insidia. Il Genoa, da quando Vieira è subentrato a Gilardino sulla panchina rossoblù, è ancora imbattuto con 5 punti ottenuti nelle ultime tre gare giocate. Numeri dunque che i meneghini non dovranno prendere assolutamente sottogamba per evitare di ricevere brutte sorprese. Mister Fonseca dovrà tuttavia fare i conti con diverse assenze. Morata e Loftus-Cheek si sono fatti male in Champions League, raggiungendo in infermeria il già acciaccato Pulisic. Scelte, allora, quasi obbligate in avanti: Musah sarà adattato da esterno offensivo assieme a Chukwueze e Leao dietro Abraham. Solita formazione invece per l’allenatore dei liguri Vieira, con un unico ballottaggio in piedi tra Zanoli e Vitinha.

In Serie B la Cremonese vola a Cittadella per confermare le proprie ambizioni play off, derby campano infuocato tra Salernitana e Juve Stabia

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. 17esima giornata di Serie B in chiusura. Quattro le sfide in palinsesto, tre in contemporanea alle ore 15 ed una alle 17.15. La Cremonese sarà chiamata a confermare le proprie ambizioni play off in casa del Cittadella, compagine in crisi nera e sempre più avviata alla retrocessione diretta dopo quasi dieci anni consecutivi trascorsi in cadetteria. Occhio poi anche al rovente derby campano dell’Arechi tra Salernitana e Juve Stabia, match sempre vista l’accesa rivalità tra le due tifoserie, con Palermo-Catanzaro e Brescia-Carrarese, infine, a chiudere il tutto.

L’agenda di Serie C e dei tornei minori italiani

Focus ora sulla Serie C. Anche qui ci sono in agenda diverse gare valevoli per la 19esima giornata, con fischio d’inizio fissato tra le 12.30 e le 19.30. Nel Gruppo A spazio a Pro Patria-Pergolettese, Albinoleffe-Virtus Verona, Caldiero Terme-Union Clodiense e a FeralpiSalò-Arzignano. Passiamo poi al Girone B dove si giocheranno la bellezza di sei incontri: Pontedera-Perugia, Ternana-Virtus Entella, Torres-Lucchese, Vis Pesaro-Milan Futuro e Gubbio-Spal. Appena due invece le sfide del Girone C: Monopoli-Taranto e Foggia-AZ Picerno.

Facciamo presente inoltre che scenderà in campo Serie D, la Serie A Femminile e diverse squadre del Campionato Primavera 1, queste ultime con fischio d’inizio tra le 11 e le 15

City-United in evidenza in Premier League e il programma dei restanti top campionati europei

Concentriamoci a questo punto sui principali campionati europei. Cominciamo anche questa domenica dalla Premier League e dai quattro incontri volti a completare tra le 15 e le 17.30 il 16esimo turno del massimo campionato inglese. Oltre a Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Brentford e a Southampton-Tottenham, non c’è alcun dubbio che sarà il Derby di Manchester dell’Etihad Stadium tra City e United a catturare completamente le attenzioni nel pomeriggio. La prima stracittadina da quando Ruben Amorim è alla guida dei Red Devils, metterà di fronte due compagini in grossa difficoltà e alla disperata ricerca di un successo che possa infondere un minimo di fiducia per raddrizzare una stagione da incubo sia sul piano dei risultati, che della classifica.

Spostiamoci in Germania e Bundesliga. Tre in tal caso le partite conclusive del turno numero 14 di prima divisione tedesca. Una è Heidenheim-Stoccarda delle 15.30, l’altre due sono Borussia Dortmund-Hoffenheim e RB Lipsia-Eintracht Francoforte, il cui fischio d’inizio è fissato poco dopo, alle 17.30 e alle 19.30

Sguardo ora alla Liga, dove il 17esimo turno del massimo campionato spagnolo proseguirà senza interruzioni con cinque match in palinsesto dalle 14 alle 21: in successione troviamo Atletico Madrid-Getafe, Alavés-Athletic Bilbao, Real Sociedad-Las Palmas e Barcellona-Leganés.

Salto ora in Francia e in Ligue 1. Cinque anche qui le gare volte a chiudere dalle 15 alle 20.45 il 15esimo turno della nuova annata: Montpellier-Nizza, Brest-Nantes, Le Havre-Starsburgo, Rennes-Angers e St.Etienne-Olympique Marsiglia.

Panoramica finale sul calcio europeo e sull’Eredivisie. In questo caso si esaurisce la giornata numero 16 nove del massimo campionato olandese con quattro incontri in agenda tra le 12.15 e le 16.45: Groningen-Zwolle, Az Alkmaar-Ajax, Willem II-Heerenveen e Almere City-Utrecht.

In Primera Divisiòn argentina scontro a distanza per il titolo tra Vélez Sarsfield e Talleres Cordoba

Giù il sipario sulla nostra rassegna e consueta mini disamina rivolta alle partite per squadre di club sudamericane. Nella notte e in tarda serata, oltre che in diversi campionati panamericani, si giocherà in Messico, in Colombia, in Brasile, ma soprattutto in Argentina, dove la giornata numero 27, l’ultima di questa annata di Primera Divisiòn, volgerà al termine tra le 01.15 e le 23.30 italiane.

E saranno Talleres Cordoba e Vélez Sarsfield, quest’ultimo reduce dalla sconfitta in settimana in finale di Copa Argentina, a contendersi il titolo a distanza. Le due squadre sono attualmente appaiate a quota 48 in testa alla classifica e affronteranno a domicilio rispettivamente Newell’s Old Boys e Huracàn. Racing Club-River Plate, Defensa y Justicia-Uniòn Santa Fe e Platense-Gimnasia La Plata le altre partite in agenda.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

Lecce-Monza

15:00

Bologna-Fiorentina

Parma-Verona

18:00

Como-Roma

20:45

Milan-Genoa

PREMIER LEAGUE

17:30

Manchester City-Manchester United

BUNDESLIGA

19:30

RB Lipsia-Francoforte

LIGA

21:00

Barcellona-Leganes

SERIE B

15:00

Brescia-Carrarese

Cittadella-Cremonese

Palermo-Catanzaro

17:15

Salernitana-Juve Stabia

LEGA PRO

15:00

Monopoli-Taranto

Pro Patria-Pergolettese

Pontedera-Perugia

Ternana-Entella

Torres-Lucchese

Vis Pesaro-Milan Futuro

17:30

AlbinoLeffe-Virtus Verona

Arezzo-Pianese

Caldiero Terme-Union Clodiense

FeralpiSalò-Arzignano

Gubbio-SPAL

19:30

Foggia-Picerno

SERIE D

14:30

15:00

Casarano-Gravina

15:30

Martina-Fidelis Andria

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 15 dicembre 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Mamelodi (Rsa) – Raja Casablanca (Mar) 14:00

Djoliba (Mli) – Sagrada (Ang) 17:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Black Bulls (Moz) – Enyimba (Nga) 14:00

CD Lunda Sul (Ang) – Stellenbosch (Rsa) 14:00

Orapa United (Bot) – Jaraaf (Sen) 14:00

Simba (Tan) – CS Sfaxien (Tun) 14:00

Bravos do Maquis (Ang) – Constantine (Alg) 17:00

Berkane (Mar) – Stade Malien (Mli) 20:00

USM Alger (Alg) – ASEC Mimosas (Ivo) 20:00

Zamalek (Egy) – Al Masry (Egy) 20:00

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Skenderbeu – Bylis 16:30

Teuta – Egnatia 16:30

ARGENTINA TORNEO BETANO

Racing Club – River Plate 01:15

Defensa y Justicia – Union Santa Fe 21:00

Platense – Gimnasia L.P. 21:00

Talleres Cordoba – Newells Old Boys 23:30

Velez Sarsfield – Huracan 23:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – West Armenia 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Auckland FC 07:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Zira – Turan 13:00

Neftci Baku – Kapaz 15:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Genk 13:30

Royale Union SG – Westerlo 16:00

St. Truiden – Anderlecht 18:30

Gent – Cercle Brugge 19:15

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Blooming – Guabira 01:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

America De Cali – Atl. Nacional 23:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Osijek 15:00

Hajduk Split – Rijeka 17:45

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

FC Copenhagen – Kolding 16:00

Brondby – Aarhus 19:00

FRANCIA LIGUE 1

Montpellier – Nizza 15:00

Brest – Nantes 17:00

Le Havre – Strasburgo 17:00

Rennes – Angers 17:00

PSG – Lione 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Elversberg 13:30

Colonia – Norimberga 13:30

Furth – Hannover 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Heidenheim – Stoccarda 15:30

Dortmund – Hoffenheim 17:30

RB Lipsia – Francoforte 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Bayern D – Potsdam D 14:00

Hoffenheim D – SGS Essen D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Cavalier – Chapelton 22:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Aris – Panserraikos 14:30

Levadiakos – Panathinaikos 17:00

Panetolikos – PAOK 18:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Olimpia – Olancho 02:30

INDIA I-LEAGUE

Namdhari – Real Kashmir 09:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Watford – West Brom 15:00

Norwich – Burnley 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Crystal Palace 15:00

Manchester City – Manchester Utd 17:30

Chelsea – Brentford 20:00

Southampton – Tottenham 20:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Gol Gohar 15:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Ironi Tiberias – M. Haifa 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U20 – Bologna U20 11:00

Milan U20 – Juventus U20 11:00

Sassuolo U20 – Fiorentina U20 13:00

Verona U20 – Cesena U20 15:00

ITALIA SERIE A

Lecce – Monza 12:30

Bologna – Fiorentina 15:00

Parma – Verona 15:00

Como – Roma 18:00

Milan – Genoa 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Inter D – Sassuolo D 12:30

Sampdoria D – Como D 12:30

Fiorentina D – Juventus D 15:30

ITALIA SERIE B

Brescia – Carrarese 15:00

Cittadella – Cremonese 15:00

Palermo – Catanzaro 15:00

Salernitana – Juve Stabia 17:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pro Patria – Pergolettese 15:00

AlbinoLeffe – Virtus Verona 17:30

Caldiero Terme – Union Clodiense 17:30

FeralpiSalò – Arzignano 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Pontedera – Perugia 15:00

Ternana – Entella 15:00

Torres – Lucchese 15:00

Vis Pesaro – Milan U23 15:00

Arezzo – Pianese 17:30

Gubbio – Spal 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Monopoli – Taranto 15:00

Foggia – Picerno 19:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Albenga – Ligorna 14:30

Bra – Borgaro 14:30

Cairese – Citta di Varese 14:30

Chieri – Fossano 14:30

Chisola – Asti 14:30

Derthona FbC – Oltrepo 14:30

Gozzano – Sanremese 14:30

NovaRomentin – Saluzzo 14:30

Vogherese – Imperia 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Breno – Pro Palazzolo 14:30

Chievo – Arconatese 14:30

Club Milano – Crema 14:30

Desenzano – USD Casatese 14:30

Folgore Caratese – Castellanzese 14:30

Ospitaletto – Ciliverghe Mazzano 14:30

Pro Sesto – Vigasio 14:30

Sangiuliano City – Fanfulla 14:30

Sant’Angelo – Magenta 14:30

Varesina – Sondrio 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Campodarsego – Bassano 14:30

Caravaggio – Real Calepina 14:30

Chions – Brusaporto 14:30

Ciserano-Bergamo – Portogruaro 14:30

Cjarlins Muzane – Este 14:30

Dolomiti Bellunesi – Calvi Noale 14:30

Mestre – Lavis 14:30

Montecchio Maggiore – Luparense 14:30

Treviso – Brian Lignano 14:30

Villa Valle – Adriese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Sasso Marconi 14:30

Corticella – Pistoiese 14:30

Fiorenzuola – Tuttocuoio 14:30

Forlì – San Marino Calcio 14:30

Lentigione – Ravenna 14:30

SCD Progresso – Prato 14:30

Tau – Piacenza 14:30

United Riccione – Sammaurese 14:30

Zenith Prato – Imolese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Fezzanese – Orvietana 14:30

Figline – Terranuova Traiana 14:30

Follonica Gavorrano – Poggibonsi 14:30

Fulgens Foligno – Livorno 14:30

Grosseto – Ghiviborgo 14:30

Ostia Mare – Siena 14:30

San Donato – Montevarchi 14:30

Sangiovannese – Flaminia 14:30

Trestina – Seravezza Pozzi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Termoli 14:30

Avezzano – Isernia 14:30

Castelfidardo – Ancona 14:30

Fossombrone – Vigor Senigallia 14:30

L’Aquila – Sora 14:30

Recanatese – Civitanovese 14:30

Roma City – Chieti 14:30

S. N. Notaresco – Teramo 14:30

Sambenedettese – Fermana 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Paganese – Ilvamaddalena 14:00

Cassino – Puteolana 14:30

Olbia – Atletico Uri 14:30

Real Monterotondo – Guidonia 14:30

Sarrabus Ogliastra – Gelbison 14:30

Savoia – Sarnese 14:30

Terracina – Cynthialbalonga 14:30

Trastevere Calcio – Anzio Calcio 1924 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Angri – Nocerina 14:30

Matera – ASD Ugento 14:30

Palmese 1914 – Ischia 14:30

Virtus Francavilla – A.C Nardò 14:30

Casarano – Gravina 15:00

Citta di Fasano – Francavilla 15:00

Martina Calcio – Fidelis Andria 15:30

Acerrana – Costa D’Amalfi 16:00

Brindisi – Manfredonia 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Reggina 14:30

Igea Virtus – USD Ragusa 14:30

Locri 1909 – Enna 14:30

Nissa – Akragas 14:30

Pompei – Licata 14:30

Sambiase – Paternò 14:30

Sancataldese – AS Acireale 14:30

Scafatese – S. Agata 14:30

Vibonese – Siracusa 14:30

MALTA PREMIER LEAGUE – FIRST STAGE – PLAY OUT

Marsaxlokk – Naxxar 13:30

Gzira – Balzan 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Maghreb Fez – Safi 16:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Papua Nuova Guinea – Figi 06:00

Kuwait – Libano 16:00

Costa d’Avorio – Guinea 18:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Esteli – Ferretti 01:00

Diriangen – Managua FC 03:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – G.A. Eagles 12:15

Nijmegen – Sparta Rotterdam 14:30

Twente – Groningen 14:30

Ajax – Almere City 16:45

Breda – Alkmaar 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Santa Clara 16:30

AVS – Benfica 19:00

Estoril – Casa Pia 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Sparta Praga – Jablonec 13:00

Mlada Boleslav – Sigma Olomouc 15:30

Teplice – Slavia Praga 15:30

Plzen – Ceske Budejovice 18:30

ROMANIA SUPERLIGA

Unirea Slobozia – CFR Cluj 15:00

Farul Constanta – FCSB 19:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Folgore – La Fiorita 15:00

Murata – Tre Penne 15:00

Tre Fiori – Cailungo 15:00

San Giovanni – Libertas 18:00

Juvenes/Dogana – Cosmos 18:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock – Hearts 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Radnicki Nis 13:00

Cukaricki – OFK Belgrado 14:00

Novi Pazar – Stella Rossa 15:00

TSC – Vojvodina 16:30

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Komarno – Banska Bystrica 15:30

Skalica – Zilina 15:30

SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid – Getafe 14:00

Alaves – Ath. Bilbao 16:15

Real Sociedad – Las Palmas 18:30

Villarreal – Betis 18:30

Barcellona – Leganes 21:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Racing Club Ferrol 14:00

Burgos CF – Malaga 16:15

Racing Santander – Huesca 18:30

Tenerife – La Coruna 21:00

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Polokwane – Marumo Gallants 14:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Servette 14:15

Lugano – Lausanne 16:30

Zurigo – St. Gallen 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Ben Guerdane – Etoile Sahel 14:00

Monastir – US Tataouine 14:00

Olympique Beja – Soliman 14:00

Club Africain – Metlaoui 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Hatayspor – Goztepe 11:30

Antalyaspor – Kayserispor 14:00

Fenerbahce – Basaksehir 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets – Kolos Kovalivka 12:00

Rukh Lviv – Obolon 14:30

Polissya Zhytomyr – Shakhtar 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Ujpest – Kecskemeti 13:00

Nyiregyhaza – Ferencvaros 15:30