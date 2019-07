Successo esterno per l’Atletico-MG nella Serie A brasiliana; in Colombia bene Envigado, America De Cali e Ind. Medellin

Si apre la settimana con il calcio sud americano. Pariamo dalla Serie A brasiliana con il successo esterno per 2-1 dell’Atletico-MG sulla Chapecoense-SC mentre in Bolivia 1-0 del Blooming su The Strongest. In Colombia tre incontri per la Liga Aguila: vince fuoricasa 2-1 l’Envigado sul Millonarios. Stesso punteggio per l’America De Cali sul Petrolera mentre l’Ind. Medellin batte 3-0 Patriotas. Nella Copa Mexico poker casalingo del Cruz Azul su Tigres mentre in USA per la MLS 2-1 del New York Red Bulls sul New York City. Sono invece in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 15 luglio due incontri validi per gli Europei Under 19. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

