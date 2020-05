Gare ufficiali solo in Bielorussia con due campionati. Completano il quadro del 15 maggio alcune amichevoli per squadre di club

Venerdì 15 maggio in attesa della ripresa della Bundesliga attesa per domani pomeriggio, spazio al campionato Bielorusso che oggi vede in campo le squadre della Vysshaya Liga e della Reserve. Nel primo è stata posticipata la sfida tra FC Minsk e Neman mentre alle 17 prenderà inizio Zhodino – Gorodeja. Nella Reserve si sono già concluse tutte e tre le sfide con i successi tutti casalinghi per il Bate2 sullo Slutsk2 per 3-0, dell’Energetik-BGU2 sul Brest2 per 2-1 e del Soligorsk2 sullo Slavia Mozyr per 4-1. Ricordiamo che alla luce delle 9 giornate disputate guida la classifica Din Minsk2 con 22 punti seguito da Neman2 e Minsk2 a 19. Hanno completato il quadro odierno alcune amichevoli di squadre per club vietnamiti, cecoslovacche ma anche di Ungheria, Israele e Serbia. Spicca il 3-0 dell’Haifa sull’Hapoel Hadera.

