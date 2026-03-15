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Nel pomeriggio Como-Roma, in serata Lazio-Milan, si gioca anche Verona-Genoa, Pisa-Cagliari e il derby Sassuolo-Bologna. Successo del Rosario in Argentina

Calcio sudamericano in apertura del programma di questa domenica 15 marzo. Partiamo dalla Liga Profesional argentina con la vittoria del Rosario per 2-1 sul Banfield: vantaggio ospite con Mendez dopo 35 minuti ma nella ripresa prima l’autorete di Lopez al 19′ quindi la rete di Campaz al 37′ ribaltano l’esito della sfida. Nella Serie A Betano tris esterno del Flamengo sul Botafogo RJ con reti di Samule Lino e Leo Pereira al 13′ e 47′ di gioco quindi il rosso a Barboza prima dell’intervallo e l’ultimo punto di Pedro al 4′ della ripresa.

In Cile 2-2 tra U. Catolica ed Everton e in Colombia 2-1 del Chico sul Millonarios e 1-1 tra Santa Fe e Alianza. In Costa Rica di misura lo Sporting piega San Carlos 1-0 e il Liberia passa 2-1 in casa dell’Herediano. In Paraguay 2-1 interno del Cerro Porteno sullo Sportivo Trinidense e in Perù 1-1 tra Deportivo Garcilaso e A. Lima, 2-0 dell’U. de Deportes sul Cajamarca. In Uruguay il Penarol passa 1-0 in casa dell’Albion e in Venezuela stesso punteggio tra Monagas e Anzoategui.

Spostiamoci in Messico dove nella Liga MX vittoria a domicilio del Guadalajara 3-0 al Santo Laguna, il Tijuana passa 3-0 in casa del Leon e tre pareggi ovvero quelli per 1-1 tra Atletico San Luis e Pachuca e tra Toluca e Atlas e quello per 2-2 tra U.N.A.M. e Cruz Azul. Nella Liga de Expansion MX due pareggi pre 1-1 tra Cacun e Atletico La Paz e tra Dorados e Leones Negros mentre l’Atletico Morelia supera 3-2 Tepatitlan de Morelos. Nella MLS in USA vittorie in trasferta per DC United e Sporting Kansas City. In A-League poker interno del Melbourne City sul Macarthur e nel Campionato Primavera 1 pareggio per 1-1 tra Genoa e Cremonese con reti di Gibertini al 38′ del primo tempo e Marino nel recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In corso di svolgimento il lunch match di Serie A tra Verona e Genoa mentre alle ore 15 troviamo il derby Sassuolo-Bologna e Pisa-Cagliari quindi due big match, alle 18 Como-Roma e alle 20:45 Lazio-Milan. Due posticipi in Serie B, si gioca anche in Lega Pro e Serie D mentre in Europa troviamo Stoccarda-RB Lipsia alle 19:30 in Bundelsliga e Liverpool-Tottenham alle 17:30 in Premier League. Nella Liga c’è Barcellona-Siviglia alle 16:15.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 MARZO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Esperance Tunis - Al Ahly 22:00



AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Maniema - USM Alger 2-1 (*)

Safi - Wydad AC 23:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Vora - Partizani 2-1 (*)

Din. Tirana - Teuta 18:00



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Rosario - Banfield 2-1 (Finale)

Gimnasia L.P. - Ind. Rivadavia 19:15

Belgrano - Talleres Cordoba 21:30

River Plate - Sarmiento Junin 23:45



AUSTRALIA: A-LEAGUE

Melbourne Victory - Macarthur FC 4-1 (Finale)



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Genk - St. Truiden 1-0 (Finale)

Anversa - St. Liege 16:00

KV Mechelen - Anderlecht 18:30

Cercle Brugge - RAAL La Louviere 19:15



BRASILE: SERIE A BETANO

Botafogo RJ - Flamengo 0-3 (Finale)

Fluminense - Athletico-PR 20:00

Internacional - Bahia 20:00

Santos - Corinthians 20:00

Coritiba - Remo 22:30

Palmeiras - Mirassol 22:30



FRANCIA: LIGUE 1

Strasburgo - Paris FC 0-0 (Intervallo)

PSG - Nantes Posticipata

Le Havre - Lione 17:15

Metz - Tolosa 17:15

Rennes - Lilla 20:45



GERMANIA: BUNDESLIGA

Brema - Magonza 0-1 (*)

Friburgo - Union Berlino 17:30

Stoccarda - RB Lipsia 19:30



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Crystal Palace - Leeds 0-0 (Intervallo)

Manchester Utd - Aston Villa 0-0 (Intervallo)

Nottingham - Fulham 0-0 (Intervallo)

Liverpool - Tottenham 17:30



ITALIA: PRIMAVERA 1

Genoa U20 - Cremonese U20 1-1 (Finale)

Milan U20 - Bologna U20 1-1 (Finale)



ITALIA: SERIE A

Verona - Genoa 0-2 (Finale)

Pisa - Cagliari 1-0 (Intervallo)

Sassuolo - Bologna 0-1 (Intervallo)

Como - Roma 18:00

Lazio - Milan 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Como D - Ternana D 0-0 (Finale)

Juventus D - Milan D 0-1 (*)

Roma D - Fiorentina D 18:00



ITALIA: SERIE B

Entella - Avellino 0-2 (Intervallo)

Südtirol - Pescara 17:15



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Triestina - Pro Vercelli 1-2 (*)

Cittadella - Dolomiti Bellunesi 17:30

Lumezzane - Pro Patria 17:30

Virtus Verona - Renate 17:30

Lecco - Novara 20:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Forlì - Juventus U23 2-2 (Finale)

Arezzo - Perugia 1-1 (*)

Gubbio - Ascoli 0-3 (*)



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Crotone - Salernitana 0-1 (Finale)

Altamura - Catania 0-1 (*)

Benevento - Foggia 1-0 (*)

Picerno - Trapani 1-1 (*)

Audace Cerignola - Sorrento 17:30

Casertana - Monopoli 17:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Asti - Varese FC 0-1 (*)

Cairese - Derthona FbC 0-0 (*)

Chisola - Saluzzo 0-1 (*)

Gozzano - Club Milano 1-0 (Aggiornamentoin corso)

NovaRomentin - Sanremese 1-2 (*)

Vado - Ligorna 0-0 (*)

Lavagnese - Imperia 2-0 (Intervallo)

Valenzana - Sestri Levante 0-0 (*)

AS Biellese - Celle Varazze 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Caldiero Terme 1-1 (*)

Brusaporto - Leon 0-0 (*)

Folgore Caratese - Ciserano-Bergamo 1-1 (*)

Oltrepo - Milan U23 0-0 (*)

Real Calepina - Chievo 0-0 (Intervallo)

Sondrio - USD Casatese 1-1 (*)

Villa Valle - Pavia 0-0 (*)

Vogherese - Scanzorosciate 1-5 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Adriese - Portogruaro 2-0 (*)

Bassano - Vigasio 1-0 (Aggiornamentoin corso)

Brian Lignano - Conegliano 0-1 (*)

Calvi Noale - Mestre 1-0 (Aggiornamentoin corso)

Cjarlins Muzane - Treviso 1-0 (*)

Luparense - Altavilla 0-0 (*)

Union Clodiense - San Luigi 1-0 (*)

Campodarsego - Este 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Piacenza 1-3 (*)

Crema - Cittadella Vis Modena 0-0 (*)

Pro Sesto - Desenzano 1-1 (*)

Sant'Angelo - Imolese 2-0 (*)

SCD Progresso - Sangiuliano City 0-1 (*)

Trevigliese - Rovato Vertovese 1-1 (*)

Tropical Coriano - Sasso Marconi 1-0 (*)

Tuttocuoio - Pro Palazzolo 0-4 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Camaiore - Cannara 1-0 (Aggiornamentoin corso)

Foligno - Follonica Gavorrano 0-0 (*)

Grosseto - Scandicci 1-0 (*)

Montevarchi - Tau 0-0 (*)

Prato - Siena 2-2 (*)

San Donato - Terranuova Traiana 0-1 (*)

Seravezza Pozzi - Poggibonsi 2-1 (*)

Trestina - Orvietana 0-1 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Castelfidardo - Recanatese 2-1 (*)

Chieti - San Marino Calcio 1-1 (*)

Fossombrone - Sammaurese 1-0 (*)

Giulianova - Ancona 1-0 (*)

Sora - Notaresco Calcio 0-2 (*)

Teramo - Ostiamare 0-1 (Intervallo)

Maceratese - Termoli 0-0 (Intervallo)

Unipomezia - Atletico Ascoli 1-0 (*)

Vigor Senigallia - L'Aquila 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Ischia - Olbia 1-3 (Finale)

Atl. Lodigiani - Trastevere Calcio 1-2 (*)

Budoni - Montespaccato 0-1 (*)

Cassino - Nocerina 0-1 (*)

Flaminia - Monastir 0-0 (*)

Latte Dolce - Scafatese 0-0 (*)

Real Monterotondo - Palmese 1914 0-4 (*)

Sarrabus Ogliastra - Albalonga 1-0 (Aggiornamentoin corso)

Valmontone - Anzio Calcio 1924 0-0 (*)



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Francavilla - Citta di Fasano 0-1 (*)

Pompei - Real Normanna 0-1 (*)

Acerrana - A.C Nardò 0-0 (Intervallo)

Ferrandina - Afragolese 0-2 (*)

Virtus Francavilla - SS Nola 1925 0-0 (Intervallo)

Fidelis Andria - Heraclea 0-0 (*)

Manfredonia - Paganese 0-0 (*)

Sarnese - Gravina 1-0 (*)

Barletta - Martina Calcio 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Enna Posticipata

Igea Virtus - Reggina Posticipata

Vigor Lamezia - Castrumfavara 1-2 (*)

ACR Messina - Nissa 0-1 (Intervallo)

Athletic Palermo - Paternò 0-1 (Intervallo)

Sancataldese - Sambiase 0-0 (*)

USD Ragusa - Vibonese 0-0 (*)

Savoia - Gelbison 0-0 (*)

Gela - Milazzo 16:00



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Bolivia - Trinidad e Tobago 21:00



OLANDA: EREDIVISIE

Twente - Utrecht 0-2 (Finale)

Alkmaar - Heracles 2-0 (*)

Feyenoord - Excelsior 2-1 (*)

G.A. Eagles - Breda 16:45



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

AFS - Santa Clara 16:30

Nacional - Estoril 16:30

Sporting - Tondela Posticipata

Rio Ave - Estrela 19:00

FC Porto - Moreirense 21:30



SPAGNA: LALIGA

Maiorca - Espanyol 2-1 (*)

Barcellona - Siviglia 16:15

Betis - Celta Vigo 18:30

Real Sociedad - Osasuna 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Cordoba - Real Sociedad B 0-2 (*)

Granada - Andorra 16:15

Eibar - Burgos CF 18:30

Malaga - Huesca 18:30

Gijon - Castellon 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Lausanne - Young Boys 0-2 (Finale)

Basilea - Servette 16:30

Luzern - Winterthur 16:30

