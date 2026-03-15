Nel pomeriggio Como-Roma, in serata Lazio-Milan, si gioca anche Verona-Genoa, Pisa-Cagliari e il derby Sassuolo-Bologna. Successo del Rosario in Argentina
Calcio sudamericano in apertura del programma di questa domenica 15 marzo. Partiamo dalla Liga Profesional argentina con la vittoria del Rosario per 2-1 sul Banfield: vantaggio ospite con Mendez dopo 35 minuti ma nella ripresa prima l’autorete di Lopez al 19′ quindi la rete di Campaz al 37′ ribaltano l’esito della sfida. Nella Serie A Betano tris esterno del Flamengo sul Botafogo RJ con reti di Samule Lino e Leo Pereira al 13′ e 47′ di gioco quindi il rosso a Barboza prima dell’intervallo e l’ultimo punto di Pedro al 4′ della ripresa.
In Cile 2-2 tra U. Catolica ed Everton e in Colombia 2-1 del Chico sul Millonarios e 1-1 tra Santa Fe e Alianza. In Costa Rica di misura lo Sporting piega San Carlos 1-0 e il Liberia passa 2-1 in casa dell’Herediano. In Paraguay 2-1 interno del Cerro Porteno sullo Sportivo Trinidense e in Perù 1-1 tra Deportivo Garcilaso e A. Lima, 2-0 dell’U. de Deportes sul Cajamarca. In Uruguay il Penarol passa 1-0 in casa dell’Albion e in Venezuela stesso punteggio tra Monagas e Anzoategui.
Spostiamoci in Messico dove nella Liga MX vittoria a domicilio del Guadalajara 3-0 al Santo Laguna, il Tijuana passa 3-0 in casa del Leon e tre pareggi ovvero quelli per 1-1 tra Atletico San Luis e Pachuca e tra Toluca e Atlas e quello per 2-2 tra U.N.A.M. e Cruz Azul. Nella Liga de Expansion MX due pareggi pre 1-1 tra Cacun e Atletico La Paz e tra Dorados e Leones Negros mentre l’Atletico Morelia supera 3-2 Tepatitlan de Morelos. Nella MLS in USA vittorie in trasferta per DC United e Sporting Kansas City. In A-League poker interno del Melbourne City sul Macarthur e nel Campionato Primavera 1 pareggio per 1-1 tra Genoa e Cremonese con reti di Gibertini al 38′ del primo tempo e Marino nel recupero.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In corso di svolgimento il lunch match di Serie A tra Verona e Genoa mentre alle ore 15 troviamo il derby Sassuolo-Bologna e Pisa-Cagliari quindi due big match, alle 18 Como-Roma e alle 20:45 Lazio-Milan. Due posticipi in Serie B, si gioca anche in Lega Pro e Serie D mentre in Europa troviamo Stoccarda-RB Lipsia alle 19:30 in Bundelsliga e Liverpool-Tottenham alle 17:30 in Premier League. Nella Liga c’è Barcellona-Siviglia alle 16:15.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 15 MARZO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF
Esperance Tunis - Al Ahly 22:00
AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF
Maniema - USM Alger 2-1 (*)
Safi - Wydad AC 23:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Vora - Partizani 2-1 (*)
Din. Tirana - Teuta 18:00
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Rosario - Banfield 2-1 (Finale)
Gimnasia L.P. - Ind. Rivadavia 19:15
Belgrano - Talleres Cordoba 21:30
River Plate - Sarmiento Junin 23:45
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Melbourne Victory - Macarthur FC 4-1 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Genk - St. Truiden 1-0 (Finale)
Anversa - St. Liege 16:00
KV Mechelen - Anderlecht 18:30
Cercle Brugge - RAAL La Louviere 19:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Botafogo RJ - Flamengo 0-3 (Finale)
Fluminense - Athletico-PR 20:00
Internacional - Bahia 20:00
Santos - Corinthians 20:00
Coritiba - Remo 22:30
Palmeiras - Mirassol 22:30
FRANCIA: LIGUE 1
Strasburgo - Paris FC 0-0 (Intervallo)
PSG - Nantes Posticipata
Le Havre - Lione 17:15
Metz - Tolosa 17:15
Rennes - Lilla 20:45
GERMANIA: BUNDESLIGA
Brema - Magonza 0-1 (*)
Friburgo - Union Berlino 17:30
Stoccarda - RB Lipsia 19:30
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Crystal Palace - Leeds 0-0 (Intervallo)
Manchester Utd - Aston Villa 0-0 (Intervallo)
Nottingham - Fulham 0-0 (Intervallo)
Liverpool - Tottenham 17:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Genoa U20 - Cremonese U20 1-1 (Finale)
Milan U20 - Bologna U20 1-1 (Finale)
ITALIA: SERIE A
Verona - Genoa 0-2 (Finale)
Pisa - Cagliari 1-0 (Intervallo)
Sassuolo - Bologna 0-1 (Intervallo)
Como - Roma 18:00
Lazio - Milan 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Como D - Ternana D 0-0 (Finale)
Juventus D - Milan D 0-1 (*)
Roma D - Fiorentina D 18:00
ITALIA: SERIE B
Entella - Avellino 0-2 (Intervallo)
Südtirol - Pescara 17:15
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Triestina - Pro Vercelli 1-2 (*)
Cittadella - Dolomiti Bellunesi 17:30
Lumezzane - Pro Patria 17:30
Virtus Verona - Renate 17:30
Lecco - Novara 20:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Forlì - Juventus U23 2-2 (Finale)
Arezzo - Perugia 1-1 (*)
Gubbio - Ascoli 0-3 (*)
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Crotone - Salernitana 0-1 (Finale)
Altamura - Catania 0-1 (*)
Benevento - Foggia 1-0 (*)
Picerno - Trapani 1-1 (*)
Audace Cerignola - Sorrento 17:30
Casertana - Monopoli 17:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Asti - Varese FC 0-1 (*)
Cairese - Derthona FbC 0-0 (*)
Chisola - Saluzzo 0-1 (*)
Gozzano - Club Milano 1-0 (Aggiornamentoin corso)
NovaRomentin - Sanremese 1-2 (*)
Vado - Ligorna 0-0 (*)
Lavagnese - Imperia 2-0 (Intervallo)
Valenzana - Sestri Levante 0-0 (*)
AS Biellese - Celle Varazze 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Caldiero Terme 1-1 (*)
Brusaporto - Leon 0-0 (*)
Folgore Caratese - Ciserano-Bergamo 1-1 (*)
Oltrepo - Milan U23 0-0 (*)
Real Calepina - Chievo 0-0 (Intervallo)
Sondrio - USD Casatese 1-1 (*)
Villa Valle - Pavia 0-0 (*)
Vogherese - Scanzorosciate 1-5 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Adriese - Portogruaro 2-0 (*)
Bassano - Vigasio 1-0 (Aggiornamentoin corso)
Brian Lignano - Conegliano 0-1 (*)
Calvi Noale - Mestre 1-0 (Aggiornamentoin corso)
Cjarlins Muzane - Treviso 1-0 (*)
Luparense - Altavilla 0-0 (*)
Union Clodiense - San Luigi 1-0 (*)
Campodarsego - Este 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Piacenza 1-3 (*)
Crema - Cittadella Vis Modena 0-0 (*)
Pro Sesto - Desenzano 1-1 (*)
Sant'Angelo - Imolese 2-0 (*)
SCD Progresso - Sangiuliano City 0-1 (*)
Trevigliese - Rovato Vertovese 1-1 (*)
Tropical Coriano - Sasso Marconi 1-0 (*)
Tuttocuoio - Pro Palazzolo 0-4 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Camaiore - Cannara 1-0 (Aggiornamentoin corso)
Foligno - Follonica Gavorrano 0-0 (*)
Grosseto - Scandicci 1-0 (*)
Montevarchi - Tau 0-0 (*)
Prato - Siena 2-2 (*)
San Donato - Terranuova Traiana 0-1 (*)
Seravezza Pozzi - Poggibonsi 2-1 (*)
Trestina - Orvietana 0-1 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Castelfidardo - Recanatese 2-1 (*)
Chieti - San Marino Calcio 1-1 (*)
Fossombrone - Sammaurese 1-0 (*)
Giulianova - Ancona 1-0 (*)
Sora - Notaresco Calcio 0-2 (*)
Teramo - Ostiamare 0-1 (Intervallo)
Maceratese - Termoli 0-0 (Intervallo)
Unipomezia - Atletico Ascoli 1-0 (*)
Vigor Senigallia - L'Aquila 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Ischia - Olbia 1-3 (Finale)
Atl. Lodigiani - Trastevere Calcio 1-2 (*)
Budoni - Montespaccato 0-1 (*)
Cassino - Nocerina 0-1 (*)
Flaminia - Monastir 0-0 (*)
Latte Dolce - Scafatese 0-0 (*)
Real Monterotondo - Palmese 1914 0-4 (*)
Sarrabus Ogliastra - Albalonga 1-0 (Aggiornamentoin corso)
Valmontone - Anzio Calcio 1924 0-0 (*)
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Francavilla - Citta di Fasano 0-1 (*)
Pompei - Real Normanna 0-1 (*)
Acerrana - A.C Nardò 0-0 (Intervallo)
Ferrandina - Afragolese 0-2 (*)
Virtus Francavilla - SS Nola 1925 0-0 (Intervallo)
Fidelis Andria - Heraclea 0-0 (*)
Manfredonia - Paganese 0-0 (*)
Sarnese - Gravina 1-0 (*)
Barletta - Martina Calcio 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
AS Acireale - Enna Posticipata
Igea Virtus - Reggina Posticipata
Vigor Lamezia - Castrumfavara 1-2 (*)
ACR Messina - Nissa 0-1 (Intervallo)
Athletic Palermo - Paternò 0-1 (Intervallo)
Sancataldese - Sambiase 0-0 (*)
USD Ragusa - Vibonese 0-0 (*)
Savoia - Gelbison 0-0 (*)
Gela - Milazzo 16:00
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Bolivia - Trinidad e Tobago 21:00
OLANDA: EREDIVISIE
Twente - Utrecht 0-2 (Finale)
Alkmaar - Heracles 2-0 (*)
Feyenoord - Excelsior 2-1 (*)
G.A. Eagles - Breda 16:45
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
AFS - Santa Clara 16:30
Nacional - Estoril 16:30
Sporting - Tondela Posticipata
Rio Ave - Estrela 19:00
FC Porto - Moreirense 21:30
SPAGNA: LALIGA
Maiorca - Espanyol 2-1 (*)
Barcellona - Siviglia 16:15
Betis - Celta Vigo 18:30
Real Sociedad - Osasuna 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Cordoba - Real Sociedad B 0-2 (*)
Granada - Andorra 16:15
Eibar - Burgos CF 18:30
Malaga - Huesca 18:30
Gijon - Castellon 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lausanne - Young Boys 0-2 (Finale)
Basilea - Servette 16:30
Luzern - Winterthur 16:30