I risultati del 16 agosto 2026: Coppa Italia e calcio europeo

In campo Frosinone, Genoa e Lazio contro Juve Stabia, Ascoli e Mantova, c’è anche Verona-Entella. Successo per Belgrano e Newells Old Boys in Argentina

Il programma di questa domenica 16 agosto si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. Nella Liga profesional argentina due successi casalinghi per 2-0 ovvero del Belgrano sull’Ind. Rivadavia e del Newells Old Boys sul Deportivo Riestra. Nel primo match decidono l’autorete di Bottari al 42′ del primo tempo e la rete di Rigoni al 1′ della ripresa. Nel secondo le reti di Guch e Mazzantti al 22′ e 40′ della ripresa. Botta e risposta tra Platense e Boca Juniors con Retamar all’ottavo e Miguel Merentiel al 35′ del secondo tempo.

In Bolivia tris casalingo del Blooming sull’Aurora e in Cile pareggio 1-1 tra Everton e A. Italiano. Stesso punteggio nella Serie A brasiliana tra Sao Paulo e Coritiba con Tiago Coser che al 12′ risponde al vantaggio di Pablo Maia del 43′ di gioco. In Costa Rica due vittorie interne dell’Alajuelense sul Puntaneras 2-1 e del Saprissa sul Cartagines 3-2. In Ecuador senza reti tra Mushuc Runa e Barcellona SC.

Nella Liga MX 6-1 del Monterrey sullo Juarez e 2-1 dell’Atlas sul Tigres, senza reti tra Atlante e Toluca. Nella Liga de Expansion MX 2-0 del Cancun sull’Alacranes e 2-2 tra Doraros e Tlaxcala. In Perù di misura l’Atletico Lima sul Cajamarca e in Uruguay 1-1 tra Wanderers e Cerro Largo. Nelle MLS in USA troviamo le vittorie esterne di San Diego e St. Louis City e in Venezuela due vittorie casalinghe del Portuguesa sul Trujillanos 1-0 e del Puerto Cabello sul Rayo Zuliano 2-0.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti in programma. Quattro nuovi match per i 32esimi di Coppa Italia a partire da Frosinone-Juve Stabia delle ore 18 quindi Genoa-Ascoli delle 18:30, Verona-Entella delle 20:45 e Lazio-Mantova delle 21:15. Si gioca anche in Coppa Italia Serie C mentre in Europa troviamo due gare di Liga, una di Championship e in Jupiler League.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 16 AGOSTO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA

Belgrano - Ind. Rivadavia 2-0 (Finale)

Newells Old Boys - Dep. Riestra 2-0 (Finale)

Platense - Boca Juniors 1-1 (Finale)

Sarmiento Junin - Huracan 20:00

River Plate - Argentinos Jrs 23:00



AUSTRIA: BUNDESLIGA

Hartberg - Austria Vienna 0-1 (*)

Tirol - Salzburg 0-2 (*)

SK Rapid - Grazer 19:00



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Beveren - Anderlecht 1-0 (Finale)

RAAL La Louviere - Gent 1-2 (*)

KV Mechelen - St. Liege 18:30

Lommel SK - Charleroi 19:15



BRASILE: SERIE A BETANO

Sao Paulo - Coritiba 1-1 (Finale)

Chapecoense-SC - Bahia 3-3 (*)

Atletico-MG - Gremio 21:00

Vasco - Santos 21:00

Mirassol - Flamengo 23:30

Vitoria - Botafogo RJ 23:30



BULGARIA: PARVA LIGA

CSKA Sofia - Botev Vratsa 18:00

Lok. Plovdiv - Dunav Ruse 20:15



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Supra du Quebec - Atl. Ottawa 18:00

Inter Toronto - HFX Wanderers 22:00



CILE: LIGA DE PRIMERA

Everton - A. Italiano 1-1 (Finale)

Nublense - U. Calera 18:30

Cobresal - Dep. Concepcion 21:00

Colo Colo - O'Higgins 23:30



CROAZIA: HNL

Varazdin - Rijeka 18:30

Gorica - Hajduk Split 21:00



DANIMARCA: SUPERLIGA

Nordsjaelland - Silkeborg 1-0 (Finale)

Odense - Horsens 1-2 (Finale)

Lyngby - Midtjylland 1-1 (*)

Randers - FC Copenhagen 18:00



ECUADOR: LIGA PRO

Mushuc Runa - Barcellona SC 0-0 (Finale)

Orense - Dep. Cuenca 21:00

Emelec - Tecnico U. 23:15



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld - Cottbus 3-0 (Finale)

Dresda - Darmstadt 1-0 (Finale)

Hannover - Wolfsburg 0-1 (Finale)



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Watford - Southampton 2-1 (Finale)

Burnley - West Ham 0-1 (*)



IRLANDA: FAI CUP

St. Patricks [Qualificato]: St. Patricks - Shamrock Rovers 3-2 (Dopo Suppl.)

Bohemians - Longford 20:00



ISRAELE: TOTO CUP - PLAY OFF

Kiryat Shmona - H. Tel Aviv 19:00

Netanya - M. Tel Aviv 19:00



ITALIA: COPPA ITALIA

Frosinone - Juve Stabia 18:00

Genoa - Ascoli 18:30

Verona - Entella 20:45

Lazio - Mantova 21:15



ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C

Dolomiti Bellunesi - Treviso 18:00

Juventus U23 - Forlì 18:00

Spezia - Torres 18:00

Alcione Milano - Novara 21:00

Bari - Casarano 21:00

Crotone - Cosenza 21:00

Foggia - Altamura 21:00

Giana Erminio - Folgore Caratese 21:00

Giugliano - Sorrento 21:00

Latina - Ostiamare 21:00

Lecco - Desenzano 21:00

Pescara - Sambenedettese 21:00



MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB

Liverpool (Eng) - Como (Ita) 0-0 (Finale)

Tottenham (Eng) - Hoffenheim (Ger) 2-2 (Finale)

Nottingham (Eng) - Brest (Fra) 2-0 (Finale)

Basilea (Sui) - Barcellona (Esp) 1-2 (*)

Schalke (Ger) - Real Madrid (Esp) 0-2 (*)

Liverpool (Eng) - Como (Ita) 19:00



OLANDA: EREDIVISIE

Den Haag - Groningen 1-4 (Finale)

Feyenoord - G.A. Eagles 2-2 (Finale)

Twente - Zwolle 3-1 (Finale)

Ajax - Heerenveen 2-1 (Intervallo)



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional - Estoril 0-0 (*)

Arouca - Moreirense 19:00

Braga - Gil Vicente Posticipata

Famalicao - Maritimo 21:30



SPAGNA: LALIGA

Racing Santander - Villarreal 2-0 (*)

Espanyol - Levante 19:00



SPAGNA: LALIGA2

Eibar - Tenerife 1-2 (*)

Burgos CF - Cordoba 19:00

Girona - Leganes 19:00

Las Palmas - Albacete 21:30



UNGHERIA: NB I.

Debrecen - Győr 1-1 (*)

Puskas Academy - Paks 1-0 (*)

