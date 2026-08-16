I risultati del 16 agosto 2026: Coppa Italia e calcio europeo

In campo Frosinone, Genoa e Lazio contro Juve Stabia, Ascoli e Mantova, c’è anche Verona-Entella. Successo per Belgrano e Newells Old Boys in Argentina
Il programma di questa domenica 16 agosto si è aperto all’insegna del calcio sudamericano. Nella Liga profesional argentina due successi casalinghi per 2-0 ovvero del Belgrano sull’Ind. Rivadavia e del Newells Old Boys sul Deportivo Riestra. Nel primo match decidono l’autorete di Bottari al 42′ del primo tempo e la rete di Rigoni al 1′ della ripresa. Nel secondo le reti di Guch e Mazzantti al 22′ e 40′ della ripresa. Botta e risposta tra Platense e Boca Juniors con Retamar all’ottavo e Miguel Merentiel al 35′ del secondo tempo.
In Bolivia tris casalingo del Blooming sull’Aurora e in Cile pareggio 1-1 tra Everton e A. Italiano. Stesso punteggio nella Serie A brasiliana tra Sao Paulo e Coritiba con Tiago Coser che al 12′ risponde al vantaggio di Pablo Maia del 43′ di gioco. In Costa Rica due vittorie interne dell’Alajuelense sul Puntaneras 2-1 e del Saprissa sul Cartagines 3-2. In Ecuador senza reti tra Mushuc Runa e Barcellona SC.
Nella Liga MX 6-1 del Monterrey sullo Juarez e 2-1 dell’Atlas sul Tigres, senza reti tra Atlante e Toluca. Nella Liga de Expansion MX 2-0 del Cancun sull’Alacranes e 2-2 tra Doraros e Tlaxcala. In Perù di misura l’Atletico Lima sul Cajamarca e in Uruguay 1-1 tra Wanderers e Cerro Largo. Nelle MLS in USA troviamo le vittorie esterne di San Diego e St. Louis City e in Venezuela due vittorie casalinghe del Portuguesa sul Trujillanos 1-0 e del Puerto Cabello sul Rayo Zuliano 2-0.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti in programma. Quattro nuovi match per i 32esimi di Coppa Italia a partire da Frosinone-Juve Stabia delle ore 18 quindi Genoa-Ascoli delle 18:30, Verona-Entella delle 20:45 e Lazio-Mantova delle 21:15. Si gioca anche in Coppa Italia Serie C mentre in Europa troviamo due gare di Liga, una di Championship e in Jupiler League.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 16 AGOSTO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
Belgrano - Ind. Rivadavia 2-0 (Finale)
Newells Old Boys - Dep. Riestra 2-0 (Finale)
Platense - Boca Juniors 1-1 (Finale)
Sarmiento Junin - Huracan 20:00
River Plate - Argentinos Jrs 23:00
AUSTRIA: BUNDESLIGA
Hartberg - Austria Vienna 0-1 (*)
Tirol - Salzburg 0-2 (*)
SK Rapid - Grazer 19:00
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Beveren - Anderlecht 1-0 (Finale)
RAAL La Louviere - Gent 1-2 (*)
KV Mechelen - St. Liege 18:30
Lommel SK - Charleroi 19:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Sao Paulo - Coritiba 1-1 (Finale)
Chapecoense-SC - Bahia 3-3 (*)
Atletico-MG - Gremio 21:00
Vasco - Santos 21:00
Mirassol - Flamengo 23:30
Vitoria - Botafogo RJ 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA Sofia - Botev Vratsa 18:00
Lok. Plovdiv - Dunav Ruse 20:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Supra du Quebec - Atl. Ottawa 18:00
Inter Toronto - HFX Wanderers 22:00
CILE: LIGA DE PRIMERA
Everton - A. Italiano 1-1 (Finale)
Nublense - U. Calera 18:30
Cobresal - Dep. Concepcion 21:00
Colo Colo - O'Higgins 23:30
CROAZIA: HNL
Varazdin - Rijeka 18:30
Gorica - Hajduk Split 21:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Nordsjaelland - Silkeborg 1-0 (Finale)
Odense - Horsens 1-2 (Finale)
Lyngby - Midtjylland 1-1 (*)
Randers - FC Copenhagen 18:00
ECUADOR: LIGA PRO
Mushuc Runa - Barcellona SC 0-0 (Finale)
Orense - Dep. Cuenca 21:00
Emelec - Tecnico U. 23:15
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld - Cottbus 3-0 (Finale)
Dresda - Darmstadt 1-0 (Finale)
Hannover - Wolfsburg 0-1 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Watford - Southampton 2-1 (Finale)
Burnley - West Ham 0-1 (*)
IRLANDA: FAI CUP
St. Patricks [Qualificato]: St. Patricks - Shamrock Rovers 3-2 (Dopo Suppl.)
Bohemians - Longford 20:00
ISRAELE: TOTO CUP - PLAY OFF
Kiryat Shmona - H. Tel Aviv 19:00
Netanya - M. Tel Aviv 19:00
ITALIA: COPPA ITALIA
Frosinone - Juve Stabia 18:00
Genoa - Ascoli 18:30
Verona - Entella 20:45
Lazio - Mantova 21:15
ITALIA: COPPA ITALIA SERIE C
Dolomiti Bellunesi - Treviso 18:00
Juventus U23 - Forlì 18:00
Spezia - Torres 18:00
Alcione Milano - Novara 21:00
Bari - Casarano 21:00
Crotone - Cosenza 21:00
Foggia - Altamura 21:00
Giana Erminio - Folgore Caratese 21:00
Giugliano - Sorrento 21:00
Latina - Ostiamare 21:00
Lecco - Desenzano 21:00
Pescara - Sambenedettese 21:00
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Liverpool (Eng) - Como (Ita) 0-0 (Finale)
Tottenham (Eng) - Hoffenheim (Ger) 2-2 (Finale)
Nottingham (Eng) - Brest (Fra) 2-0 (Finale)
Basilea (Sui) - Barcellona (Esp) 1-2 (*)
Schalke (Ger) - Real Madrid (Esp) 0-2 (*)
Liverpool (Eng) - Como (Ita) 19:00
OLANDA: EREDIVISIE
Den Haag - Groningen 1-4 (Finale)
Feyenoord - G.A. Eagles 2-2 (Finale)
Twente - Zwolle 3-1 (Finale)
Ajax - Heerenveen 2-1 (Intervallo)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional - Estoril 0-0 (*)
Arouca - Moreirense 19:00
Braga - Gil Vicente Posticipata
Famalicao - Maritimo 21:30
SPAGNA: LALIGA
Racing Santander - Villarreal 2-0 (*)
Espanyol - Levante 19:00
SPAGNA: LALIGA2
Eibar - Tenerife 1-2 (*)
Burgos CF - Cordoba 19:00
Girona - Leganes 19:00
Las Palmas - Albacete 21:30
UNGHERIA: NB I.
Debrecen - Győr 1-1 (*)
Puskas Academy - Paks 1-0 (*)