In evidenza la sfida valida per i campionati Europei, la Copa America si è aperta nella notte con il successo per 2-0 del Colombia contro l’Argentina

Tra Europei Under 21 e Copa America restano le nazionali le protagoniste di questa domenica 16 giugno. Nel primo caso in programma la suggestiva sfida Italia – Spagna valida per la fase a gironi e che dalle 21 sarà supportata anche dalla nostra webcronaca in tempo reale. L’altro match in programma è Polonia – Belgio alle 18.30. Nel secondo caso invece in attesa di Paraguay – Qatar di questa sera nella notte successo esterno della Colombia sull’Argentina. Gara che si decide nei 20 minuti finali con le reti prima di Martinez quindi di Zapata a quattro minuti dalla fine. Entrambi i giocatori sono subentrati nella ripresa visto che il tridente iniziale era formato da Rodriguez, Falcao e Muriel. Di contro Aguero – Messi il tandem offensivo. Tra gli altri match disputati troviamo il pari tra Emelec e Barcellon SC, gara amichevole mentre si sono giocate due partite della Gold Cup tra nazionali del nord e centro America. Successi per Canada (4-0 sulla Martinica) e del Messico (7-0 su Cuba). Andiamo dunque a vedere il quadro completo dei risultati in diretta dei principali match del giorno.

